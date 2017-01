Anneler oğullarının mutfaklarını basarsa

Birçoğumuz için anne elinin yeri ayrıdır. Genelde bu el lezzetinin de anneden kız evlada geçtiği söylenir. Peki ya erkek şefler... Annelerle birlikte oğullarının mutfaklarına baskın yaptık. Yemeklerini nasıl buluyorlar, ellerinin lezzeti hakkında ne düşünüyorlar sorduk. Bu arada evdeki şefin hâlâ anneler olduğunu da öğrenmiş olduk

Birçok şefin hikayesi çocukluğunda, anne mutfağından gelen kokulara beslediği hayranlıkla başlar. Ne de olsa en iyi şef herkesin kendi annesidir. Anne eli diye bir tanım vardır. Herkes pilav yapabilir ama kimse anneninki gibi tutturamaz.

Biz bu kez anne elinden yola çıkıp erkek şeflerin mutfaklarına konuk oluyoruz. Üstelik şeflerin annelerini de yanımıza alıp deyim yerindeyse mutfaklarını basıyoruz. Şeflerin elleri ne kadar anneye çekmiş konuşuyor ve evdeki gerçek şef kim sorusunun yanıtını arıyoruz. İşte Türkiye'nin kendi alanlarında başarılı erkek şefleri ve annelerin yemek serüvenleri. Zaman zaman didişmelere, çekişmelere yol açan, kimi zaman güç kavgasına dönüşen ama sonuçta lezzetli tatlara varan bir hikaye bu.



Cihan Kıpçak-Ülker Şenaydın

Annem tam bir mutfak milliyetçisi

Cihan Kıpçak ülkemizin en önemli şeflerinden biri. Fine dining konseptiyle çıktığı gastronomi yolunda sokak lezzetlerini yeniden yorumlayarak her daim enfes lezzetler ve yeni fikirler üretmeyi başaran bir mutfak ustası o.

Gastronomiyi seçmesinde ve mutfakta harikalar yaratmasında annesi Ülker Şenaydın'ın katkısı ise oldukça fazla. İkili arasında tek bir sorun var. Anne Şenaydın tam bir mutfak milliyetçisi. Cihan Kıpçak ise geleneksel tatları farklı yorumlamayı seviyor. Cihan'ın ağabeyi Çağlar'la birlikte işlettiği Maçka'daki Akali'de buluşup sohbete başlıyoruz.

- Çocukluğunuzdaki sofralar nasıldı?

- C.K: Marmarisliyiz, bizde radika, semizotu dağdan, bahçeden toplanırdı. Pazar dışında alışveriş yaptığımız bir yer yoktu. Evde mumbar da pişiyordu kelle paça da. Saç böreği günümüz olurdu. Körmen diye bir otumuz var, dağ sarımsağı. Anneannem hamurunu açardı, annem içini hazırlardı. Biz de balla birlikte saç böreğini afiyetle yerdik.

- Cihan şef olmaya karar verdiğinizde yorumunuz ne oldu?

- C.K: Beğenmedi, yadırgadı ilk önce.

- Ü.Ş: Bilkent'te gastronomi okuyacağını söyledi. Bu kadar para vermemize gerek yok dedi. Yemek sanat işidir, ya vardır ya yoktur. Yurtdışında eğitim almak bunu değiştirmez. Ama Cihan'da varmış. Yemeklerini çok beğeniyorum.

- Annenizin tariflerinden faydalanıyor musunuz?

- C.K: Arada keşkek tarif et diyorum. "Ne yapacaksın?" diyor. Karides suyu ile pişirip, kavrulmuş susam ve frenk soğanı ekleyip üzerine de ızgara kerevit koyacağım diyorum. "Olmaz" diyor. Keşkeği oğlak eti ya da tavukla servis etmem gerektiğini anlatıyor.

- Ü.Ş: Aksi taktirde o keşkek olmaktan çıkıyor. Ben bu lezzetlerin bozulmaması gerektiğini savunuyorum. Kurufasulyeye sucuk ya da kuzu eti koyarsın. Yoksa kurufasulyelikten çıkar.

- Birlikte mutfağa giriyor musunuz?

- C.K: Şefler mutfakta kendi alanına girilsin istemez, bu yüzden arada çatışma yaşıyoruz. Herkes dominant olmaya çalışıyor. Ama sonunda annem beni püskürtüyor. Tam bir mutfak milliyetçisi.

- Ü.Ş: Ev yemeğine ben hakimim, restoran yemeğine o. İkisi farklı şeyler.

- Annenizin hangi yemeklerini en çok seviyorsunuz?

- C.K: Muğla tarhanası ve ıspanak. Bir de yedi bahar... Bir balık yemeği bu. Bizim restoranın menüsünde de en uzun süre kalan yemekti.



Kaan-Hale Karagöz

Şef olmasını ben çok arzu ettim

Kaan Karagöz Arnavutköy'deki Hudson'ın başarılı olduğu kadar da mütevazı ve güleryüzlü şefi. İzmirli olan şef, annesi Hale Karagöz'le birlikte yaşıyor. Uzun zaman sonra anne Hale Karagöz'ün Hudson'a ilk gelişi. Hale Hanım başlıyor teftişe. Ne de olsa bu bir tür baskın.

Önce Kaan şefin baharatlı bonfilesini tadıyor. Yorumlarını merak ettiğimde ise "Mükemmel, zaten o yumurta kırsa bile dünyanın en güzel yemeği olur, evladının pişirdiği yemek" diyor.

Kaan Karagöz'ün şef olması aslında annesinin fikriymiş. "Ortaokul, lise zamanlarında şeflik çok yükselen ve geleceği olan bir meslekti. Ben de çok arzu ettim şef olmasını. O da kabul etti. Çok mutluyum" diye anlatıyor Hale Karagöz.

Ama evdeki şefin kendisi olduğunu da ekliyor: "Mutfağıma kimseyi sokmam. Zaten Kaan çok geç saatte geliyor ve uyuyor. Evde bir şey yapacak zamanı kalmıyor. Yorgun oluyor ve kıyamıyorum."

Kaan söze "Herkesin en sevdiği aşçı annesidir. Benim için de durum böyle" diyerek başlıyor. Beş-altı yaşlarında annesine kek yaparken yardım ederek başlamış mutfak serüveni. İlk ustalık eseriyse ortaokulda yaptığı kremalı makarna olmuş.

Annesi, Kaan şefin elinin lezzetinden bahsederken "Çok güzel ama onunki daha modern, ben daha geleneksel yemekler yapıyorum" diyor.

Kaan'ın favori yemekleriyse annesinin yaptığı arpa şehriyeli pilav ve patlıcanlı yemeklermiş. Restoranda servis ettiği zeytinyağlı pırasa püresi gibi tatlarda ise evdeki lezzeti tutturmak için uğraştığını söylüyor.



Ersin Avşar-Süreyya Avşar

Ersin küçükken de aç kalmazdı

Karaköy'deki The Purl Hotel'in roof'unda servis veren Palomar Restaurant'ın şefi Ersin Avşar'ın babası da şef. Ama dört kardeşin her zaman birlikte oturdukları çocukluk sofralarının şefi bugün de olduğu gibi anne Süreyya Avşar'mış. İlk kez geliyor Avşar oğlunun şeflik yaptığı restorana. Önce mutfağa girip anne-oğlun ravioli yapmasını seyrediyoruz. Ardından da muhteşem manzaraya karşı sohbete başlıyoruz.

Karslı olan Süreyya Avşar için mantı vazgeçilmez yemeklerden. Ama kış gelip de kar yağmaya başlayınca kazın sofralarının baştacı olduğunu anlatıyor. Küçükken Kars'ta beyaz patatesi sobada eritip tereyağı ile kazın yanında servis ederlermiş. Şimdi ise kazı haşladıktan sonra suyuyla bulgur pilavı yapıp kazı da üzerinde servis ettiğini anlatıyor.

Ersin Avşar geçtiğimiz hafta Palomar'da bir kaz günü düzenledi. Tadanlar hayran kaldı. Ancak Ersin şef annesininki kadar iyi olmadığını ve bir dahaki sefere tarife yüzde 100 uyacağını söylüyor. Anne Süreyya Hanım da ekliyor: "Haşladıktan sonra fırına vermemeliydin."

Palomar'a gidenler başlangıç olarak herkese servis edilen antepfıstıklı kızarmış Erzincan tulum peynirini tatmışlardır. Damaklarda oldukça hoş bir tat bırakan bu leziz başlangıcın mimarı da anne Süreyya Avşar'mış. Ama Ersin şef annesinden farklı olarak altında incirle ve üzerine pekmez dökerek servis ediyor bu kızarmış peyniri. Anne Süreyya Hanım ise bu halini de çok beğendiğini belirtiyor.

Süreyya Avşar için oğlunun şef olması şaşırtıcı değil. Ne de olsa evin babası da şef. "Ersin küçükken aç kalmazdı. Dolabı açıp ne varsa pişirirdi, ağabeyi ise aç kalırdı" diyor.



Gazi-Sevim Ateş

Elim onlara geçmiş ama hâlâ beni geçemediler

Gazi-Bilal Ateş kardeşler yemekleri kadar renkli kişilikleriyle de önplana çıkan iki isim. Anne Sevim Ateş'i tanıyınca bu hareketliliğin ve enerjinin nereden geldiğini hemen anlıyorsunuz. Taksim Opera Otel'in içindeki Chef Mezze'de buluşuyoruz Gazi şef ve annesi Sevim Ateş'le. Fotoğraf çekiminde Sevim Hanım epey iddialı ve bilgili. Tüm karelerde bize gerek kalmadan oğlunu yönlendiriyor ve eğlenceli bir sohbet başlıyor

- Küçüklüğünüzde mutfaktan hangi kokular gelirdi?

- G.A: Annemin mutfağının yaz ve kış kokuları değişirdi. Kış başlarken hazırlıklar yapılırdı. Tarhana, mahlep, sütlaç kokuları evi sarardı. Burnumdan gitmeyen koku ise portakallı kurabiyedir

- Oğullarınız şef olacaklarını söylediklerinde ne hissetiniz?

- S.A: İkisi de çok meraklıydı, bana yemeklerim hakkında sorular sorarlardı. Yemek yaparken beni izlerlerdi. Çok şaşırmadım.

- Elinizin lezzeti onlara geçmiş mi?

- S.A: Muhakkak ama henüz beni geçemediler

- G.A: Annemin çok pratik bir eli var, çok lezzetli. Annemden el aldığımı düşünüyorum. Ama onun damak tadına hitap etmeyen birşey olduğunda bizi eleştirir.

- Annenizin tariflerini uyguluyor musunuz?

- G.A: Elbette uyguluyorum ama biraz günümüz damak tadına göre modernize edip sunuyorum.

- Evde şef kim?

- G.A: Tabii ki annem. Hâlâ mutfağına kimseyi sokmaz. Ben hem çok çalışıyorum hem de bekar olduğum için beni mutfağına sokmuyor.

- Oğullarınızın yemeklerini eleştiriyor musunuz?

- S.A: Temizlik hastasıyım, halen gidip teftiş ediyorum. Geçen gün kaz ciğeri yapmıştı, bana tattırdı. Modern yaptığı için kızdım.

- En çok hangi yemeğini seviyorsunuz?

- S.A: Cacıklı döner dürümüne bayılıyorum.



Bilal Mert-Fatma Neşe Saner

Ekmek kesmemişken şef olmak istedi

Arnavutköy'deki Alexandra ve Robin's Kitchen'ın şefi Bilal Mert'in hikayesi alışık olduklarımızdan epey farklı. Üniversite yıllarında dahi mutfağa herhangi bir ilgisi yokmuş Bilal Mert'in. Annesi Neşe Saner, "Bir çayı karıştırdığını ya da ekmeği kestiğini bile görmedik. 17 yaşında bile 'Anne su' derdi" diye anlatıyor.

Anne-oğulla Alexandra'da buluşuyoruz. Neşe Saner profesyonel olmasa da mutfakta usta bir isim. Bilal Mert zaman zaman et yemeklerinde annesinin dillere destan havuçlu-vanilyalı, ayvalı, mandalinalı, erikli reçellerini servis ediyor. Şu anki menüde yok ama bahar menüsünde yeniden eklemeyi düşünüyor Bilal Mert. Hatta "Annemin reçelleriyle çok yemek kurtardım" diye de bir mini itirafta bulunuyor.

Bilal Mert Ankara'da askerliğini yaparken karar veriyor şef olmaya. Annesi ilk duyduğunda şok geçiriyor. Ne yapıp edip oğlunu bu sevdadan vazgeçiriyor. Ertesi hafta tekrar askere onu ziyarete gittiğinde ise Bilal Mert "Kararımı verdim şef olacağım" diyor.

Asker sonrası da Londra'nın yolunu tutuyor ve en önemli gastronomi okullarından Le Cordon Blue London'a gidiyor. "Sınıfta sekiz kişiydik ve birçoğu aşçılık yapmış ama daha çok öğrenmek ve sırf bu diplomayı almak için gelen kişilerdi. Ben ilk derste bıçak tutmayı dahi bilmiyordum. Şef elimden tutup nasıl kesilir gösterdi" diye özetliyor o yılları.



KÖFTESİNİ TATMAMIŞ

Bilal Mert ortaokul, lise yıllarında yemek konusunda epey takıntılı biriymiş. Örneğin İskender'e taksa, aynı yerde, aylarca o İskender'i yermiş. Pizza ve kumpiri ise annesi evde onun için yaparmış. "Ama annemde de benzer huylar var" diyor. Neşe Saner kendi köftesi dışında hayatında hiçbir yerde köfte yememiş örneğin. Oğlunun köftesini bile tatmamış: "Tatmam, oğlumun köftesi de olsa tatmam" diyor. Somonun ise tadını bile bilmediğini ve oğlunun dahi ona somon yediremediğini söylüyor.

Ama menünün geri kalanıyla gurur duyduğunu da sözlerine ekliyor: "Kaz ciğerinin yanına fıstıklı bir dondurma koyuyor, ben evde misafirime sunmam. Ama gerçekten ağızda patlıyor ve birbirine çok yakışıyor bu iki lezzet."