Lüks tüketimin kralı Y jenerasyonu

Moda devleri gözünü Y kuşağına dikti. Çünkü gelecekte Y kuşağının tüm zamanların en çok para harcayacak jenerasyonu olması bekleniyor. Sosyal medyadan etkilenen ve marka aidiyeti olmayan bu jenerasyon için modaevleri yeni stratejiler geliştiriyor

Hali hazırda 2 milyara ulaşan nüfusuyla ve geçtiğimiz yıl dünya çapında 2.45 trilyon dolarlık harcama gücüyle Y jenerasyonu, tüm markaları ve tabii ki lüks tüketim markalarını peşinden koşturmaya başladı.

1980-2000 yılları arasında doğmuş olan bu kuşak kendisinden önceki ve sonraki hiçbir kuşağa benzemiyor.

Moda endüstrisinin başucu kitabı olarak kabul edilen Women's Wear Daily'nin son raporunda, pazarlama dehası Pam Danzinger, 2035 yılı itibarıyla tarihteki en büyük harcama potansiyeline bu jenerasyonun sahip olacağını söylüyor. Ve bu jenerasyona 'Millennial +' sıfatını takıyor. Bu jenerasyon şu an kariyerlerinin henüz başlarında. 2020 itibariyle lüks tüketim konusunda en etkili jenerasyon olacak. 10 yıl içinde çok daha üst noktalarda yer alacak. Ve harcama potansiyeli 18 yıl sonra en üst seviyeye çıkmış olacak.



TÜRKİYE'NİN YÜZDE 25'İ

Son araştırma sonuçlarına göre de Türk nüfusunun yüzde 25'ini de bu kuşak oluşturuyor. Ve bu gençlerin yüzde 39'u üniversite öğrencisi. Para harcamaya daha yatkın olan bu kuşak Türkiye'deki pazarlamacıların da esas hedef kitlesi...



BU GENÇLER NE İSTİYOR?

Genel olarak hem iş hem de özel hayatında daha fazla çeşitlilik ve eğlence isteyen bir nesil var karşımızda. Yerel değil, global düşünüyorlar. Sosyal anlamda daha özgürler, farklılıklara çok daha açıklar. Nesil farklılıklarını zorlanmadan kabul edebiliyorlar. En önemlisi ise teknolojiyi, hayatlarının önemli parçalarından biri olarak görüyorlar.

Bu jenerasyonun yüzde 42'si lüks tüketim markalarını sosyal medya üzerinden öğreniyor ve takip ediyor. Markaları en çok takip ettikleri platformsa Instagram... Instagram'da yeterli kadar etkinliği olmayan markalar hakkında şüphe duyuyorlar. Sosyal medya fenomenleri alışverişlerinde etkili oluyor. The Blond Salad ya da Man Repeller gibi ünlü moda blogger'larının sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve onların kullandığı markaları satın almayı tercih ediyorlar.

Tabii ki bir de bu jenerasyona yön verenler var. Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Cara Delevigne onlardan bazıları sadece... Ancak sosyal medya hesabını etkili bir şekilde kullanan herkes gençlerin ilham kaynağı olabiliyor.



Dolce&Gabbana

Domenico Dolce, Y Jenerasyonu'na Justin Bieber'dan esinlenerek Post-Bieber ismini veriyor. Dolce, "Önümüzde öyle bir jenerasyon var ki kendisinden önceki hiç kimseye benzemiyor. Erkek, kadın ve çocuk kıyafetlerini bir arada kullanıyorlar. El işi dantel bir eteği sokaktan aldıkları pamuklu bir tişörtle birlikte giyiyorlar. Altına da spor ayakkabısı giyiyorlar. Böyle bir jenerasyonu kendinize çekmek hiç de kolay değil. Çabuk sıkılıyorlar. Esprili ve farklı şeyler istiyorlar. Markaya eski jenerasyonlar kadar bağlı değiller. Sürekli Instagram kullanan şöhretlerle ve sosyal medya fenomenleriyle işbirliği yapmanız gerekiyor" diye konuşuyor.



Burberry

Burberry 2015'te Apple ile bir işbirliği yaptı. Burberry Apple müzik kanalı sayesinde marka yeni nesli daha çok kendine çekmeyi başardı. Markanın kreatif direktörü Christopher Bailey, "Defilelerde kullandığımız parçaları bu kanaldan yayınlıyoruz. Düşünsenize defileyle aynı anda tüm müzik listesine sahip olmanız mümkün. Ayrıca marka olarak destek verdiğimiz genç yeteneklerin albümlerini de bu kanaldan yayınlıyoruz" diyor.

Markanın sosyal medyada başarılı olduğu bir başka projeyse 'Art of trench' (trençkot sanatı) ismini verdikleri çalışma. Burberry trençkotunuzla kendi fotoğrafınızı çekip paylaşabiliyor ve bu markayla fotoğraflanan dünyanın dört bir yanından binlerce moda meraklısıyla aynı grupta yer alma şansını yaşıyorsunuz.



Louis Vuitton

Reklam kampanyasında bile ünlü bilgisayar oyun karakteri Lightning'i kullanan Louis Vuitton bu jenerasyonu en iyi yakalayan lüks markalardan biri. Marka bu reklam kampanyasıyla daha önce yolunun hiç kesişmediği milyonlarca insana ulaşmayı başardı.



Moda kazanı

HAFTANIN KARNESİ



PINAR SABANCI

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Pınar Sabancı'nın bu sportif, özentiden uzak ve samimi kombinini görüp de beğenmemek imkansız. Yurt dışı seyahatinde yaşına uygun, toprak tonlarında giyinen Sabancı, abartılı tarzı benimseyenlere inat çok şık.





ÖZGE ULUSOY

Sabah saatlerinde televizyonu açtığınızda ancak gece kulüplerinde giyinebilecek tarzda kıyafetler giymiş kadın suncular gördüğünüzde siz de şaşırmıyor musunuz? Yeni bir programa başlayan Özge Ulusoy hoş ve samimi giyim tarzıyla televizyonda aşırı seksi ve provokatif giyinmeden de güzel görünülebileceğinin kanıtı.





"Lüks kavramı hayatta kalmak için gerekli olmasa da yaşamı daha lezzetli hale getiren bir baharat."

Micheal Kors



TAŞLI ASKILAR

Belle Hadid'in üzerinde gördüğünüz askıları kristal taşlarla süslenmiş bu jean elbise, bu sezonun en popüler parçalarından biri olacak... Önümüzdeki sezon kristal ve jean gibi iki farklı tarzı bir arada kullanacağız bol bol...





ÇOCUKLARA YAZIK

Çocukların trendleri takip etmesini istemeniz çok doğal. Ancak durum öyle bir hale geldi ki resmen çocuklar annenin tarzının bir devamı, çantası ya da ceketi gibi bir aksesuvarı olmuş durumda. Rahat, pamuklu ve sade kıyafetler giymesi gereken çocukları bu kadar zorlamanın da bir anlamı yok.