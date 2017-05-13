Eurovision’da kostüm faciaları

9 Mayıs'ta ilk aşaması tamamlanan Eurovision Şarkı Yarışması, bugün 10 ülkenin yarıştığı finaliyle yine birçok ülkede büyük bir heyecan yaşatacak. 2012 yılında Can Bonomo'nun performansıyla Türkiye Eurovision serüvenine virgül koysa da, uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek final birçok kişiyi ekranlara kilitleyecek.Yarışmanın sonucu ne olursa olsun günlerdir Avrupa medyası gelmiş geçmiş Eurovision performanslarına odaklanmış durumda. Tabii ki yarışmada yarışan şarkılar ve sanatçılar kadar sahnede gördüğümüz kostümler de konuşulan konular arasında. Vanity Fair dergisi de bu vesileyle Eurovision tarihinin en kötü kostümlerini topladı.Finlandiya adına yarışmaya katılan rock grubu Lordi'nin kostümleri uzun süre konuşulmuştu. Dünya medyası "Yaratık filminden fırlamış gibiler", "Cadılar Bayramı kostümleriyle yarışmaya katılmış olmalılar" tarzında yorumlar yapmıştı.2013 yılında Sırbistan adına yarışmaya katılan Moje3 isimli grubun kıyafetleri uzun süre alay konusu olmuştu. Biri şeytanı, biri meleği biri de aşk acısı çeken üç kadını canlandıran grubun şarkıcıları sosyal medyada alay konusu olmuştu.2007 yılında ülkesi Ukrayna adına Eurovision'a katılan Verka Serduchka'nın ve kendisine eşlik eden dans grubunun metalik tonlardaki kostümleri çok konuşuldu. Birçok Avrupa gazetesi Ukraynalı yarışmacılar için "Üçüncü sınıf bir uzay filminden çıkmış gibi giyinmişler" yorumu yaptı.Leight Alexander, İngiltere'yi temsilen sahneye çıktığında Eurovision meraklıları küçük çapta bir şok yaşamıştı. Astronot kostümüyle yarışmaya katılan Alexander, daha sonra verdiği röportajlarda bu kıyafetten çok pişman olduğunu söylemişti.2008 yılında Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil eden Elnur ve Samir ikilisinin melek kanatlı kostümü çok ti'ye alınmıştı. İki şarkıcının makyajları ve parlak renkli lensleri de çok okomik bulunmuştu.