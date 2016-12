Benim 2016'm

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl toplum olarak üzüldüğümüz, acılar yaşadığımız ama bir o kadar da kenetlendiğimiz, başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Kişisel hikayelere baktığımızda kimimiz acılar, kimimiz başarılarla anıyoruz geçen yılı. Yani herkesin 2016’yı algıyış biçimi farklı, kendine has. Biz de 2016’ya, başarıları, işleri ve tavırlarıyla damga vurmuş kişilere sorduk; “Sizin 2016’ınız nasıldı?” diye

ESRA EROL (TV PROGRAMCISI)

2016 bize çok güzel ve güçlü olduğumuzu öğrettin

2016 yılı bir an önce bitsin artık! Ne kadar acı yaşattın bize, kalbimizi delik deşik ettin, kardeşi kardeşe kırdırdın. Dünyanın ağırlığını omuzlarımıza, kalbimize yükledin. Sevdiklerine veda etmeden bir sürü insanı aldın kopardın annesinden, evladından, ocağından... Onların acısı ile kavurdun yüreğimizi. İyi şeyler de olmadı mı? Oldu! Uzun geceler yaşattın bize, vatan sevdasını iliklerimize kadar hissettirdin. Tek yürek, tek vücut olmayı, geceyi sabaha bağlamayı... Konu vatan olunca daha güçlü birleştirdin. Birlikte çok güzel çok güçlü olduğumuzu öğrettin. Artık hiçbir sevincimi ertelememeyi, sevgimi daha çok dile getirmeyi, yarına bırakmamayı, bugünü yaşamayı öğrettin. 2017'den isteğim bu dünyada var olan her canlı için şefkat, sevgi ve huzur...



ALPER ÇAĞLAR (DAĞ 2'NİN YÖNETMENİ)

Zor bir seneyi geride bıraktık

Türk milletinin ve kültürünün en zor senelerinden birini geride bıraktık. Benim gibiler için başarı ile oluşan bir değişim söz konusu olamaz. Biz gene Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerleyeceğiz. Sinemanın bir iletişim, öykü anlatma ve eğlence sektörü olması, halka ve topluma dair sorumluluk taşımadığı anlamına gelmez. Bana göre Türk film sektörünün kalite ve prensip açısından aşması gereken çok dağ var. Umudum da var. Hem profesyonel, hem de kişisel olarak, birliğin beraberliğin, doğruların ve çağdaşlığın öneminin bıçağın kemiğe dayandığı noktalarda değil, her zaman varolduğu seneler diliyorum.

TAHA AKGÜL (DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONU)

Bayrağımızın yine göklere çekilmesi lazım

2016 yılı hayatımın dönüm noktası oldu. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'na giderken kendime, aileme ve ülkeme altın madalya sözü verdim ve bunu gerçekleştirdim. İlk kez yurt dışına çıkan anneme Olimpiyat altın madalyası sevincini yaşattım. 2017'de Avrupa Şampiyonası, daha sonra Dünya Şampiyonası var. Kırılması gereken rekorlar var. Ülkemizin bayrağının yine göklere çekilmesi lazım. O yüzden bizim sorumluluğumuz her defasında artıyor. Güreş alanında daha pek çok ilki gerçekleştirmek istiyorum.

ABDULLAH AVCI (M. BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ)

Kariyerimde en özel yılım

2016, kulübümüz ve takımım adına ilklere imza attığımız muhteşem bir yıl oldu. Süper ligde namağlup tek takımız. Ayrıca lideriz. Dolayısıyla kariyerim adına hayatımın en özel yılları arasında yer alacak. Ancak bu yıl içerisinde toplum olarak birçok üzücü hadise yaşadık. Hain darbe girişimi, askerlerimize, polislerimize, vatandaşlarımıza yapılan saldırılar, Suriye'de Irak'ta yaşanan savaşlar, 2016 yılını toplum olarak hafızalarımızda hatırlamak istemeyeceğimiz bir yıl olarak bırakacak. 2017 yılının ülkemiz ve insanlarımız açısından mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.

MUSTAFA CECELİ (MÜZİSYEN)

Sevgisizlere aşk ve muhabbet olsun

Yılı 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak gerekiyor. Ülkemizi 40 yıldır içten kuşatıp bir gecede mahvetmekten isteyenlerin, halkın gücü karşısında diz çöktüğü o geceden sonra bu yıl başka oldu. Kenetlenmeyi, birliği, sevginin açacağı kapıları fark ettik. Halep'teki katliam fotoğrafları utanç oldu. 2017 inşallah tüm acılara ilaç olur, gözü dönmüşlere hidayet olur, sevgisizlere aşk ve muhabbet olur...



EYPİO (MÜZİSYEN)

Çok çalışmamız, sabırlı olmamız lazım

2016 ülkemiz için maalesef çok zor bir seneydi ve çok acılar çektik toplum olarak. Umarım 2017 hepimiz için, ülkemiz için çok daha iyi, çok daha güzel bir yıl olur. Müzik kariyerim açısından bakacak olursak oldukça verimli bir seneydi. Birçok şehirde konserler vererek dinleyenlerimizle buluştuk, 2017 yılında çıkarmayı planladığımız şarkılarımızı hazırladık. 2016 gösterdi ki güzel günler görebilmemiz için çok çalışmamız ve sabırlı olmamız gerekiyor.



SABRİYE ŞENGÜL (DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONU)

Bir hedefiniz varsa gerçekleştirebilirsiniz

2016 benim için başarılı ve güzel bir yıl oldu. Hedefim olan dünya kick boks şampiyonluk kemerini kazandım. Ülkemi bu sporda temsil eden bayan sporcu olarak çok mutluyum. Dünya şampiyonluğunu kazanmam kadar ülkemizin ve Trabzon halkının gururu olmak ayrı bir onur verdi. Bu yıldan süzüp çıkardıklarımsa çok özel. Bir hedefiniz varsa, bir şeyi gerçekten istiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz. Gece gündüz demeden disiplinli çalıştığınızda başaramayacağınız bir şey yok. Bu yıldan büyük dersler de çıkardım. Yaptığım spor kolay değil, başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Zaman zaman maddi manevi çok sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Sonuçta hepimiz insanız, şartlar ne olursa olsun umudumu kaybetmeden, inandığım yolda yılmadan mücadele ettim. Bu büyük bir dersti benim için. Bundan sonraki hedefim çok daha büyük ve başarılı işler yapmak.

CEDİ OSMAN (ANADOLU EFES BASKETBOLCUSU)

Başarımı daha yukarıya taşıyacağım

2016 yılı benim için başarılı geçti. Yıl içinde Turkish Airlines Euroleague kariyerimdeki en yüksek performans değerine, kaydettiğim en çok sayıya, aldığım en fazla ribaunt sayısına ve aldığım en fazla süreye ulaştım. Ama bu rakamları daha da fazla yukarıya taşımam gerektiğinin de bilincindeyim. 2017 yılında da kulübümüzün 'Gücünü ortaya koy' anlayışına uygun olarak Başantrenörümüz Velimir Perasovic'in ifade ettiği gibi daha hızlı, daha atletik ve daha agresif olacağız.

GAMZE SARAÇOĞLU (MODA TASARIMCISI)

Karamsar değilim

2016 bütün dünya için üzücü bir yıl oldu. Fakat benim için 2016 ögretici bir yıl oldu. Doğru kararlar aldığım, kendi adıma doğru adımlar attığım bir sene oldu. Hayatıma güzel insanlar eklediğim, dostluklarımı ise sağlamlaştırdığım bir seneydi. Sağlığın önemini bir kez daha altını çizerek ögrendiğim bir seneydi. 2017 için çok umutluyum, karamsar asla değilim. Bu senenin tüm dünyaya bir aydınlanma getirmesini diliyorum. Kendi adima sağlığımın değerini hep bileceğim bir sene olacak.



MEHTAP ELAİDİ (MODA TASARIMCISI)

Utanmayacağımız bir yıl olsun

2016 yılı maalesef hatırlamak istemediğimiz olaylarla geçen çok zor bir yıl oldu hepimiz için. Yeni yılın hepimize daha iyi ve güzel günler getirmesini diliyorum herşeyden önce. İnsanların birbirlerine hoşgörü ve sevgiyle yaklaşacakları, birlik beraberliğin güç savaşının önüne geçtiği bir dünya hepimizin ihtiyacı. Geleceğe umutla baktığımız herkesin hayallerinin peşinden gidebileceği ve keşke demeyeceği bir sene bizi bekliyor olsun.. Sevinmekten utanmayacağınız bir yıl olsun.

BAHAR KORÇAN (MODA TASARIMCISI)

Kendimi sevmezsem sevgi de yok

2016 hayli çetin bir yıl oldu benim için. Öğretisi bol, hastalığı zor, umudu yitirmeden yola devam duygusuyla dolu, belki de hayatımın en önemli yılıydı. Yaşadıklarımı anlatmakta zorlanıyorum. Şiir yazmak en iyi ifade yolu oldu bana. Onun için bir şiirle anlatmak isterim: Kendime gülümsüyorum. Önce kendime, Bir nefes sonra dünyaya. Artık biliyorum. Öğrendim ki; Ben yoksam İçinde olduğum alanda yok. Kendimi sevmezsem, Sevgi de yok.