Yatırımımı kıyafete değil kendime yaparım

"Gezmek insanın kendine yapacağı en önemli yatırım" diyecek kadar tutkun dünyayı keşfetmeye... Her fırsat bulduğunda, her nefes alma aralığında kendini şehrin dışına atıyor. Türkiye'de de geziyor, dünyada da... Yağmur Tanrısevsin oyunculuğu kadar, sosyal medyadaki kitlesiyle de ünlü... 850 bine yakın takipçisi olan güzel oyuncu, genç kitlenin nabzını yakalamayı başarmış. Son günlerdeki paylaşımlarıysa Brezilya'dan... Ülkenin en sıcak ve hareketli yerlerinden paylaştığı fotoğraflarıyla gündem olan Tanrısevsin, uzaklardan sorularımızı yanıtladı. Gezme tutkusunu ve gelecek planlarını anlattı:- Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Neredeyse tüm boş vakitlerimi farklı yerleri gezerek değerlendirmeye çalışıyorum. Gittiğim yerler, gezdiğim ülkeler, tanıştığım insanlar hatta yediğim yemekler bile bana bir şeyler katıyor. Aslında benim ilgim hep yeni şeyler keşfetmek yönünde. Biraz meraklıyım herhalde. Dünya çok büyük, yaşadığım yerle sınırlı kalmak istemiyorum.- Ülkemi de çok seviyorum. Gezme tutkum sadece yurtdışıyla sınırlı değil. Üstelik ülkemizin de gezilecek görülecek o kadar çok yeri var ki... Bu kararı aslında biraz da tatil için ayırabileceğim zamana göre veriyorum. Bu dönem biraz yoğun çalışıyorum. Ama yine de çok şanslıyım ki, çekimlerim genelde şu ana kadar gidip görmediğim yerlerde geçiyor. Bu da bana çalışırken de yeni yerler keşfetme fırsatı veriyor.- Zaten alışverişe çok düşkün biri değilim. Yatırımımı kıyafetlerime değil kendime yapmayı tercih ediyorum. Bence gezmek de insanın kendine yapabileceği önemli yatırım.- İstanbul tabii ki. Gerçekten ülkem diye mi böyle hissediyorum bilmiyorum ama her Boğaz havası aldığımda tekrar tekrar büyülendiğimi hissediyorum. Eğer yurtdışından bir örnek vermem gerekirse; Kenya bugüne kadar gittiğim yerler arasında en çok etkilendiğim yer diyebilirim. Orası insanı daha fazla düşünmeye ve şükretmeye itiyor. Gerçekten değişik bir deneyim.- Hepsini. Hiçbir yeri kaçırmam. Ama özellikle sanatın olduğu yerleri mutlaka önceden araştırır ve ilk oraya giderim.Brezilya'nın Sao Paulo ve Salvador şehirlerini gezen oyuncu, blduğu her fırsatta fotoğraf çetiriyor.- Aslında üniversite eğitimim içinİstanbul'a geldim. Daha önce de ailemlesık sık bu şehre geldiğim için çok zorlanmadım.Tek başına yaşamak biraz zor olsada zamanla keyifli olmaya başladı benimiçin.- İstanbul'da yaşamaya başladığım ilkgün biraz heyecanlıydı aslında. Yaşımınve ilk defa ailemden ayrı yaşayacak olmanıngetirdiği tatlı bir heyecanım vardı.- Çok şanslıydım. Görüşmeye bile gitmedenilk deneme çekiminde işi aldım.Adını Feriha Koydum dizisi ile hayatımınen heyecanlı serüveni başlamış oldu.Yağmur Tanrısevsin Brezilya sokaklarında...- Sık sık gelen senaryoları değerlendiriyorum. İçime sinen bir projeyle ekranlarda olmak istiyorum. Bu sırada oyunculuk eğitimlerime kendime sürekli yeni bir şeyler katmak için devam ediyorum. Şimdi güzel bir marka ile iş birliğim var ve onun heyecanı içerisindeyiz.- Her yerinde... Evimde minik bir atölyem var ve sürekli bir şeyler üretiyorum. Bu hem benim işim hem de en büyük motivasyon kaynağım.Sokak sanatçılarının eserlerine hayranlık duyan Tanrısevsin, Eduardo Kobra'nın eserinin önünde...- Spor yaparken stresini atanlardanım. Boğaz'da güzel bir yürüyüş bana iyi geliyor. Bunun dışında en büyük stres atma kaynağım benimle birlikte yaşayan kedim Suşi ve köpeğim Alfle... Onlarla vakit geçirmek bana harika geliyor. Onlarla oynarken gerçekten her şeyi unutuyorum.- Kendime olması gerektiği kadar güveniyorum. Ama bilmediğim şeyleri de söylemekten çekinen biri değilim. Yeni şeyler öğrenmek her zaman güzeldir.- Evimdeyken de dışardan kendime bakan, hatta zaman zaman eleştiren bir yapıya sahibim. Bunun için başka bir yerde olmaya ihtiyaç duymuyorum.- Brezilya uzun zamandır gitmek istediğim bir rotaydı. Graffitilerini takip ettiğim Eduardo Kobra isimli sokak sanatçısının eserlerini görebileceğim yerleri araştırdım. Rotam böylece kendiliğinden oluştu. Brezilya'da bizden çok farklı bir kültür var. Sokaklar çok renkli ve güzel.- Sao Paulo ve Salvador'u görme şansım oldu. İkisi de çok farklı ve güzel şehirler. Sanırım Sao Paulo daha canlı ve büyük bir şehir olduğu için biraz daha benlikti...- Burada henüz paylaşamayacağım ve beni de çok heyecanlandıran sürpriz bir çekim yapıyoruz. Henüz paylaşamıyorum fakat çok yakın bir sürede duyuracağız.