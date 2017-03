Kamp kurma havası

Baharla birlikte daha çok dışarı çıkmaya başladık. Doğa meraklıları kampa giderken, eğlence isteyenler ise DJ’lerin peşine düşebilir. Organik partiler, çocuklar için fitness parkları ve sütlü, dondurmalı çaylarıyla yeşil ve eğlenceli bir bahar bizi bekliyor

Çantanızı toplayın, çadırınızı hazırlayın... Matlar, tulumlar, yemek sepetleri de tamam mı? O halde kamp yapmaya gidiyoruz...

Elbette evdeki konforu unutacaksınız.... Hatta çok değil, iki ihtimal var: Ya çok seveceksiniz ya da nefret edeceksiniz... Ama en azından havalar ne çok sıcak ne de çok soğukken kamp deneyimi yaşama fırsatı elde edeceksiniz. Bahar ayı tam da kamp kurma zamanı. Üstelik birçok marka araç gereçlerini son teknoloji ile geliştirdi, hafif çadırlar lüks karavanlara dönüştü. Lüks takılmaya da gerek yok. Her bütçeye her zevke göre kamp kurmak mümkün.

Türkiye'de ister deniz kenarında ister dağda kamp yapabileceğiniz farklı alternatifler var. İstanbul yakınlarında Kilyos, İğneada, Sakarya, Bolu gibi farklı bölgelerde kamp yapabilirsiniz.

Ya da biraz yol yapıp Nevşehir'de peri bacalarına karşın, Akyarlar'da muhteşem deniz manzarasında, Bozcaada ya da Cunda gibi farklı yerlerde de kamp yapma alanları var.

Kamp yaparken unutmamanız gereken en önemli özellik, doğru araç gereçleri seçmek. Özellikle çadır, çadır altı seçimini iyi yapmak gerekiyor. Havalar ısındı lakin uyku tulumu ve olası kazalara karşı ilk yardım çantasını asla unutmamak gerekiyor. Alüminyum pişirme araç gereçleri, sıcak su torbası ve uyku tulumu da mutlaka yanınıza almanız gerekenler arasında.

Kamp yapma nedeni aslında doğayla iç içe olmak. Keşke yalnız yapabilsek, doğanın tadına yalnız da varabilsek ama arkadaşsız, dostsuz pek tadı çıkmıyor. O yüzden sevdiklerini yanınıza almayı unutmayın derim.



ÇOCUKLAR İÇİN FİTNESS PARKURU

Devir sağlıklı beslenme, fit kalma, organikten şaşmama devri diyoruz. Elbette sadece yetişkinler için değil çocuklar için de tüm bu saydıklarımız geçerli. Öyle ki çocuklar için oyun parkları yerine dünyada artık fitness parkurları trend olmaya başladı. Hatta evinin içine çocuk fitness parkuru kurduran bile var. Bunun için özel olarak çalışan şirketler bile oluşmuş durumda. Evinize gelip merdivenlerinizi kaydırağa çeviriyor, evin içine fitness parkuru kuruyorlar. Yaşasın spor diyoruz ve yediden 70'e fiziksel olarak müsait olan herkesi hareket etmeye davet ediyoruz.



EVLERDE ASMA BAHÇELER

Yeni trend bahçeli evler... İlla bahçeniz olmasına gerek de yok. Evin içinde, hatta duvarın bizzat üzerinde kendi bahçenizi yaratabilirsiniz. Dikey bahçeler artık evlerin iç dekorasyonlarının olmazsa olmazı. Bakması çok kolay değil belki ama seyretmesi epey keyifli. Hem bahar gelmiş, çiçekler açmaya başlamışken siz de evinizde çiçeksiz, bitkisiz kalmayın...



SOĞUK ÇAYLAR

Soğuk kahvelere alıştık hatta pek bir sevdik. Üzerine çikolata sosları, karamel şuruplarıyla içtik içtik kilo aldık. (En azından ben aldım!) Şimdi sırada soğuk çaylar var. Bu ay itibariyle birçok kahve zinciri menüsüne soğuk çay seçeneklerini ekledi. Hatta dünyada kahve dükkanlarına rakip çay evleri de türemeye başladı. Sütlü, dondurmalı, buzlu çayların envayi çeşitleri var. Gittiğiniz kafelerde varsa soğuk çay menüsü mutlaka isteyin ve deneyin derim.



ORGANİK YEMEK PARTİLERİ

Bunun startını Berlin'deki Wild and Root isimli restoran yaptı. Son hız yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de ev davetini organik temalı yapanlar pek havalı görünüyor. Menüye kök sebzeler konuyor. Dekorasyon doğadan ilham alıyor. Kimi vegan oluyor kiminde bol bol et de servis ediliyor. Sebze sularından kokteyller ikram ediliyor, bol bol yeşil shot'lar etrafta dolaşıyor. Ne kadar yeseniz-içseniz de kilo almıyorsunuz algısı yaratılıyor.



DJ'LERİ MARKAJA ALIN

Bahar geldi, sonunda kışlık mekanlar teraslara, bahçelere taşındı. Ama eğlencenin kalbi DJ kabinlerinde atıyor. Kış boyu hüküm süren canlı müzik trendi yerini çoktan DJ'lere kaptırdı bile. Bizim müzik editörümüz Meltem Fıratlı'nın da favorileri arasında olan Mahmut Orhan listenin başını çekiyor. Ama Doğuş Çabakçor'dan Discolog'a peşinden hayranlarını koşturan daha pek çok başarılı DJ var.



ŞURADAN BURADAN



?ABD'DEN HAVADİSLER

ABD'den bildirmeye devam ediyorum.... Sigara yasağından sonra bazı kafe ve restoranlarda sakız çiğneme yasağı tokat gibi müşterileri çarpmış. Malum en çok söylendiğim ve şikayet ettiğim konulardan biridir restoranlarda 'çakkıdı çakkıdı' sakız çiğneyenler ve balon şişirenler. ABD'deki mekanlar da bu durumdan çekmiş olacak ki 'sakız çiğneme yasağı' getirmiş. Darısı bizim mekanlarımızın başına diyorum.

Kömür trendini yazalı epey oldu. Detoks sıvılarından diş macunlarına artık kömür sıkça karşımıza çıkıyor. Burada hangi markete girseniz kömürlü ürünlere rastlıyorsunuz. Özellikle yüz maskeleri ve yüz yıkama jelleri çok popüler. Renkleri simsiyah ama suyla karışınca gri oluyor. Bu arada geçekten epey işe yarıyor. Fiyatları da oldukça makul.

Sırt çantaları tüm dünyada yükselişte. Ama burada ufak, taşlı, süslü tasarım sırt çantalarına en sükseli gece kulüplerinde dahi rastlıyorsunuz. Gündüz sokaklarda ise kadınlar da erkekler de sırt çantasıyla geziyor. Hem rahat hem kullanışlı. Kısacası bu trend çok mantıklı.

Humusun önlenemez yükselişi devam ediyor. Marketlerde limonlu, pancarlı hatta edamame'li (Japon fasulyeli) humusa bile rastlıyorsunuz. Rengarenk ve çok lezzetliler. Davetlerin de vazgeçilmezleri arasına girmişler bile. Hemen bir-iki tarif kapın ve evde misafirlerinize sunun derim.



FİT KALIN

Gece gece koşmaya ne dersiniz? Bence muhteşem olur. Işıl ışıl, eğlenceli ve spor ile taçlandırılan Uzunetap Gece koşuları serisinin ilki geçen hafta Belgrad Ormanı Neşet Suyu parkurunda Under Armour ve Garmin sponsorluğunda gerçekleşti. Kaçırdım diye üzülmeyin 18 Haziran'da Caddebostan'da ve 9 Eylül'de yine Park Orman'da gerçekleşecek.



EĞLENİN

Anadolu yakasında en sevdiğim yerlerden biridir Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel. Otelin teras katında hizmet veren Ouzo Roof Restaurant'ın menüsü kadar manzarası da iddialıdır. Otelin executive şefi Mehmet Yalçınkaya'nın lezzetlerine Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzik ve özel şovlar da eşlik ediyor. Özellikle cumartesi akşamı Grek müzisyen Yorgo'nun Yunan gecesi epey eğlenceli geçiyor.



KEŞFEDİN

İşte size Nişantaşı'nda yeni bir suşi bar... Adı Naomi... Her gün 12.00-01.00 arası açık. Fiyatlar uygun. Örneğin sebzeli Çin böreği 15 TL. Suşi seçenekleri oldukça fazla ve lezzetli. Acılı ekşili çorba ve tatlı olarak da kızarmış dondurma benim tavsiye edeceklerim arasında... Mekan ufak ama menü oldukça geniş.



TADIN

Gün temposu içinde hızlı bir şeyler yemekten yanaysanız Nişantaşı'ndaki Long Bread'in sandviçlerini mutlaka tatmalısınız. Ekmekler sipariş verdikten sonra pişiriliyor. 20 ve 30 santimlik iki farklı ekmek seçeneği ve toplam 25 çeşit sandviç alternatifi var. Karides ve tatlı-acı sosla hazırlanan Asya sandviç gerçekten de denemeye değer. Fiyatı da 22 TL.