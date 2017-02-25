Kuyruk psikolojisi

Beklemeyi kimse sevmez. Araştırmalar kuyruğa bakışımızın, sıranın amacı, görünümü ve nerede beklediğimize göre değiştiğini gösteriyor

Beklemeyi kimse sevmez. Araştırmalar kuyruğa bakışımızın, sıranın amacı, görünümü ve nerede beklediğimize göre değiştiğini gösteriyor

Furnham'a göre kuyrukta bekleme sabrımız altı dakika ile sınırlı ve eger altı kisi sırada bekliyorsa kuyruga girme olasılıgımız artıyor. Ne için kuyrukta oldugumuz da sabır süremizi belirliyor. Bilet sırası ile ATM makinesi kuyrugu arasında bu sebeple daglar kadar fark var. Sıra beklemekten nefret ediyoruz fakat sıra beklerken oyalanacak bir seyler varsa bu durumu o kadar da sıkıntı etmiyoruz. Uzmanlar sıkılmayı önlemek için ortama televizyon ya da ayna yerlestirilmesi gerektigini söylüyor. Çünkü bir mesguliyet olunca bekleme süresi göze batmıyor. Eger kuyruk yılan gibi kıvrılıyorsa daha uzun süre bekleyebiliyoruz, ince uzun bir sıra sabrımızı çabuk tasırıyor.

Sırada bekleyenlerin moralini bozan üç unsur var: Beklerken sıkılmak, tahmin edilenden fazla beklemek ve baskasının önüne geçmesi. Sıranın son anları da çok önemli. Sona dogru sıra hızlanırsa ya da uzun bir süre beklenmesine ragmen islem hızlı halledilmisse kuyrugu olumlu algılama olasılıgımız artıyor.

Kimi sıraları beklemek için gönüllü de oluyoruz. Örnegin yeni çıkan Harry Potter kitabı ya da Apple ürünü. Rutin sıralar insanı sıkıyor ama ünlü kisi ya da seyler için girilen sıralar aksine kisiye heyecan veriyor. Insanlar bu tür zorunlu olmayan sıralarda uzun saatler beklemesine ragmen sikayet etmiyor, mutlu görünüyor.



Türkiye'nin efsane kuyrukları

* Yılbaşı öncesi Nimet Abla kuyruğu

* Ramazan'da pide kuyruğu pide kuyruğu

* Metrobüs kuyruğu

* Recep İvedik kuyruğu

* Bayram dönüşü araç kuyruğu

* iPhone satın alma kuyruğu





Eminönü'nde Nimet Abla kuyruğu.