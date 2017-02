50 yaşımda da podyuma çıkacağım

New York Moda Haftası’nda Hakan Yıldırım defilesi için podyumu çıkan Çağla Şıkel, “Ben sanırım hiç jübile yapmayacağım. Kendimi en çok podyumda güvende hissediyorum. 50 yaşında bile podyuma çıkacağım” diyor

20 yıldır podyumlarda... 15 yıldır televizyon ekranlarında... New York Fashion Week: The Shows'ta Türkiye'yi temsil eden tek Türk tasarımcı Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıktı. Ayağının tozuyla Türkiye'de Türk Kızılayı'na yardım amaçlı bir defilede görev aldı... Kimden mi bahsediyoruz? Çağla Şıkel'den... Bir yandan televizyon programlarındaki sunuculuk deneyimini sürdüren Şıkel, bir yandan da yeni bir dizi projesi için kolları sıvadı.

Şıkel'le televizyon programından hemen sonra bir araya geldik...



- 20 yıllık podyum serüveninin ardından New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi sayısız mankenin arasına girdiniz... Nasıl geçti sizin için Hakan Akkaya defilesi?

- 11 saatlik yolu 23 saatte gittik. Kar fırtınası yüzünden New York'a inemedik. Beş saat uçakta beklettiler. Washington'a indik. Valizleri iki saat bekledik. Gece otobüsle New York'a geçtik. Dört saat yol sürdü. Gece 01.30 gibi New York'a vardık. 03.00 gibi ancak yatabildik. 07.00'de kalktım. Oradan da defileye çıktım. Yılların verdiği tecrübe ve güven böyle bir şey. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.



- İçimden "Acaba podyuma New York'ta mı veda edecek?" demiştim. Ama sanırım sizin podyuma veda etme planınız yok?

- New York'ta bir jübile yapsam çok havalı olurdu. Ama kıyamadım. Benim asla son defilem olmayacak. Herhalde ben asla "Yeter artık" demem. Kendimi en güvende hissettiğim yer podyum. Tabii sonrasında da televizyon. Çok keyif alıyorum podyumda olmaktan. 20 yıldır ara vermeksizin podyumdayım. Hâlâ da bu heyecanı koruyorum. Ben bu işte bir jübile yapmayacağım sanırım. 50 yaşıma geldiğimde biri bana "Benim için podyuma çıkar mısın?" derse, o kadar yılın hatrına ben yine podyuma çıkabiliyor olmalıyım.



- Her kadının kendine ait güvensizlikleri vardır. Sizin yok mu hiç? Genç mankenlerle aynı podyuma çıkmak, hele o kadar saatlik uzun bir yolculuktan sonra sizi endişelendirmedi mi?

- Dediğim gibi kendimi en güvende hissettiğim yer podyum. Benim için podyuma çıkmak endişe nedeni değil, aksine keyif artık. Yıllarca emek verdikten sonra şu an podyumun tadını en iyi çıkardığım dönemdeyim. 38 yaşındayım. Her geçen yıl kendimi daha iyi hissetim. Hiç olmadığım kadar özgüvenliyim. Tabii ki genç mankenler var. Keşke daha da çok olsalar. Keşke ben ve bir grup arkadaşım gibi mankenlik ruhunu taşıyan, podyumun sadece çıkıp yürümekten ibaret olmadığını düşünen genç kızlar yetişse.



- Çıkmıyor mu artık manken?

- Çok çok güzel, çok iyi vücutlu kızlar var. Ancak mankenlik sadece podyuma çıkıp yürümek değil. Sen de çıkıp yürürsün podyumda. Ama işin özü o elbiseye tasarımcının istediği ruhu verebilmek.



- Sizin podyumda başarılı olmanızda dans geçmişiniz etkili mi peki?

- Işığın ve enerjinin bir alakası var tabii. Ancak dans yapan birinin vücudunu kullanışı, duruşu tabii ki herkesten farklıdır. Bir balerin ya da bir dansçı, birçok insandan vücut duruşuyla ayrılır. 17 yılım baleyle geçti. Tiyatro var. Solfej var. Konservaturvarda bir sanatçı olarak yetiştiriliyorsunuz. Bunun avantajını tabii ki yaşadım. Televizyonda da bu kadar başarılı olmamı sağlayan etkenlerden biri tabii ki bale ve konservatuvar geçmişim. Rol yapmayan, kendisi gibi olan bir sunucuyum. Hatayı kamufle edebilmek ve iyi yönetebilmek önemli.



- Hiç yorgunluktan şikayet etmez misiniz?

- Yoruluyorum tabii ki. Ama yorulmak da güzel. Yapı olarak da çalışmayı seviyorum. Oturup yerimde durmak pek benlik bir şey değil.



- İşkolik misiniz peki?

- İşkoliğim. Çalışmayı çok seviyorum. Tek başına da değilim. İki oğlum var. Bu insana daha da çok çalışma azmi veriyor. Bazen yoğunluğum biraz fazla olabiliyor. Ama bundan asla şikayetçi değilim.



ESTETİK AMELİYATIM YOK BOTOKS YAPTIRIYORUM

- Nasıl geçiyor bir gününüz?

- Sabah 07.00-08.30 gibi uyanıyorum. Çocuklar okula gidiyor o saate. 14.00'te stüdyoya gidiyorum. 16.00'da stüdyodaki işim bitiyor ve eve geçiyorum. Çünkü iş dışında kalan tüm vaktimi çocuklarımla geçirmek istiyorum. 21.00'de uyuyorlar. Onlar uyuduktan sonra bir plan yapayım diyorum ama çoğunlukla onlar uyuduğunda benim de vaktim bitmiş oluyor. 22.00 gibi ben de uyuyorum.



- Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinizle konuşuluyorsunuz. Bunun bir sırrı var mı?

- Estetik ameliyatım yok. Botoks yaptırıyorum. Cildim için maske, krem, serum aklınıza ne gelirse yapıyorum.



- Anne olmak sizi nasıl değiştirdi?

- Hayatın getirdiği bir olgunluk var. Anne olmak bir kadını hayatında en çok değiştiren şey. Yepyeni kapılar açan, farklı bir olgunluk getiren bir şey anne olmak. Kadın başka bir kadın oluyor. Ben de bu kadını çok sevdim, bu kadınla çok mutlu oldum.





38 yaşındaki Çağla Şıkel yakın arkadaşı Hakan Akkaya için New York'ta podyuma çıkmıştı.



AYRILIĞIN HİÇBİR TÜRLÜSÜ GÜZEL DEĞİL

- Çocuklarınızla ne kadar vakit harcıyorsunuz?

- Bütün vaktimi onlara veriyorum. Yayından sonraki her anı onlarla geçiriyorum. Oyun da oynuyoruz. Ödev de yapıyoruz. Belirli günler belirli şeyler yapıyoruz.



- İki ünlü ismin bir araya gelmesi de ayrılması da zor olur. Genelde de tatsız haberler yazılır ayrılan çiftle ilgili. Sizinle ve eski eşiniz Emre Altuğ ile ilgili böyle bir şey yaşanmadı, güzel atlattınız ayrılığı...

- Ayrılığın hiçbir türlüsü güzel değil. Ancak ayrılığın da doğru zamanda olması diye bir şey var.



- Çocuklarınız da bu süreçten hiç etkilenmedi... Her ikiniz de onların bu süreçten etkilenmemesini sağladınız...

- Çünkü her şeyden çok onları seviyoruz. Herkesten çok onları seviyoruz. Hayatta en değer verdiğimiz insanlar onlar.



- Neler öğretiyorsunuz çocuklarınıza?

- Her ailenin öğrettiklerini. Mesela her istediklerini almam. Mesela birçok çocuğun oynadığı ginger'lardan istediler. "İki sene sonra" dedim. İki yıldır bekliyorlar. Bu yılın sonunda sahip olabilecekler o oyuncağa. Sınırsız bir bütçeleri olmadığını öğretiyoruz. Bir gün "Sadece 20 liralık oyuncak alabiliriz", bir gün "Beş liralık oyuncak" diyorum. O fiyata oyuncak bulurlarsa onu alıyorlar. İstedikleri her şeye, istedikleri an sahip olamayacaklarını öğrensinler istiyorum. Sabretmeyi öğreniyorlar.



YOUTUBE KANALI AÇIYORUM

- Bir dönem birbirinden güzel tasarımlar yapıyordunuz. Şimdi neden bunlarla anılmıyor isminiz?

- Vaktim yok ki. Sattığım tüm ürünleri annemle birlikte yapıyorduk. Bunları nasıl yaptığımla ilgili, aksesuvar kullanımıyla ilgili bir YouTube kanalı açacağım. Güzellik, makyaj, annelik...



- Fiziğinizi korumanızda eminim ki spor etkilidir?

- Haftada iki gün spor yapıyorum. Daha çok sabah saatlerinde ya da hafta sonlarında. Ağırlık çalışıyorum.



- Alışverişle aranız nasıl?

- Çocuklar olmadığı zamanlarda alışveriş yapıyorum. Çok büyük markalara çok büyük paralar harcamıyorum. İnternetten alışveriş yapmayı çok seviyorum. The Outnet, Nasty Gal, Asos, Nordstrom... Ayakkabı ve çanta alacağım zaman bu sitelerden alışveriş yapıyorum.



- Hangi renkleri seversiniz?

- Eskiden renkli giyinirdim. Şimdi daha çok siyah giyiyorum. Asker yeşili ve beyazla siyahları kombinliyorum. Pırlanta mücevher de bijuteri de alıyorum. Tasarımcıların koleksiyonlarından da beğendiklerim oluyor.