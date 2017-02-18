Cumhurbaşkanlığı sistemi bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülke için ihtiyaç olduğunu ifade eden Akdoğan, mevcut sistemin patinaj yaptırdığını söyledi

Necip Fazıl Sahnesi'nde gerçekleştirilen konferansta eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum ile ilgili bilgiler verdi. AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar da yer aldığı konferansta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türk siyasi tarihinin en önemli projesi gerçekleşiyor. Uzun zamandır tartışılan, konuşulan, aslında Türkiye'nin önünü açmak için, Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir motor olacak, Türkiye'deki yönetim sistemini değiştirecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz ile alakalı Sayın Akdoğan'ın hem konuşmalarından hem bilgilerinden istifade edeceğiz" dedi.



SİSTEM PATİNAJ YAPIYOR

Mevcut parlamenter sistemin tıkanıklığa yol açtığını belirten Yalçın Akdoğan ise, 15 Temmuz 2016'da milletin darbe girişimini püskürterek kurgulanan bir oyunu bozduğunu ve bir vesayet düzenini sonlandırdığını söyledi. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yapısal bir dönüşümün yanı sıra asker-sivil ilişkilerinin de normalleşmesi gerektiğini kaydeden Akdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi için "Bu bir ihtiyaç, ülkeyi yönetemeyen, patinaj yapan bir sistem var; bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Bu AK Parti'ye endeksli bir mesele değil, Tayyip Erdoğan'ın meselesi de değil. Türkiye'nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' dediğimiz gün, buna karar verdiğimiz gün, Türkiye'nin idari sisteminin geleceğine müdahale edilmiş oldu. İşte bugün yapılan, o gün yapılması gereken bir işlemin tamamlanması durumudur. Uzun yıllardır konuşulan bir konunun halledilmesi meselesidir" dedi. Akdoğan, programın sonunda "Evet" pankartı ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.



SABAH ANKARA