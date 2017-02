Maçın kazananı Gaga oldu

Lady Gaga ABD Ulusal Beyzbol Ligi’nin sezon finali olan Süper Kupa’da sahnede 13 dakika kaldı. Hiç para almadı ama günlerce konuşuldu, albüm satışları patladı

Yetenekli, iddialı ve yaratıcı. Ama onu farklı kılan maceracı ruhu. Şovlarına da yansıttığı o ruhun yarattığı heyecan ise bambaşka. Lady Gaga ne zaman sahneye çıksa hem düşsel hem de gerçek dünyayı gözler önüne seriyor, etkiliyor. En son geçen hafta ABD Ulusal Beyzbol Ligi (NFL) Süper Kupa finalinde sahneye çıktı. Dansçılarıyla birlikte sahnede 13 dakika kaldı, aralarında Poker Face ve Just Dance'in de bulunduğu sekiz şarkı söyledi. Stadın çatısından uçtu, iplere asılı halde havada akrobatik hareketler sergiledi, alevler arasında dans etti. Sahnenin neredeyse her santimetrekaresini kullandı. Şovun en çok konuşulan bölümü ise 300 drone'la gerçekleştirilen gösteri oldu. 4 milyar renk kombinasyonu yaratabilen drone'lar adeta Gaga ile senkronize bir şekilde gökyüzünde dans etti. Sadece staddakiler değil tam 111.3 milyon kişi şovu izlemek için o gece ekran başındaydı. ABD Ulusal Beyzbol Ligi, tam bir görsel şölen olan şovun prodüksiyonuna 10 milyon dolardan fazla bir bütçe ayırmıştı. Yani neredeyse şovun her dakikası bir milyon dolara mal oldu. İşin ilginç yanı Lady Gaga, Süper Kupa'daki şovu için hiç para almadı. Ama günün sonunda kazanan yine o oldu. Nasıl mı? Canlı yayınlanan şovun 20 dakika öncesi ve 10 dakika sonrası arasında Gaga'nın performansıyla ilgili 5.1 milyon tweet atıldı. Şov sırasında dakika başına, içinde Gaga kelimesi geçen 41 bin tweet atıldı. Facebook'ta ise yine dakikada 396 bin kişi Lady Gaga'dan bahsetti. Kupa finalinin başında yayınlanan, dünyaca ünlü bir mücevher markasının reklamının yüzü de Lady Gaga'ydı. Aynı şekilde gecenin sonunda yayınlanan National Geographic'in yeni serisi Genius'ın (Dahiler) reklamında da Albert Einstein'ı canlandıran karakter Bad Romance şarkısını kemanıyla çalarken görülüyordu.



YÜZDE 1000 ARTIŞ

Şov, Gaga'nın albüm satışlarını da olumlu yönde etkiledi. Araştırma şirketi Nielsen Music'e göre şovun ertesi günü divaya ait 150 bin dijital albüm ve şarkının satışı gerçekleşti. Bir önceki günün rakamı 15 bindi. Yani 24 saat içinde yüzde 1000 artış kaydedildi. Son albümü Joanne ile istediği etkiyi yaratamayan Lady Gaga için bu gösteri albümün gidişatını değiştirmek için çok iyi bir fırsattı, o da bu fırsattı kullanmayı bildi. Billboard 200 listesinde 59'uncu sırada yer alan Joanne'in bu hafta Gaga'nın albümde yer alan Million Reasons adlı şarkıyı şovda söylemesinin de etkisiyle beşinci sıraya kadar yükselmesi bekleniyor. Gaga tam da gözler üzerindeyken John Wayne adlı şarkısına klip çekti ve çıkacağı dünya turunun da müjdesini verdi. Yaptıklarım yapacaklarımın garantisi mesajıyla birlikte...



?İLHAM PERİSİ

Gaga'nın şovda giydiği üzerinde Swarovski taşlar bulunan gözalıcı Versace şort tulumu ve 836 dolarlık Marc Jacobs Beauty ürünleriyle yapılan makyajı da çok konuşuldu. Donatella Versace, şov öncesinde Gaga'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Makyözü Sarah Nicole Tanno ise yaptığı açıklamada "Gaga'nın makyajı için ilham kaynağım yine Gaga'nın kendisiydi. O benim daimi ilham perim" dedi.



