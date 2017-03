Kızlar topuklu ayakkabılarınızı evde bırakın

Grubu Molotov Jukebox’la Ankara, İstanbul ve İzmir’de konser verecek olan Game of Thrones yıldızı Natalia Tena’dan mesaj var: “Türkiye’ye gelmekte hiç tereddüt etmedik. Konserde hayranlarımızı dans ettirip gülümseteceğiz”

Fantastik dünyanın tutkunları onu yakından tanıyor. Game of Thrones'un Osha'sı, Harry Potter'ın Nymphadora Tonks'u Natalia Tena'dan bahsediyoruz. Tena oyuncu olmanın yanı sıra aynı zamanda müzisyen. Konserleri parti havasında geçen Molotov Jukebox grubunun solisti. Grubun müzigi kıskırtıcı ve eglenceli. Onları dinlemek 80 Günde Devri Alem romanını okumak gibi. Kendinizi bir Latin Amerika'da buluyorsunuz, bir Balkanlar'da... Ikinci stüdyo albümleri Tropical Gypsy'yi hayranlarının bagıslarıyla yayınlayan grup karsılıgında da hayranları için imzalı albüm, kisisel video mesajı ve hatta grupla aksam yemegi gibi sürprizler gerçeklestirdiler. Türkiye'deki hayranlarına da turne sürprizi yapan grup 26 Nisan'da Izmir Ooze Venue, 28 Nisan'da Dorock XL'da, 29 Nisan'da ise Ankara If Performance Hall'da konser verecek.

- Müzige olan tutkunuzun kaynagı nedir? Size ilham veren isimler var mı?

- Saymaya Elvis, The Beatles ve Chuck Berry gibi rock and roll efsaneleriyle baslayabilirim. Sonra Nina Simone, Etta James ve Ella Fitzgerald geliyor. Tutkumun kaynagı ise ask, ihtiras ve ölümlü olmak.

- Akordeon çalıyorsunuz. Enstrümanınızla iliskinizi nasıl anlatırsınız?

- Nights at the Circus (Sirkte Geceler) adlı bir oyunda oynuyordum. Yönetmen oyunculardan tavan arasındaki enstrümanlardan birer tane seçmelerini istedi. Ben de mini akordeonu seçtim. Tam anlamıyla ilk görüste asktı. Hayatım boyunca klasik piyano çalmıstım ve bundan da çok sıkılmıstım. Piyano akordeonu görünce yeteneklerimi kullanabilecegim yeni bir yol olarak gördüm. Akordeonumla bir çift gibiyiz. Zaman zaman tartısıyoruz, zaman zaman da birlikte harika seyler ortaya koyuyoruz. Bu arada onun bir ismi de var: Italian Stallion Stalone.

- Sizi Harry Potter ve Game of Thrones rol aldınız. O döneme iliskin unutamadıgınız bir anınız var mı?

- O kadar çok ki hangisini anlatacagımı bilemiyorum.



ÇILGIN VE EGZOTİK

- Dünya terör ve çatısma tehdidi altında. Bir sanatçı olarak bu gerçekle nasıl basa çıkıyorsunuz? Çatısmalardan daha yüksek sesle müzik yapmak mümkün mü?

- Bu benim için çok zor bir soru çünkü sanslı bir kadınım. Hayatımda hiç birinci elden bir savas tecrübesi yasamadım. Kadınların siddet görmeden, erkeklerle esit sartlarda hayatına devam ettigi ülkelerde yasadım ve çalıstım. Diger sorunuzun yanıtına gelince evet, savastan daha yüksek sesle müzik yapmak mümkün ama elbette insanların bunu dinlemeye gönüllü olması gerekiyor.

- Yasanan terör saldırılarından sonra Türkiye'ye gelmekte tereddüt ettiniz mi?

- Hayır, hiç tereddüt etmedim. Insanları dans ettirmek ve gülümsetmek için orada olacagız

- Konserinize nasıl hazırlanalım?

- Kızlar topuklu ayakkabılarını evde bıraksın. Dans ayakkabılarınız hazır olsun. Çiçekli, pırıltılı, saçma sapan tisörtler giyin. Konsere tropik bir bölgede bir saatligine tatil yapacakmıssınız gibi hayal ederek hazırlanın.



UZUN BİR KOŞU, ARDINDAN BALLI ÇAY

- Müziğiniz dünyanın dört bir yanından etkiler taşıyor. Punk da var Latin de, Balkan ezgileri de... Şarkılar nasıl ortaya çıkıyor?

- Masaya ilk ne gelirse onun üzerinde düşünmeye ve o fikri geliştirmeye başlıyoruz. Bu bir nakarat da olabiliyor. Ya da bir konsept üzerinden hareket ediyoruz. "Hadi Mata Hari hakkında bir şarkı yazalım" gibi...

- İkinci albümünüz Tropical Gypsy'yi de ilki gibi hayranlarınızın katkıları yani crowdsourcing yöntemiyle çıkardınız. Bu yöntemi seçmenizin nedeni nedir?

- Bunun en güzel yönü albümlerin çıkmasında sadece hayranlarınızın katkısının olduğunu bilmeniz. Kendimizi onlara daha çok bağlanmış hissettik. Albüm çıkarmak için harika bir yol. Yaratıcı, simbiyotik bir yöntem. Tıpkı iki canlının tek bir organizma için birbirleriyle yardımlaşarak yaşamaları gibi...

- Grup olarak konsere çıkmadan önce uyguladığınız ritüelleriniz var mı?

- Grup üyelerinin farklı ritüelleri var. Kimi yemek yiyor, kimi kestiriyor. Ben uzun bir koşuya çıkıp ardından ballı çay içiyorum. Sonra da sesimi açıyorum. Sahneye çıkmadan önce son olarak birlikte kısa süreliğine şarkı söylüyoruz.

- Stüdyoda olmayı mı tercih edersiniz yoksa konser vermeyi mi?

- İkisinin de korkutucu ve mutluluk verici yönleri var. İkisi de senden farklı şeyler bekliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki eğer şanslıysanız ve havaya girerseniz ikisi de çok tatmin edici.



HAFTANIN MÜZİK ROTASI

* Yerel Etiyopya müziğiyle evrensel cazı birleştiren Mulatu Astatke, bugün Babylon sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 73 yaşındaki efsane ismin konserinin başlama saati 21.30. Bilet fiyatı 78.50 TL.

* Bugün gerçekleşecek Rock Off Yerli festivalinde Şebnem Ferah ve MFÖ'yü izleme fırsatı bulacağız. Öncesinde Evrencan Gündüz ve Yavuzcan Çetin sahnede olacak. Volkswagen Arena'nın kapıları 18.00'de açılacak. Bilet fiyatları 77 ile 137.50 TL arasında.