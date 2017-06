Türkiye’de evimde gibi hissediyorum

BUGÜN NELER OLDU

Onu tanıdığımızda henüz 16 yaşındaydı. Mustafa Sandal'la yaptığı Aşka Yürek Gerek şarkısı her yerde çalmıştı o yaz. Birkaç şarkı daha yaptı. Ardından yok oldu Natalia. Taa ki sözü Rojin, müziği Christos Dantis'e ait Bugün Benim Doğum Günüm şarkısıyla "evim" dediği Türkiye'ye geri dönünceye kadar.Bugün 34 yaşında, yaptığı hatalardan ders almış, hayata gülen gözlerle bakan bir kadın Natalia. Peki "Kendime artık daha çok güveniyorum" diyen güzel şarkıcı neler yaptı aradan geçen bu sürede?Londra, New York ardından da Atina'ya taşınan şarkıcı rock, hiphop gibi müzik türlerinde albümler yapıp konserler verdi. Ancak yıllar içindeki Türkiye'ye sevgisini söndürmedi. Sonunda büyükannesinin memleketi İstanbul'a taşınmaya karar veren Natalia Türkiye'nin geçirdiği değişimi hayralıkla karşıladığını anlatıyor: "Türkiye inanılmaz değişmiş. Çok gelişmiş. Yepyeni bir köprünüz daha var. Boğaz'ın altından geçen bir tünel... Bıraktığımdan çok daha güzel bir şehir İstanbul artık."Sıcak bir yaz gününde güzel şarkıcıyla buluşup aradan geçen yılların ona kattıklarını konuştuk.- Burada albümler yaptıktan sonra Yunanistan'a davet edildim. Önemli şarkıcılarla bir gösteri yapmam istendi. Sekiz ay konserler verdim. Ardından Londra'ya gittim ve bir rock grubu kurdum.- İnanması güç biliyorum. Aslında beni tam yansıtan müzik tarzı rock. Diğer yandan her tür müziği seviyorum. Sanatçı olmanın en güzel yanı bu. İçinizden geçen neyse ona göre müzik yapabiliyorsunuz. Bir tarza bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Grubumuzun adı Dusso and the Holy Smoke idi. Şarkıları ben yazıyordum. Massive Attack'ın yapımcısı albümümüzün yapımcılığını yapıyordu. Aslında işler iyi gidiyordu ama ben biraz ara vermek istediğimi hissettim. Çok genç yaşta bu işe başladım. Çok şey yaşadım. Artık büyüyordum. Biraz ruhumu aramak istedim. Kimim, ne istiyorum? İçime dönüp bu soruları yanıtlamaya karar verdim. Böylece bir ara verdim. Ancak bu sürenin epey uzun sürdüğünü yeniden çalışmaya başladığımda fark ettim. Bu süre boyunca Londra'da yaşadım. Sonra birden Yunanistan'a taşınmaya karar verdim. Dört yıl önce Atina'ya yerleştim.- Geçen sene çok tuhaf bir şey oldu. İstanbul'da yapılacak dünya barışı konserine davet edildim. Sahnede Hatırla Beni adlı şarkımı söylerken bir anda bu şehirdeki anılarım geldi aklıma. Tüylerim ürperdi, duygulandım. Türkiye'nin benim için yeri ayrı. Ben kariyerime burada başladım, burada olgunlaştım. Mustafa Sandal'la düet yaptığımızda 15-16 yaşımdaydım. Çocuk sayılacak yaştaydım. Türkiye'de çok hatıram var. O an vakit geldi dedim.- Hayır, Atina'da doğdum. Altı ay sonra babamın işi için ailecek Londra'ya taşındık. Orada büyüdüm.- Miami'de okuyordum. Profesyonel olarak yüzüyordum. Londra'da kaydettiğim demolarım vardı. Sonra Mustafa Sandal ile ortak bir arkadaşımız bizi tanıştırdı. O beni Türkiye'ye davet etti. Sonrasında da şarkılar yaptık beraber.- Hayır, Londra-Türkiye arası mekik dokuyordum çünkü okulum bitmemişti. Okul bittikten sonra bir süre New York'ta hiphop yaptım. Rapçilerle tanıştım, bambaşka bir çevreye girdim. Yaklaşık bir sene sonra Türkiye'ye temelli taşındım.- Büyükannem burada doğmuş. Arnavutköylü. Kanımda Türkiye sevgisi var. 50'lerde Atina'ya gitmiş. Bu yüzden burada köklerim olduğunu düşünüyorum. Bu şehirde beni çeken bir şey var. Ne olduğunu tam bilemiyorum. Evimde gibi hissediyorum. Yunanistan elbette benim yuvam ama Türkiye'nin yeri ayrı.- Türkiye inanılmaz değişmiş. Çok gelişmiş. Yepyeni bir köprünüz daha var. Boğaz'ı alttan geçen bir tünel... Bıraktığımdan çok daha güzel bir şehir İstanbul artık. O kadar değişmiş ki neredeyse tanıyamadım.- Hayallerimin peşinden çok koştum ama bir erkeğin arkasından asla koşmadım. Tüm hücrelerimle âşık olurum. Bazen ne içgüdülerimi ne de beynimi dinlerim. Anı yaşar, sevdiğim kişiye sahip olduğum her şeyi veririm. Kendimi saklamam. Farklı ülkelere taşınırken bazen konunun içinde aşk vardı ama önceliğim aşk değil, kariyerdi.- Bilemiyorum. Kalbim açık.- Hayır, dinlemedi. O artık evli bir adam. Mutlu bir hayatı var. Araya zaman girince biz de koptuk. İçgüdülerimle hareket ederim- Evet çok spontan bir insanım. İçgüdülerimle hareket ederim. Mide ve bağırsaklarım bana "Bu işten uzak dur" derse o işe girmem. Kalpten daha doğru sinyal verdiklerini düşünüyorum. Bağırsaklar ikinci beyin biliyorsunuz. 34 yaşımdayım, çok şey yaşadım. Bugün müzik piyasasını daha iyi biliyorum. Kendime daha çok güveniyorum. Küçükken çalışmaya başladım. Bazı kararları doğru olduklarını bilmeden verdim. İyi bir şarkıcı, başarılı bir söz yazarı olduğumu bilmiyordum. Artık ne istediğimi daha iyi biliyorum. Yanlış yapabilirim ama bunların daha önce yaptıklarımla aynı olmadığına eminim.- Dürtülerimle hareket ettim. Ama yanlış dürtülerdi. (Gülüyor) Heyecan duyduğum bazı konular yanlıştı. Üstelik onları sonuna kadar kovaladım, olsunlar diye zorladım. Çok inatçıydım. Herkes boşver uğraşma derken gereksiz uğraşlara girdim. Ama bunu artık asla yapmam. İyi bir ekiple çalışıyorum. Arkadaşlarım ve ailem var. Artık onları dinliyorum.- Ailem beni hep destekledi. New York'a taşındığımda 19 yaşımdaydım, kimseyi tanımıyordum. Etrafımda hep rapçiler vardı. Tehlikeli çevrelerdeydim ama ailem bana güvendi. İyi bir evlattım. Onlara karşı hep dürüst oldum.- Başladığım işi bitirmeliyim diyerek Türkiye'de bir albüm yapmaya karar verdim. Barış konserinde Rojin'le tanışmıştık. Sonra beni aradı, birlikte bir iş yapalım dedi. İyi bir kalbi vardı ama her şeyden önce kadın olması beni etkiledi.- Hayatım boyunca çevremde hep erkekler vardı. Yardım teklifleri her zaman samimi değildi. O yüzden bir kadınla çalışmanın rahat olacağını düşündüm. Bir şarkı buldum, kaydettim, ona gönderdim. Çok beğendi. Şarkı Yunanistan'ın en ünlü şarkıcılarından biri olan Christos Dantis'e ait. Onun bana güvenip bu şarkıyı vermesi de çok anlamlı. Bana yaptığım işte iyi olduğumu ispatlama şansı verdi. Şarkımın adı Bugün Benim Doğum Günüm. 8 Nisan'da doğum günümde kaydettik. Bu şarkıyla bir anlamda yeniden doğuyorum. Baştan başlıyorum.