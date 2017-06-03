Yaz Ramazanı’nda sofranın baş tacı dondurma

Ramazan geldi. Bir yanda uzun saatler oruç tutmanın zorluğu, diğer yanda ibadet etmenin huzuru. Sıcak yaz günlerinde iftar sofralarının en güzel ödülü kuşkusuz tatlı. Ancak özellikle Ramazan'da ağır şerbetli tatlılar yerine dondurma daha iyi bir alternatif. Sıcak yaz günlerini daha çekilir hale getiren dondurmayı iftarda tüketmek için birçok neden var. Mineral ve vitamin zengini dondurma, tatlılara göre daha düşük kalorili.Özellikle Ramazan aylarında uzun sureli açlıktan sonra vücut yüksek enerjili ve kalorili yiyeceklere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak bu dönemde yavaşlayan metabolizma için sağlıklı tatlı alternatifleri önem kazanıyor. Yani hem kalsiyum içeriği, hem düşük kalori miktarı, hem de serinletici etkisiyle dondurma en iyi tatlı alternatifi.Üstelik dondurma en masum tatlı. 100 gram dondurma yaklaşık 190 kalori. Bu sebeple kilo kontrolüne dikkat eden, Ramazan boyunca kilo almak istemeyenler dondurmayı tercih edebilir. Dondurma ölçülü bir şekilde tüketildiğinde en düşük kalorili tatlılardan biri. Özellikle sütlü ve meyveli çeşitleri daha az kalori içeriyor. Ayrıca yapılan son araştırmalar dondurma yemenin mutluluk duygusunu arttırdığı ortaya koyuyor. İki top light dondurma, bir porsiyon meyve ile eşit kalori içeriyor. Hem içeriğindeki vitamin mineral yoğunluğu hem de kilo kontrolüne yardımcı olma özelliğiyle dondurma Ramazan'ın kuşkusuz en fit tatlısı.Sevilen ve eğlenceli tatlı dondurma, yaz mevsimine denk gelen Ramazan için de ideal. Örneğin Ramazan'ın en hafif tatlılarından biri olan güllacı Maraş dondurmasıyla yapabilirsiniz. Böylelikle tatlınız daha hafif ve serinletici olacaktır. Tatlılar içinde kalsiyum içeriği yüksek olan dondurma hem serinletici hem de glisemik endeksi oldukça düşük. Bu sebeple Ramazan'da ilk tercih olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca dondurmada doğal olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum gün boyu aç kalan vücudunuzda denge sağlar. Oruç tutmanızı kolaylaştırır.Sütlü ve meyveli tatlıların kalori yönünden daha avantajlı olduğunu bilsek de ülkece şerbetli tatlıları çok sevdiğimiz bir gerçek. Örneğin Ramazan'da tüm aile bir araya gelmişken servis edilen baklavanın ya da tel kadayıfının kalbimizdeki yerini hiçbir şey tutmuyor. Uzmanlar şerbetli tatlı tüketirken tatlı porsiyonunu küçültüp yanına bir veya iki top dondurma eklemenin kalori alımını azaltacağının ve dolayısıyla posyonu hafifletecei altını çiziyor. Özetle dondurma birkaç yıldır yaza denk gelen bayramlarda, hem sizin tüketmeniz hem de misafirlerinize ikram etmeniz için iyi bir alternatifi.Oruç tutanlar için, vücudu ve kalbi zinde tutmak önemlidir. Ramazan döneminde uzun süren açlık sürelerinden dolayı metabolizmamız yavaş çalışmaya başlar. Yavaşlayan metabolizmaya bir de tamamen hareketsiz bir yaşam tarzı ve her gün tüketilen yüksek kalorili yiyecekler eklendiğinde kilo artışı kaçınılmaz olur. O yüzden iftardan bir saat sonra hafif tempolu yürüyüş kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca tüm gün aç olan beden bir anda hızlı ve aşırı miktarda besin alımı olduğunda reflü, gaz, hazımsızlık gibi sağlık problemleri yaşanabilir. Bundan dolayı iftardan sonra besinleri zamana yayarak tüketmek ve ara öğünler yapmak en akıllıca harekettir. Dondurma bu sebeple düşük kalorisiyle hafif bir seçenek. Örneğin iftar ve sahur arasında ara öğün olarak dondurma tüketilebilir.Büyük küçük herkesin gözdesi olan dondurma sıcaklarda serinletmekle kalmayıp besleyici değerleriyle de diğer tatlıların önüne geçiyor. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve sülfür gibi mineraller, A, B6, B12, D vitaminleri, protein, yağ ve karbonhidrat dondurmayı dengeli ve oldukça besleyici yapan besin öğeleri. Dondurma kalsiyum içeriğiyle kemik ve diş gelişimini destekliyor, kas gelişimini sağlayan temel besinler arasında yer alıyor.100 gram dondurma yaklaşık olarak 190 kalori barındırıyor.İki top light dondurmanın kalorisi bir porsiyon meyve ile eşit.