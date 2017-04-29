Dalida’nın hüzünlü ve ihtişamlı hayatı

Dalida, İtalyan bir ailenin kızı olarak 1933 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya geldi. Babası Kahire Operası'nın baş viyolonistiydi ve müzik en çok da bu nedenle Dalida'nın hayat yolunu belirledi. Ama önce terzi olan annesinin izinden gidip modaya yöneldi. 1950 yılında Miss Ondine isimli güzellik yarışmasına katıldı, birinci seçildi ve ülkenin büyük modaevleri için mankenlik yapmaya başladı. Bu dönem Miss Egypt'e katılıp birinci seçilmesiyle sona erdi. Çünkü yarışma sırasında Dalida'nın farklı güzelliğinden etkilenen Fransız yönetmen Marc de Gastyne, ona kariyerini Fransa'nın başkenti Paris'te sürdürmesini önerdi. 23 yaşındaki Dalida, ailesini ve Mısır'ı bırakıp Paris'e yerleşti.Ancak sinemadaki denemeleri hayal edilen kadar başarılı olmadı. Sesine ve babasından aldığı müzik yeteneğine güvenen Dalida, müzik dersleri almaya başladı. Yapımcı ve müzisyen Lucien Morisse ve Eddie Barclay ile tanışmasıyla yolu açıldı. İlki olmasa da ikinci plağıyla büyük başarı yakaladı. 24 yaşında artık adı kulaktan kulağa yayılıyordu.Arka arkaya single'lar piyasaya çıkartan şarkıcı 1958-1960 yılları arasında turnelerle, Fransa, Mısır, ABD, İtalya'yı dolaştı. Ardından Hong Kong ve Vietnam'a kadar gitti. 1961'de uzun zamandır birlikte olduğu Lucien Morisse ile evlendi. Aynı yıl oyuncu Jean Sobieski ile yaşadığı aşk hayatının dönüm noktalarından biri oldu. İlk önce eşinden boşanan Dalida, kısa bir süre sonra kalbini çalan yeni aşkıyla da yollarını ayırdı ve yeniden kariyerine odaklandı. Ancak 1966 yılında İtalyan şarkıcı Luigi Tenco ile tanışması ikisi için de felaketlerin başlangıcı oldu.Filmda Dalida'yı İtalyan oyuncu Sveva Alviti canlandırıyor.Nişanlarından sonra Sanremo Festivali'ne katılan ikili birlikte çok başarısız oldu. Bunda Tenco'nun kötü performansı etkiliydi. Tenco yaşadığı hayal kırıklığıyla intihar etti. Dalida'nın onu otel odasında bulması psikolojik olarak çöküşüne neden oldu. Bir ay sonra o da intihar denemesinde bulurdu. Bu girişimden sonra 22 yaşındaki bir gençle ilişki yaşaması ve ondan hamile kalmasıysa hayatındaki bir başka kırılma noktası oldu. Kürtaj kararı sonrası girdiği operasyonda rahmi zarar gördü ve bir daha çocuk sahibi olabilme şansını tamamen yitirdi.Tüm bu süreçte yanında olan ilk eşi Lucien Morisse'in intihar etmesi Dalida'nın hayatını karartan olaylardan biri oldu. Onun ardından en yakın arkadaşlarından şarkıcı Mike Brant da 1975 yılında bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Duygusal olarak tüm bu ağır dönemlerden geçen Dalida'nın kariyeriyse aynı şekilde devam etti. 1980'li yıllara gelindiğinde dünya çapında 86 milyondan fazla albüm satmış, 55 altın plak kazanmıştı. 1983 yılında Richard Chanfray'in yani 1972 yılından beri birlikte olduğu erkeğin intihar etmesi Dalida'nın hayatındaki son kırılma noktası oldu.1987 yılında uyku ilacı alarak intihar eden Dalida'nın yanında bıraktığı "Hayat benim için katlanılmaz. Özür dilerim" notu tüm bu yaşadıklarının özetiydi.Şimdi vizyona giren film, dünyaca ünlü şarkıcının hayatını sinemaya aktarıyor. Senaryo ise kardeşi tarafından yazıldı.