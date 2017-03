Lüks düşkünleri fit fenomenlere karşı

Kahvaltıya somonla başlıyor, istiridye ile kapıyor, günü stilettolar üzerinde mi geçiriyorsunuz? Yoksa “Çim suyu içmeden duramam, 10 km koşmadan kendimi iyi hissetmem mi?” diyorsunuz. Seçimleriyle bambaşka yollara giden fit fenomenlerle lüks yaşam tutkunlarını mercek altına aldık

Sosyal medyada iki uç kutup var. Lüks düşkünleri ve sağlıklı yaşam tutkunları... Her paylaşımları, her notları lüks ya da sağlık üzerine... Bir grup sanırsınız suşi ile büyümüş, istiridyeyi pek severmiş... Diğerinin anavatanı ise koşu parkurları, pilates stüdyoları... Bir de iki gruptan da bıkanlar var. "Tamam çok güzel hareketler bunlar ama hiç mi ortanız yok" diyenler... Kısacası hiç esnaf lokantasına uğramayan lüks sosyal medya hesaplarını artık görgüsüz bulanlar, "Sağlıklı yaşam da bir yere kadar, arada hiç mi bozmuyorsunuz!" diye tüm bu paylaşımları gerçekçi bulmayanlar... Bu hafta bu iki grubu mercek altına alıyorum. Chia'cılarla şampanyacıları kıyaslıyorum... İşte iki grubun olmazsa olmazları...



Fit fenomenler



Güne başlarken

Güne sporla başlıyorlar. Toplaşıp 10 kilometre koşuyorlar. Sabahleyin erkenden fitness salonlarının yolunu tutuyor, fit vücutlarını gözümüze sokuyorlar. Kahvaltıları genelde hafif. Chia puding'i seviyor, çim suyunu leziz bir şey gibi içiyorlar. Glutensiz pancake, krep gibi kahvaltılar hafta sonları favori kahvaltıları. Bol su tüketiyor, yeşil çay hüpletiyorlar.



Hobileri

Ya pilates, ya kick boks... Ama gerçek bir fit fenomen sirsasana yapabilendir. Sirsasana hani şu kafanın üzerinde durma hareketi. Vücut dimdik yukarıda olacak, eller kafanın arkasında birleştirilecek. Video paylaşımlarında kick boks yapanlar daha havalı. Sosyal sorumluluk projeleri için koşmak söz konusuysa soluğu orada alıyorlar. Kar, kış, dere-tepe fark etmiyor, her tür parkuru aşıyorlar. Henüz birinci olanını, altın madalya alanını görmedik. Ama koşuyu tamamlayan herkese takılan madalyaları gözümüzün içine sokmakta iyiler. Sağlık panellerine katılmak, kutu kutu evlere teslim gelen yemekleri deneyimleyip anlatmak da hobileri.



Favori aksesuvarları

Bu gruba dahil olan kadınların mutlaka bir pilates topu var. Neyse ki boyutundan ötürü yanlarında taşımıyorlar. Spor ayakkabılar, spor sütyenleri, renk renk, desen desen en çok da transparan taytlar en sevdikleri aksesuvarlar. Su termosları, granola barları da onlar için vazgeçilmez bir aksesuvar. Akıllı saatler, kulaklıklar, pilates çorapları, spor eldivenleri ve şapkaları da olmazsa olmazları...



Favori yiyecekleri

Dünya trendlerini yakından takip edenler şu ara kömür suyuna takmış durumda. Detoks etkisi yaratıyormuş benden söylemesi. Lakin evde denemeyin diyoruz ve favori yiyeceklerini saymaya devam ediyoruz. Chia, kinoa, çim suyu, karabuğday sağlıklı yaşam tutkunlarının her gün tükettikleri rutin yiyecekler. Mutlaka öğünlerinin yanına avokado ekliyorlar. Badem ya da pirinç sütü ile kahvelerini tatlandırıyor, protein olarak kadınlar en çok buharda somon, erkeklerse kırmızı et yiyor. Ispanak suları, zencefil, zerdeçallı karışımlar favori yiyecek-içecekleri arasında. Sanırsınız patates kızartması, hamburger, abur-cubur tatmamışlar, hiç fast food restorana uğramamışlar.



Seyahat rotaları

Yazın kiteboard, kışın snowboard yapabilecekleri tüm destinasyonlara gidiyor ve spordaki marifetlerini konuşturuyorlar. Çıktıkları tatilleri de birer spor aktivitesine dönüştürmeyi iyi biliyorlar. Öyle ki yılda bir kez zar zor tatile çıkan yurdum insanı onların paylaşımlarını gördükçe kendini suçlu hissediyor ve yediği hambugerleri eritmenin yollarını arıyor.



Lüks düşkünleri



Güne başlarken

Sanırsınız Rusya ya da Japonya'da doğup büyümüşler. Güne deniz mahsulleriyle başlıyorlar. Suşiler, somonlar, envai çeşit havyar... Çay yerine kahve tercih ediyorlar. Onu da afili fincanlarda içmeyi seviyorlar. Ama favori kahvaltı içecekleri bellini ya da şampanya.



Hobileri

Özel bir davet, kapalı parti, film galaları, dünya starlarının konserlerini kaçırmıyorlar. Sergi açılışları ve müzayedeler de en sevdikleri etkinlikler... Elbette onlar da sosyal sorumluluk projelerini ihmal etmiyorlar. Ama daha çok işin içinde şampanya, fine-dining kanepe olan beş yıldızlı otellerdeki galaları seviyorlar. Popüler mekanlarda arzı endam etmek, trendy isimlerle fotoğraf çektirmek rakiplerine karşı yaptıkları en önemli manevralar... Bu grubun kadınları günde üç-dört davet geziyor, papilerini (stilettolarını) yan yana koyup markalarını tag'liyorlar.



Favori aksesuvarları

Timsah, yılan, deve derisi tasarım çantaları ellerinden eksik etmiyorlar. Erkekler için lüks otomobilinin direksiyonunu paylaşmak bu gruba dahil olmak için gerekli. Elbette bir taşla iki kuş vuruyor, otomobil markasını gösterirken saatlerini de teşhir ediyorlar. Boy boy, farklı modellerde otomobilleri olanlar da garajının kapılarını arada takipçilerine aralıyor. Bu gruptaki kadınlar spor ayakkabı sevmiyor, varsa yoksa stiletto. Elbette en son model ve en çarpıcı olanı. Bir de karelerde sık sık ellerini paylaşıyorlar. Bundaki maksat da şatafatlı mücevherleri gözümüze sokmak... Bir de varsa elde tek taş, karatıyla hava atmak...



Favori yiyecekleri

Suşi, istiridye, somon füme, havyar, bellini, şampanya... Lükse dair ne varsa onların sofralarında... Sanat eserini andıran peynir tabakları hazırlamayı iyi biliyorlar. Risottonun en afilisini, makarnanın trüflüsünü, tatlıların en kalorilisini yediklerini iddia ediyorlar. Ama ne hikmetse hiç kilo almıyorlar. Tüm bu yemek sofralarına karşın '0' beden kalmasını beceriyorlar. İşte tam da bu yetenekleriyle takipçilerinin hayranlığını kazanıyorlar.



Seyahat rotaları

Onlar da kayak merkezlerini seviyor, mega yatlarda jet ski yaparken fotoğraflar paylaşıyor. Ama onların oyuncakları çok daha konforlu ve pahalı. Örneğin jet ski yerine hem suda hem karada giden quadski'ye biniyorlar. Flyboard yapamayanı gruba dahil bile etmiyorlar. Bir de illa business ya da first class uçuyor ve bunu da bir kadeh şampanya eşliğinde takipçilerine ilan ediyorlar.



