Bağımlılığından kurtuldu şöhrete yürüdü

Oscar ödüllü Casey Affleck şöhretli bir abiye ve arkadaşlara sahipti. Oyunculuk yeteneği birçok kişiye göre abisi Ben Affleck’ten daha iyiydi. Kötü alışkanlıkları bir kenara bıraktı ve hayat ona cevabı bir heykelcikle verdi

Dünyaca ünlü bir oyuncu olan Ben Affleck'in kardeşi... Yakışıklılığıyla konuşulan oyuncu Matt Damon'ın çocukluk arkadaşı... Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in kız kardeşi Summer'ın kocası... Daha doğrusu geçtiğimiz yıla kadar kocasıydı... Sinema dünyasında başarılı olmak için gerekli tüm kişisel donanıma sahip olan, 1988 yılından bu yana televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan 1975 doğumlu Casey Affleck'in önemli aktörler klasmanına girebilmesi ancak bu yıl mümkün oldu.



TERCİHLERİ YANLIŞTI

Casey Affleck, Yaşamın Kıyısında/ Manchester by the Sea filmindeki performansıyla Oscar töreninde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alana kadar ne izleyiciler ne de Hollywood yapımcıları onu ciddiye alıyordu. Kariyeri (birkaç iyi film haricinde) sadece para için yer aldığı kötü filmlerle ve gişede fiyaskoyla sonuçlanan projelerle dolu olan Casey Affleck, "Yıllarca birbirinden kötü filmde rol aldım. Tercihlerin ne kadar önemli olduğunu yeni yeni anlıyorum" diyor.



TACİZ DAVASI

Casey'nin hayatı isminin önünde kara bir leke gibi duran bir davayla da sarsıldı. Yapımcı Amanda White ve Magdalena Gorka, I'm Still Here filminin çekimleri sırasında tacize uğradıklarını söyleyerek Affleck'e 2010 yılında dava açtı. Hollywood'u sarsan bu dava kapandı gitti. Ancak kulislerde Affleck kardeşlerin davanın kapanabilmesi için kadınlara milyon dolarlar verdiği konuşuldu. Medyanın karşısında çekingen ve içine kapanık bir çocuktan farksız olan Casey Affleck'in dava hakkındaki tek söylediğiyse, "İnsanlar şakaları yanlış anlıyor. Kötü niyetli biri değilim. Ben de hayal kırıklığına uğradığım" oldu.



?SAYISIZ TEKLİF GELİYOR

Sonsuz İhtiras, Can Dostum, Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı gibi iddialı filmlerde rol alan ve birçok eleştirmen tarafından oyunculuğu abisinden çok daha başarılı bulunan Casey Affleck'in geç gelen başarısı ve arkasında bıraktığı tüm bu çirkin haberler alkol bağımlılığının bir sonucu... Son verdiği röportajda, "Büyükbabam, babam alkolikti. Çocukluğuma dair hatırladığım en önemli detay babamın alkolik olması. Annem bizim için boşandı. Abim de bir süre rehabilitasyonda kaldı. Belki de genetik bir şey. Tüm ailemiz alkolik. Ancak son birkaç yıldır kanımda alkol yok. Ve tüm hayatıma daha farklı bakıyorum" diyor Casey Affleck. Son iki yıldır iki çocuğuna daha düşkün olan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu 1981 doğumlu oyuncu Floriana Lima ile huzurlu bir hayata adım atan Affleck, kariyerini ve hayatını yerine oturtmayı başardı. PETA gibi sayısız dernek ile projelere başlayan, gazetecilerin karşısına sadece çocuklarıyla çıkan Affleck, şimdiden sayısız sinema projesi teklifi almış durumda. Modaevleriyle yakın temasta olan ve yıllarca abisinin gerisinde kalan Casey Affleck, "Benim başarısız ve geride kaldığımı düşünenler var. Aslında ben hiçbir zaman kırmızı halıda gövde gösterisinde bulunan ve güzel görünmek için saatler harcayan biri olmak istemedim" diyor.