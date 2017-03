Aşk her zaman doğru yanıttır

1950’ler New York’unda geçen büyük aşk hikayesinin kahramanlarını canlandıran oyuncularla dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’da romantik bir gün geçirdik. Jenna Burns ve Kevin Hack İstanbul sokaklarında yürüyüp, manzaranın ve Türk yemeklerinin tadını çıkardılar

Müzikal tarihinin kült eserlerinden West Side Story'nin (Batı Yakasının Hikayesi) İstanbul turnesi devam ediyor. Türkiye'de ilk defa Zorlu PSM'de sergilenen müzikalde 1950'lerin sonunda New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsü anlatılıyor. ABD'li çete The Jets (Jetler) ile Porto Rikolu The Sharks'ın (Köpekbalıkları) mücadelesi sürerken bu gerilimli ortamda bir de masum bir aşk filizleniyor. Tony ve Maria'nın aşkı bu. Müzikalin tüm oyuncuları performanslarıyla ayakta alkışlanmayı hak ediyor ama âşık çifti canlandıran Jenna Burns ve Kevin Hack için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Müzikali izlerken ikilinin arasındaki çekimi oturduğunuz yerden hissediyorsunuz. Öyle bir çekim ki bu, insanın aklına 'acaba gerçek hayatta da birlikteler mi?' sorusu geliyor, ister istemez. Büyük ilgi gören müzikalin iki başrol oyuncusuyla İstanbul'da bir gün geçirmek ve onları yakından tanımak istiyoruz. Jenna ve Kevin da bu teklifimizi mutlulukla kabul ediyor. Müzikal sahnesinin en güzel aşk hikayesini canlandıran oyuncularla dünyanın en romantik şehrindeki turumuz işte bu şekilde başlıyor. Hemen belirtelim: Onlar sahnede iki aşığı çok başarılı bir şekilde canlandırsalar da gerçek hayatta sadece iki yakın arkadaşlar.



BUZ HOKEYİNDEN SAHNEYE

Jenna ve Kevin ile kaldıkları otelin lobisinde buluşuyoruz. İkisi de bizi güler yüzlü bir şekilde karşılıyor. Arabaya binip sahile doğru ilerlediğimizi fark edince "Tekne turu mu yapacağız?" diye soruyorlar. Belli ki şehri yavaş yavaş keşfetmeye başlamışlar. İlk durağımız büyüleyici manzarasıyla Ortaköy Meydanı. Güneşin bulutların arkasına gizlenip nazlandığı bir gündeyiz ama yine de meydan cıvıl cıvıl. Güvercinleri gören Jenna biraz ürkse de yine de manzaranın tadını çıkarmaya devam ediyor. Meraklı bakışlar arasında çekime başlıyoruz. Jenna ve Kevin poz verirken adeta müzikalin kült sahnelerini şehrin içine taşıyorlar. Türk yemeklerinin methini duyan ikili, öğle yemeğine geçmek için sabırsızlanıyor. Yine İstanbul manzaralı bir restoran-kafeye oturuyoruz. Önlerine gelen menüden Türk yemeklerini seçmeye özen gösteriyorlar. Kendilerine yardımcı oluyoruz. Lahmacun, mücver, Çerkes tavuğu gibi lezzetler teker teker masaya geliyor. Kevin masadaki her yemeği deniyor ve her defasında çok beğendiğini söylüyor. "Yemediğim çok az şey var" diyor, "Mesela salatalık." Ama en sevdiği yemek olan sushi söz konusu olunca salatalığa da katlanıyor. Kevin'ın kalbine giden yolun midesinden geçtiğini anlamamız uzun sürmüyor. Jenna ve Kevin müzikal sayesinde dünyayı dolaşıyorlar. Kevin, gittiği ülkelerde, şehirlerde yerel halkla iletişim kurmaktan çekinmediğini anlatıyor: "Hindistan'da bir ev yemeğine davet edildim. Evde çok kalabalık bir aile bizi bekliyordu. Derme çatma bir evdi ama yediğim yemekler harikaydı." Kevin'a bu hikayeyi gazeteye yazdığımızda birçok yemek daveti alacağı uyarısında bulunuyoruz. Sakıncası olmadığını söylüyor. Jenna'yı sahnede gördüğümüzde ilk izlenimimiz onun sahne için doğduğu olmuştu. Çok da yanılmamışız. Jenna yürüyüp konuşmaya başlar başlamaz şarkı söyleyip dans etmeye de başlamış. "İlk kez bir tiyatro sahnesinde performans sergilediğimde sekiz yaşındaydım" diye anlatıyor. "O günden beri de sahneden hiç inmedim." Kevin'ın hikayesi ise Jenna'dan çok farklı. O 18 yaşına kadar güzel bir sesi olduğunun farkında bile değilmiş. Abileri gibi onun da hayatı buz hokeyi çevresinde dönüyormuş. O dönem takıldığı insanları tekinsiz bulan bir kız arkadaşının tavsiyesiyle müzikal seçmelerine katılmış. Üstelik sadece iki ders alarak. Ve bir anda kaderi değişmiş. Kevin "Hayat karşısına ne çıkarıyorsa onu yaşıyorsun" diyor. Her ne kadar artık profesyonel sporcu olmasa da hayatında sporun yeri hâlâ çok önemli. Haftada altı gün ikişer saat spor yapıyor. En son 280 kilo ağırlıkla çalıştığını söylüyor. Jenna da haftanın altı günü spor yapmayı ihmal etmiyor. Ama onun çalışmaları ortalama 45 dakika, bir saat sürüyormuş. Yemekten sonra sahil yolunu takip ederek Emirgan'a varıyoruz. Yağmur hafif hafif yağarken ağaçlar arasında keyifli bir yürüyüş yapıyoruz. Ve sohbetimize burada devam ediyoruz.



GERÇEKTEN SEVMEK ZOR



- Çocukluğunuzda müzikallere meraklı mıydınız?

- Jenna: Ailem çok meraklıydı. Anne ve babam, kardeşlerimle beni çok küçük yaşlarda müzikallere götürmeye başlamışlar. Evde de sürekli müzikallerin kayıtları dinlenirdi.

- Kevin: Kesinlikle hayır. Tam bir tipik atlettim. Sadece spor, kaykay ve kızlarla ilgileniyordum.



- İzlediğiniz ilk müzikali anımsıyor musunuz? Ne hissetmiştiniz?

- J: Sanırım izlediğim ilk müzikal The Sound of Music (Neşeli Günler). Annem, iki yaşında televizyonun karşısına geçip küçücük plastik sandalyemde nasıl oturduğuma ilişkin hikayeler anlatır. Söylediğine göre daha o yaşlarda VHS kasetleri nasıl takıp çalıştıracağımı biliyormuşum.



- K: Açıkcası Batı Yakasının Hikayesi, beni etkileyen ilk müzikaldi. 12 yaşındayken izlemiştim. Gençlerin dans edip aynı zamanda da dövüşmesini 'cool' bulmuştum.



- Batı Yakasının Hikayesi'ni üç kelimeyle nasıl anlatırsınız?

- J: Samimi, heyecan dolu ve dokunaklı.

- K: Dokunaklı bir roller coaster (hız treni) gibi.



- Oynadığınız roller hakkında ne hissediyorsunuz?

- K: Tony'yi canlandırmayı seviyorum. Bu sorudaki anahtar kelime bence hissetmek. Her akşam sahneye çıkmaktan büyük keyif alıyorum çünkü hissediyorum. Birçok aktör adına konuşabilirim ki bu işi yapmamızın ve sevmemizin en önemli nedenlerinden biri de bu.



- Müzikaldeki gibi ilk görüşte aşka inanır mısınız?

- J: Tony ve Maria kendilerini yaşadıkları anın büyüsüne kaptırmış iki genç. İlk karşılaşmadaki çekime ve kurulan bağa inanıyorum ama bunun aşk olup olmadığını söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Zaman tanınırsa bu ilişki aşka dönüşebilir.

- K: Ben de aşkın zamanla oluştuğuna inanıyorum. Aşk bence fiziksel, zihinsel ve en önemlisi ruhani bir iletişim şekli. Bu iletişimle bu iki insan birbirlerinde mutluluğu bulmakla kalmıyor, mutluluğu beraberce büyütüp inşa ediyor.



- Günümüzde Maria ve Tony'ninki gibi aşklara rastlamak mümkün mü?

- J: Her ne kadar teknoloji hayatımızın bir parçası olup yüz yüze iletişimin azalmasına neden olsa da yine de böyle aşkların yaşanabileceğine kesinlikle inanıyorum.

- K: Aşktan ne anladığınıza bağlı. Eğer aşkın bir bakışla filizleneceğine inanıyorsanız, yanıtım evet olur. Aşkı nasıl hissedeceğiniz size bağlı, başkasına değil.



- Müzikalin yazılmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen ırkçılık ve ayrımcılık insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar olmaya devam ediyor. Bu konuda nasıl bir mücadele vermek gerekiyor? Bu sorunun yanıtı aşk olabilir mi?

- J: İşte tam da bahsettiğiniz nedenle Batı Yakasının Hikayesi'ni günümüze taşımak çok önemli. Müzikalin mesajı, bizden farklı olan, fikirlerine katılmadığımız insanlarla birlikte yaşamayı nasıl öğreneceğimiz hakkında. Ben de aşkın, sevmenin doğru yanıt olduğunu düşünüyorum. Ama toplumumuz birini gerçekten sevmenin ne demek olduğunu anlama konusunda önüne çıkan fırsatları kaçırıyor. Aşk, hiç de hafife alınacak bir konu değil. Birini gerçekten sevmek çok zor. Dinlemek, fedakarlıkta bulunmak, kendini ikinci plana atmak gerekebiliyor ve bunlar çok da kolay şeyler değil.

- K: Aşk her zaman doğru yanıttır. İnsanlar arasında fiziksel farklılıklar olsa da hepimizin kardeş olduğuna inanarak büyüdüm. Daha doğrusu bu şekilde yetiştirildim. Farklı geçmişlerden gelen ya da farklı inançlara sahip insanları hiçbir zaman dışlamadım. Bence ayrımcılıkla mücadele etmenin en güzel yolu karşımızdakini kendimizi sevdiğimiz gibi sevmek. Karşındaki insanın omuzlarındaki yükü üstlenmek önemli bir nokta. Bu sayede onun özgürleşmesini sağlarsınız. Aranızdaki duvarlar yıkılır, bu o insandaki ışığın ortaya çıkmasını sağlar. O da aynı şekilde cevap verir ve aynı şeyi yapar. Bu hareket dalgalar halinde çevreye yayılır.



ŞEHRİN ENERJİSİNİ YEMEKLERİNİ SEVDİK



- İstanbul'u gezme fırsatı buldunuz mu?

- Jenna: Şehrin görmek isteyip de gidemediğim yerleri var. Ama şehri keşfetme konusunda heyecanlıyım.

- Kevin: Gördüğüm kadarıyla İstanbul harika bir şehir. Ve halkı inanılmaz hoş.



- Şehirle ilgili şu ana kadar olan izleniminiz nedir?

- J: Hâlâ keşfetmek için zamana ihtiyacım olsa da gördüklerimden memnunum. Şehrin enerjisini, denediğim yemekleri çok sevdim. Bugüne kadar gittiğimiz şehirlerden çok farklı ve özgün olduğunu da söyleyebilirim.

- K: Şehrin büyük kısmını görmedim ama genel havası çok güzel. Bütün o virajlı yollar ve tepeler bu şehri eşsiz kılıyor. Ben de bana ikram edilen her şeyi yedim. Hiçbir şeye de 'Hayır' demedim. Hepsini de çok sevdim.



- Bir şehri keşfetmenin en iyi yolu nedir?

- J: Yeni bir şehre gittiğimde ilk yaptığım şey, yerli halktan bana önerilerde bulunacak birini bulmak oluyor. İçerden bilgiler verecek birini bulmak ve şehrin gizli hazinelerini keşfetmek çok keyifli. Google'a şehrin adını girip görülecek ve yapılacak listelerini aramak da başka bir yol. Bugüne kadar da işime yaradı.

- K: Şehrin sakinleriyle tanışıp zaman geçirmeye çalışırım. Bu sayede günlük hayatlarının nasıl geçtiğini öğrenme şansı bulurum.



- Dünyanın dört bir yanını geziyorsunuz. Neler yapıyorsunuz yeni bir şehirde, nasıl eğleniyorsunuz, nerelere gidiyorsunuz?

- K: Çalışmak dışında yemek yiyorum ve spor yapıyorum. Bunları yapınca zaten kendimi yeterince iyi hissediyorum. Her şehrin hazinelerini keşfetmek için turistik noktalarını gezmeye özen gösteriyorum.



- Türk izleyicilerle iletişiminiz nasıl?

- J: İzleyiciler harika. Şovu sevdiklerini hissediyorum.

- K: Sosyal medyadaki geri dönüşlerden şovu sevdiklerini görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor.



- İzleyicilerin şovdan sonra Instagram'a yükledikleri, müzikalle ilgili fotoğraflara yorumlar yaptığınızı görüyoruz. Buna vakit ayırmanız çok güzel.

- K: Bunu yapmayı seviyorum. Normalde de sosyal medyada hakkımda yapılan tüm yorumlara yanıt vermeye özen gösteriyorum. Müzikal için de bu geçerli.