Karnabahar arası köfte alır mıydınız?

Karnabahardan pizzalar, burgerler ve pilavlar, böcekli-çikolatalı atıştırmalıklar, mercimekten cipsler... Yeni dünya düzeninde fast food markaları değişik ‘temiz beslenme’ alternatifleriyle dikkat çekiyor

Hamburger desem birçoğunuzun iştahı kabarır, ağzı sulanır mı? Yüksek ihtimal... Peki hamburger köftesinin ekmek değil de karnabahar arasında servis edildiğini söylesem... Üstelik bunun dünyaca ünlü bir fast food zincirinin menüsüne eklendiğinin de haberini versem... Hemen şaşırmayın... Malum 'sağlıklı beslenme' günümüz dünyasının en önemli pazarlama tekniklerinden biri. Üstelik mevsimlerden bahar. Yani anlayacağınız bikini mevsimi için hazırlık yapma zamanı... O halde dünyada sağlıklı yaşam alanında neler oluyor? Fast food zincirleri ne gibi önlemlerle potansiyel müşterilerini elinde tutmayı amaçlıyor bir bakalım. Yaklaşık 10 gündür ABD'de olan biri olarak ilk beş gün fast food'un dibine vurduğumu, pizza, hamburger, suşi, karides, makarna, sosisli, kızartma aldırmaksızın ne varsa yemem sonucu üç kilo aldığımı itiraf ediyorum. Beşinci günün sonundaysa "Yeter" bayrağını çekip sağlıklı neler var diye araştırmaya başladım. Karnabahardan burgerler, çikolata kaplı böcekler görünce de hayrete düştüm. Anlaşılan o ki 2017'de 'sağlıklı ve temiz beslenme' adı altında pek çok absürt gelişmeye şahit olacağız. Bazılarını bizzat denedim, Bir de siz göz gezdirin ve bu sağlıklı trendler tutar mı tutmaz mı karar verin.



ÇİKOLATA KAPLI BÖCEKLER

Sağlıklı atıştırmalıkların başında çikolata, özellikle de bitter çikolata kaplı portakallar ve bademler gelir. Don Bugito firması bu sağlıklı atıştırmalıkları bir adım öteye götürmüş ve kurt, cırcırböceği gibi protein açısından zengin besinleri çikolata ile kaplayıp raflara sürmüş. Tatmaya cesaret edemediğimden tadını sizlerle paylaşamıyorum.



KARNABAHAR-BURGER

Gelelim girişteki merak uyandıran, görseli ağız sulandıran karnabaharlı tavuk burgere... KFC başta olmak üzere bazı fast food zincirlerinin 'temiz beslenme' adı altında menüsüne soktuğu sağlıklı, az kalorili ve glütensiz bu hamburger şu sıra dünyada çok konuşuluyor. Sos olarak da bademli yoğurtla servis ediliyor. Ayrıca içinde chia tohumu da var. KFC'ninkini tatma imkanım olmadı. Ama bir benzerini Orlando'daki sağlıklı yemekler yapan ufak bir kafede deneyimledim. İçinde sebze burger vardı ve tadı son derece iyiydi. Bu arada özellikle ABD'de karnabahardan yapılan glütensiz pizzalar da oldukça popüler olmuş. Yine pirinç yerine de karnabahar pilavı oldukça revaçta. Birçok kafede tavuklu ya da dana etli karnabahar pilavı bulmak mümkün.



PATATES YERİNE KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz mevsimi bu ay başladı. B1, B2, A ve C vitaminleri bakımından zengin olan kuşkonmaz ülkemizde yeni yeni popülerleşse de ABD'de fast food zincirlerinin menüsüne girmiş bile. Öyle ki "Patates kızartmasının yanında ne sos istersiniz?" yerine artık "Patates mi kuşkonmaz mı tercih edersiniz?" diye soruyorlar. Kızartma olduğu ve bol tuzlandığı için çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Ama tadı 10 numara beş yıldız.



BADEMLİ Mİ YOKSA FISTIKLI MI OLSUN?

Tamam zeytinyağı çok daha sağlıklı biliyoruz ama pazar kahvaltısında ekmeğe tereyağı sürmeyi ve balla süslemeyi seviyoruz. Gelin görün ki tereyağları artık kendiliğinden süslü geliyor. Bademli, kajulu, fıstıklı gibi... Royal Nut Co. firması tereyağları ile kuruyemiş çeşitlerini birleştirmiş ve ortaya ilginç aromalar çıkmış. Özellikle badem ve tereyağ çok yakışmış.



SALATAYI KITIR KITIR YEME DÖNEMİ

Salatanızı nasıl alırsınız? Hayır, mısırlı mı, peynirli mi diye sormuyorum. Ya da sos olarak ne isterseniz diye de... Lakin yeni nesil salatalar epey değişik. Kıtır kıtır yiyorsunuz. Bildiğiniz gofret misali. Anlayacağınız granola, protein, çikolata gibi barların yerini artık salata barlar almış. Üstelik balsamik sirkeli ya da limonlu, marullu gibi alternatifleri de var. 180 kaloriden daha azlar. Hem sağlıklı hem değişikler. Ben salatayı yine eski usul hazırlayıp çatalla, yağlar aka aka yemeyi tercih ederim. Ama yoğun iş temposunda en popüler öğlen yemekleri artık bu salata barlar olmuş bile.



?FASULYELİ VE MERCİMEKLİ CİPSLER

Patates cipslerinin envai çeşidi var ve seçim yaparken zaten zorlanıyoruz. Ama artık patates cipslerinin daha sağlıklı ve şeklen eğlenceli rakipleri var. Fasulye ve mercimek cipsleri. Ben ikisinden de hazzetmedim. Ama babam ikisinin de en büyük müdavimleri arasında. Diyeceğim o ki zevke göre değişiyor. Ama bana çok tuzlu geldiler.



ŞURADAN BURADAN



GEZİN

Haydi biraz da sanat zamanı. Mine Sanat Galerisi sahibi Mine Gülener'in organizatörlüğünde gerçekleşen Zekai Ormancı sergisi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. 16 Nisan'a kadar devam eden sergide Ormancı'nın eserleri dışında, şahsi eşyalarını ve atölye malzemelerini de görebilirsiniz.



TADIN

Bu İtalyan kaçmaz diyoruz ve Soho House bünyesinde bulunan ama üyelikle girilmeyen Cecconi's'e keşfe gidiyoruz. Şehirdeki en iyi pizzayı burada yiyebilirsiniz dersem biraz fazla iddialı gelebilir, lakin bu benim fikrim. Trüflü steak tartar, ızgara somon, risottolar... Biraz lüks tutkunları işi oldu belki ama çok daha basit lezzetleri de menüde bulmak mümkün. Hepsi çok lezzetli, hepsi keşfedilmeli...



FİT KALIN

Üstelik fit kalırken eğlenebilir ve sizin gibi fitness meraklılarıyla sosyalleşebilirsiniz. Atakent-Ümraniye bağlantısında açılan Fitness Must'ta bu hafta sonu profesyonel ve amatör spor tutkunlarının ücretsiz katılabileceği bir fitness festivali düzenleniyor.



?KEŞFEDİN

Nereyi mi? Kazlıçeşme'yi... Büyükyalı projesi, Kazlıçeşme'nin çok kültürlü geçmişini ve bugüne kadar keşfedilmemiş değerlerini gündeme taşımak için hareket geçti. Bölgenin kültürel ve tarih birikiminden ilham alan Büyükyalı, Kazlıçeşme'nin zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla İstanbul sevdalısı, deneyimli rehber Şerif Yenen'le birlikte 'Büyükyalı'yla Adım Adım Kazlıçeşme' turu düzenledi.