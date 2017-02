Ray üstünde saray konforu

Bu tren rotalarında yer ayırtmak için aylar öncesinden harekete geçmeniz gerekiyor. Ama yaşadığınız konfor ve gördükleriniz bir ömür boyu aklınızdan çıkmayacak. İşte dünyanın dört bir yanından efsaneleşmiş tren rotaları. Okurken bile manzaranın hayaline dalacaksınız

Şehir hızına inat, yavaş, keyifli ve eşsiz manzaralı tren seyahatleri, yükseliş döneminde. Hindistan'dan Avrupa'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya... Birçok kıtada, belli rotalarla, turistik amaçlı uzun mesafeli sefer yapan trenlerin sayısı hızla artıyor.

Her ayrıntının düşünüldüğü, oldukça lüks olan bu trenler, yolculuk sırasında birçok ayrıcalık sunuyor; kimi misafirlerini kırmızı halıyla karşılıyor, kimi süit kompartımanlara sahip, kimi gümüş yemek takımlarıyla servis yapıyor. Kutlamalar, çay saatleri gibi etkinliklerle sıkılmanıza müsaade edilmiyor; kütüphanesi olan da var barı olan da. Büyük bir kısmı da tarihi trenler; dönemine göre dekore edilmişler. Yolcuklarıyla unutulmaz anlar sunan trenlerden seyrine doyamayacağınız manzaralar ise yağlıboya tablo tadında... O nedenle pencereler oldukça geniş tutuluyor. Tabii ki, bu trenlerin en çekici yanı, gözetleme alanları. Güverte biçimindeki bu alanda, manzarayı engel olmadan çıplak gözle seyrediyorsunuz. Tabii ki tüm bu güzellikler için belirli bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. İşte raylar üzerindeki saraylardan bazıları...



HEİDİ'NİN İZİNDE

Bernina Ekspresi

İsviçre'den İtalya'ya uzanan rotası, Apler'in dünyasında geçiyor. Çizgi film kahramanı Heidi'nin dağlarda, yeşilliklerde koşuşturması gelecek gözünüzün önüne. Zürih'in Chur kasabasından hareket eden, 45 km hızla giden tren, Alp Dağları arasındaki minik köyleri, uzun uzadıya sürüp giden yeşil örtüyü, tepesi karlı dağları seyretmenin keyfini vaat ediyor, tavana kadar uzanan pencereleriyle... Rota, İtalya'nın Tirano kentinde sonlanıyor. Hatta, mevsim kış değilse, trenden sonra otobüsle bir Como Gölü turu da sizleri bekliyor. beş saat kadar süren yolculuğun fiyatı 56 İsviçre Frangı.



KIRMIZI HALIYLA KARŞILANIYORSUNUZ

Majestic Imperator

Avusturya İmparatoru ve eşinin seyahat ettiği bu tarihi tren, Avusturya Veliaht Prensi Otto von Habsburg, ABD eski Başkanı Jimmy Carter'ı da ağırlamış. Yolcular, istasyonda kırmızı halıyla karşılanıyor. Ahşap oyma İtalyan sandalyeleri, perdeleri imparatorluk zamanının kumaşından; koltuk ve kanepeleri yeşil ipekten; kapıları akçaağaç ve fındık ağacı köklerinden; kolları fildişinden... Etkinlikler, galalar için de kiralanan trenle, Avrupa turları düzenleniyor. İmparatorluk dönemi fotoğraflarıyla bir galeriyi de andıran trenin bilet fiyatı ise vergiler ve ikram servisi hariç 4 bin 500 dolar.



ENDÜLÜS ZENGİNLİĞİ

Al Andalus Treni

Yedi gün süren tur Sevilla'dan başlayarak Jerez, Cadiz, Ronda, Granada, Linares-Baeza, Cordoba üzerinden yine Sevilla'da sona eriyor. Büyüleyici manzaraya, değişik kültürler eşlik ediyor. Al Andalus'un tarihi 1920'li yıllara dayanıyor. Beş vagonu orijinal. Salonları, restoranı, barı bulunuyor. Süitteki, katlanabilir eşyalar nedeniyle, oda salona da dönüşebiliyor. Salon, restoran panoramik. Camları oldukça geniş. Yemek, keyfi müzik ziyafeti eşliğinde sunuluyor. Fiyatlar 3 bin 500 euro'dan başlıyor.



SPA'SI DA VAR

The Royal Scotsman

İskoçya'nın geniş düzlüklerinde keyifli bir seyahata çıkmak isteyenler için önemli bir alternatif. Sadece 36 yolcu alan trenin klasik turu içinde, Inverness, Loch Ness, Perth, Kraliçe Elizabeth'in annesinin çocukluğunun geçtiği Glamis Şatosu da yer alıyor. Tur, Edinburg'da sona eriyor. İskoçya'nın puslu tepeleri, yemyeşil ovaları arasında seyreden tren İskoç ambiyansıyla dekore edilmiş. Konforlu kabinleri, şık yemek takımlarıyla misafirlerini ağırlayan trende spa bile var. Yolculuk süresi yedi gün, fiyat 5 bin euro.



PİRİNÇ TARLALARI VE TAPINAKLAR

Eastern-Oriental Ekspresi

Rota Singapur-Bangkok arasında. Ama Tayland ve Laos'a da uzanan geziler de mevcut. Yolcuları ipek üniformalı görevliler karşılıyor ve trene yerleşmelerine yardımcı oluyor. Kabinlerin tümü klimalı, süitlerinde duş, tuvalet, gardırop, kasa da var. Kahvaltınızı yatağınızda yapabiliyorsunuz. Piyanistin rahatlatıcı müziği eşlinde içeceğinizi yudumlarken, pirinç tarlalarını, köyleri gözlemlemenin keyfine varıyorsunuz. Tren cam tavanı olan iki barı ile ünlü. Bilet fiyatları 6 bin ile 9 bin dolar arasında.



VEJETARYEN MENÜ BİLE VAR

Danube (Tuna) Ekspresi

Avusturya'dan Slovenya'ya uzanan 14 ülkeyi kapsayan bir rotaya sahip. Tuna Ekspresi'ni ayrıcalıklı kılan, seyahatini sadece 50 yolcuyla gerçekleştirmesi. Oldukça lüks kabinlerinde, her ayrıntı düşünülmüş. Konfor ve rahatlık önplanda tutulmuş. Yerel tatlardan oluşan menülerin yanı sıra vejeteryan seçenekler de mevcut. Kabin görevlileri sabahları çay, kahve ikramında bulunuyor. 14 günlük bu ultra lüks yolculuğun kişi başı fiyatı 11 bin euro.



İNKALARA YOLCULUK

Belmond Hiram Bingham

Peru denince ilk akla gelen Machu Picchu ve Cuzco'dur. Bu trenle, bu turistik destinasyonları keşfedebilirsiniz. Adını, 1911 yılında Machu Picchu'daki antik İnka yerleşimini keşfeden ABD'linin adından alan tarihi tren, 1920'li dönemin dekorasyonuyla düzenlenmiş. Dekorasyonda mavi ve altın sarısı tercih edilmiş. Trenin arkasında ise gözlem bölümü var. Canlı Peru müziği eşliğinde, manzaranın seyrine dalıyorsunuz. Bilet fiyatı yaklaşık 750 dolar.



SANAT VE TARİHLE İÇ İÇE OLACAKSINIZ

Venedik Simplon-Orient Ekspresi

İngiltere'den Fransa ve İtalya'ya, İstanbul ve Budapeşte'ye uzanan seferlere imza atıyor. 1920'li yıllardan kalma vagonlarla, anın tadını çıkarırken, geçmişe de gidiyorsunuz. Ayrıca dünyanın en lüks trenlerinden. Seçkin kabinleri, Fransız gümüş takımlarıyla servis yapılan üç ayrı restoranıyla misafirlerini ağırlıyor. Beş çayı İngiliz zarafetiyle, kompartımanınıza servis ediliyor. Akşam yemekleri ise misafirlerin şıklığına sahne oluyor. Canlı müzik de olduğu için, yolculuk sırasında çeşitli kutlamalara eşlik ediyorsunuz. Fiyatlar 2 bin 500-9 bin dolar arasında.



14 GÜNLÜK LÜKS ROTA

Trans-Sibirya Ekspresi

En lüks tren hatlarından biri. Rota üzerinde Moskova, Kazan, Yekaterinburg, Novosibirsk, Sibirya, Baykal Gölü, Ulan Batur, Gobi Çölü, Pekin bulunuyor. Dünyada trenle en uzun seyahat edilen güzergah olarak da biliniyor; yaklaşık 12 bin kilometre. Yolculuk 14 gün sürüyor. Moğolistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarından, Tiananmen Meydanı'na kadar çok sayıda tarihe, kültüre ve gizemli doğaya yapılan bu yolculukta, yemekler de çok özel. Banyolu kompartıman fiyatı 14 bin euro.



ÖZEL YARDIMCINIZ DA KİTAPLIK DA VAR

Blue Train

Cape Town ve Pretoria arasında seyahat eden Mavi Tren (Blue Train), konuklarına rahat ve konforlu yolculuk vaat ediyor. Tarifeli ve charter seferleri var. Bu lüks trende, size yardımcı olacak özel bir görevliniz de var. Süitlerde bulunan tepegöz üzerindeki GPS'le yolculuğu takip edebiliyorsunuz. İngiliz usulü kahvaltı, müzik eşliğindeki yemek, Sheffield çatal bıçak takımı, kristal cam eşyalarla sunuluyor. Eğlence odalarında satranç, tavla oynayabiliyor, kitaplıktan faydalanabiliyorsunuz. Fiyatı 1000 dolar.