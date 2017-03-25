Acemi annelere emzirme rehberi

Emzirmek anne ve bebek arasında sağlam bir bağ kuruyor. Ancak acemi anneler pek çok sorun yaşayabiliyor. Biz de sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz

Geçen hafta emzirme sorularını emzirme zmanı Nihan Tüzel ile yanıtlamaya başlamıştık. Bu hafta da diğer sorularla devam...

- Bebeğim memede huzursuz. Kavga ediyor. Sebebi ne olabilir?

- Bebeğinizi sadece emziriyorsanız; huzursuzluğunun sebebi sütünüzün tazyikli gelişi olabilir. Bazı annelerin sütleri hızlı gelebilir ve bebek bu akışla baş etmekte zorlanabilir. Emzirirken dik oturmak yerine biraz daha geriye yaslanarak emzirmeyi veya emzirmeden önce sütünüzü birkaç dakika sağıp, daha sonra emzirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer bebeğinize biberon da veriyorsanız; huzursuzluğun sebebi biberonun akışıyla anne sütün memeden gelişinin farklı olması nedeniyle memeden gelen sütü yetersiz bulması olabilir.

- Bebeğimin dilinin üstü bembeyaz. Süt emdiği için mi? Kendiliğinden gider mi?

- Kaynayıp soğutulmuş suyla ıslattığınız bir tülbentle silin; eğer beyazlık geçiyorsa sütten dolayıdır, sonraki emzirmelerde temizlemenize gerek olmaz. Ancak sildiğiniz zaman geçmiyorsa pamukçuk olabilir. Hekime başvurmalısınız.

- Bebeğin doyduğunu nasıl anlarım?

- Doyduğunu anlamanın en kolay yolu günlük olarak kirli bezlerini takip etmek. İlk bir ay içinde günde en az üç-dört tane 1 TL'lik bozuk para büyüklüğünde kakalı bez, ilk aydan sonra da günde ortalama 5-6 çişli bez alıyorsanız yeterli süt aldığını düşünebiliriz. Aylık kontrollerindeki kilo, boy, baş çevresi ölçümleri ve hareket, davranışlarındaki gelişimler de yeterli beslendiğinin göstergesidir.

- Bebeğim sadece emerek uyuyor. Onu başka türlü nasıl uyutabilirim?

- Sizin ve bebeğinizin bu durumdan bir şikayeti yoksa, memede uyumasının bir sakıncası yok. Ancak onu kendi yatağında uyutmaya alıştırmak istiyorsanız, emzirmenin sonunda uykuya dalmadan hemen önce yatağına koymayı deneyebilirsiniz. Fakat ilk üç ay, sürekli sizi istemesi, yatağına koyduğunuz anda ağlaması çok normal. Kendi kendine uyuma alıştırmalarını ilk üç ay içinde denemeniz zaman kaybı olabilir.

- Yeni doğum yaptım. Bebeğimin doymadığını hissediyorum. Sütümü nasıl artırabilirim?

- Süt artırmanın en hızlı ve etkili yolu memeleri sürekli boş tutmak; yani sürekli emzirmek ya da bebeğinizi emziremiyorsanız sağmaktır. Ancak yeni doğan çoğu bebek sürekli olarak annesinin memesini emmek ister. İlk aylardaki bu memeye yapışık olma hali, annelere sütlerinin yetmediğini düşündürür ki, genellikle yanıltıcıdır. Bebek sürekli emerek ihtiyacı olan sütü annesinin üretmesini sağlar. Dolayısıyla yalnızca "çok emmek istemesi" bebeğin doymadığının işareti olmayabilir.

- Yeni doğum yaptım. Bebeğimi ne kadar sıklıkla emdirmeliyim?

- Bebeğiniz istediği her an... Eğer uyuyorsa iki-üç saatin sonunda mutlaka uyandırarak günde en az 10-12 kere emzirmelisiniz.

- Bebeğim çok iyi emiyor. Bazıları arada su ver diyor. Su vermeli miyim?

- Anne sütünün yüzde 90'ı sudan oluşur. Yalnızca anne sütü alan bebeklerin ilk altı ay boyunca ekstra suya ihtiyaçları yoktur. Hatta verilecek miktara göre bebekte hayati risk dahi gelişebilir. Yarım çay kaşığı bile, bebeklerin mide kapasitelerinin önemli bir bölümüne tekabül eder. İlk altı ay, sıcak havalarda dahi su verilmemesini, sık sık emzirilmesini tavsiye ediyoruz.