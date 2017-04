Şehre meydan okuyan Ninjalar

Şehrin sokaklarında atlıyor, zıplıyor, düz duvarda koşuyor, takla atıyorlar, şehre meydan okuyorlar. Sokakta engel olarak gördükleri her şeyi vücutlarını kullanarak aşıyorlar. Çatıdan çatıya atlayıp korku nedir bilmiyorlar. Parkur sporcuları adeta şehrin Ninjaları. Bu spor Türkiye'de son 10 yılda popülerleşti. Gençliğin şu an yeni trendi. Özellikle Topkapı'daki parklarda onları görmek mümkün. Parkur sporuna merak saranlar, bu işin öncülerinden ders alma taraftarı. Akla gelen ilk isim ise Parkur Sporu ve Freerunning Antrenörü Ömer Günyaz. Türkiye'yi parkur sporuyla tanıştıran ilk kişi o. Bu sporun yaygınlaşmasını sağlamayı ise büyük bir görev addetmiş. Türkiye'nin dört bir yanından en iyi atletlerin yer aldığı, ülkenin ilk profesyonel parkur sporu ekibi Acrorun'u arkadaşlarıyla kurmuş. Günyaz Türkiye'de şu an birçok parkur sporu ekibinin olduğunu söylüyor: "İlk zamanlar çok azdık, şimdi Türkiye genelinde 1500 kişi parkur sporu yapıyor" diyerek parkur sporunun felsefesini anlatmaya başlıyor: "Şehir bizi tembelleştiriyor, parkur sporu şehrin tembelleştirdiği bizleri uyandırıyor. Bu sporu yaparak kentin bizden aldığı hareket etme iç güdüsünü geri çağırıyoruz" diyor.Eğitim videoları ise bu sporun yaygınlaşması için önayak olmuş. Acrorun ekibi parkur ortamı oluşturmak için harekete geçmiş ilk olarak. Ama parkur sporu yapmak isteyenlerden talep çok olunca işin seyri değişmiş. 12 yıl önce Acro Academy'yi açıp dört kişilik parkur sporu antrenörüyle kolları sıvamışlar. Çocuğundan gencine, çalışanından emeklisine kadar toplumun her kesiminden parkur sporu sevdalılarını merkezde görmek mümkün. Merkezde çeşitli tekniklerin uygulanabilmesi için oyun alanı oluşturulmuş. Sünger havuzu, Ninja duvarı, açılı ve eğimli duvarlar, salınıp karşı duvara atlamak için ipler, borular... Kısacası oyun alanında atlamak, sıçramak, takla atmak, sekmek mümkün. Günyaz başlangıç eğitiminde neler yapıldığını anlatıyor: "Parkur sporuna başlayanlara önce hayvan hareketlerini taklit ettiriyoruz; ördek gibi yürümek, goril gibi çekilip atlamak, tavşan gibi zıplamak, tırtıl gibi sürünmek gibi... Çok fazla isim ve teknik var. Yuvarlanma hareketi ise çok önemli. Çünkü bu spor için atlamadan önce nasıl düşeceğinizi öğrenmeniz lazım. Düşmeyi öğrenirseniz sonra insanın bir kaygısı kalmıyor" diyor.Eğitimlere şehir dışından gelenler bile var. Aileler özellikle çocuklarının bilgisayar başında vakit öldürmemesi için yolluyor parkur sporuna. Kadınlardansa erkeklerin ilgisi daha fazla. Ama son dönemde salonda yapılan parkur sporu daha güvenli olduğu için kadınlar da ilgilenmye başlamış. Günyaz: "Şehrin ara sokaklarında şehre meydan okuyan Türk Ninjalarız" diyor. Sokağa çıkıp parkur sporu yapmak ise kişiden kişiye değişiyor. Kimi bir aylık bir eğitimden sonra sokakta parkur sporu yapıyor kimi altı aylık deneyimden sonra çıkıyor sokağa.Mustafa Arslan'a (24) da internetteki parkur sporu videolarını izleyerek bu spora başlamaya karar verenlerden. İş hayatından vakit buldukça akademideki derslere katılıyor, profesyonel olarak dünya çapında bir parkur sporcusu olmayı hedefliyor: "Çok keyif alarak yapıyorum. Parkur için serbest koşu da deniliyor ama bence bir mücadele koşusu. İnsanın engellerle mücadelesi bu... Parkur derslerinden sonra sokağa çıktığında etraftaki engellere farklı bakmaya başlıyorsun. Şuradan atlarım, buradan zıplarım diye düşünüyorsun. Dışarısı bambaşka bir dünya haline dönüşüyor. Parkurda zirvede olmak hayalim. Hayat mücadelesinin spora yansıması ve mücadele etmekten keyif alanların sporu bence" diyor.Arslan, gençlerin ve çocukların bu spora ilgisinin olduğunu söylüyor. Gelecek hayali ise 'en iyi parkur' diye internete yazıldığında Rusya yerine Türkiye'nin en iyi parkur çıkmasını sağlamak.Parkur sporu ve freerunning Türkiye'de gençliğin yeni trendi. Üç yıldır parkur sporu yapan Burak Karadeniz (20) birçok parkur sporcusu gibi internette videoları izleyerek başlamış bu spora. Parkur sporunun zor ve emek isteyen bir spor olduğunu söyleyen Karadeniz, "Parkur sporu insanı farklı hissettiriyor. Korkularını yeniyor ve kendine güvenini artıyor. Ama şimdiye kadar hiç sokakta yapmadım. Yakın zamanda arkadaşımla birlikte dokuz katlı bir bina üzerinden, iki metrelik mesafeden karşıdan karşıya atlayacağız. Korkuyu yendik, korku yok bizde. Gençliğin şehirle mücadelesi parkur sporu ve yeni trendi de bu" diyor.