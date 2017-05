60’lıklar Instagram’ı ele geçirdi

Sosyal medyanın ve özellikle de Instagram'ın sadece gençler için olduğunu, insanların sadece gündemde olan popüler ve ünlü isimleri takip ettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sosyal medya hem moda anlayışlarıyla, hem sosyal yaşantılarıyla yaşıtlarına ilham veren ve yaşları çoktan 60'ları geçmiş olan kadınların yeni oyun alanı oldu.53 yaşındaki eski moda editörü Alyson Walsh, yazılı basındaki kariyerini sonlandırdıktan sonra uzun süre ne yapacağına karar verememiş. Ancak yıllar boyunca modayla ilgilenen bir kadın olarak kısa bir süre önce That's Not My Age ismini verdiği kendi blog'unu kaleme almaya başladı. Sonuç mu? İnanılmaz bir başarı... Walsh, "Blog'umda ve Intagram hesabımda benim gibi olan kadınlara yol gösteriyorum" diyor.73 yaşındaki Lauren Hutton, eski bir manken. Ancak 30'larından sonra kariyerinin devam edeceğini hiç hayal etmemişti. Kısa süre önce Calvin Klein'ın yeni iç çamaşırı yüzlerinden biri olduğu açıklanan Hutton, eylül ayında da Bottega Venetta'nın reklam kampanyasının yüzüydü. Hutton'ın kısa süre önce açtığı Instagram hesabı şimdiden 175 bin kişi tarafından takip ediliyor.63 yaşındaki Lyn Slater'ın Instagram hesabı Accidental Icon... Slater hesabının isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten de yanlışlıkla moda dünyasının ilgisini çekmiş. Fordham Üniversitesi öğretim görevlilerinden biri olan Slater, New York Moda Haftası sırasında arkadaşıyla yemek yemek için bir kafede buluşuyor. Ve bu bambaşka tarza sahip olan 50'lerin üzerindeki kadın moda fotoğrafçılarının bir anda dikkatini çekiyor. Fotoğraflarının çekilmesinin ardından Instagram hesabı açan Slater'ın giydikleri, gezdiği mekanlar, okuduğu kitaplar yaşına yakın kadınlar tarafından çok sıkı takip ediliyor. Bu arada Slater'ın kısa süre önce Mango'nun marka yüzleri arasına katıldığını da unutmamak lazım.Dolce&Gabbana'nın favori modelleri arasında yer alan 73 yaşındaki Benedetta Barzini sosyal medya hesabından hayatına dair detaylar paylaşıyor. Gençlik yıllarında mankenlik yapan ve Salvador Dali, Andy Warhol gibi efsane isimlerle zaman geçiren Barzini, insanların 50'li yaşlarının ardından nasıl bir hayat geçireceklerini biir türlü bilemediğini söylüyor. Barzini, "Beraber büyüdüğünüz insanların hayatları çok değişiyor. Artık kimseyle yolunuz kesişmiyor. Sevdiğiniz mekanlar kapanıyor. İşte tam da bu zamanlarda insana sosyalleşmesi için yol gösteren birileri gerekiyor" diyor.84 yaşındaki eski sekreter Frances Dunscombe, iki yıl önce mankenlik kariyerine başladığı sırada bir gün Prada'nın reklam yüzlerinden biri olacağını ya da Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkabileceğini hiç düşünmemişti. Ancak Dunscombe, moda meraklısı 50 yaş üzerindeki kadınların hayran olduğu isimlerden biri... Sosyal medya hesabı binlerce kişi tarafından takip edilen Dunscombe, "İnsan hayatının ve varlığının her yaşta kıymetini bilmeli. Evlenebilir, boşanabilir, çocuk sahibi olabilir ya da olmayabilirsiniz. Yaşınız 60 ya da 70 olabilir. Önemli olan insanın kendisinden zevk almasıdır" diye konuşuyor.