Başka olur yazarların modası

BUGÜN NELER OLDU

Giyinmek, sadece modaevlerinin reklamlarından, podyuma çıkan mankenlerden ibaret değil. Giyinmek, bulunduğunuz coğrafyayı, ait olduğunuz kültürü, inançlarınızı ve toplumdaki statünüzü de ortaya koyan çok derin bir kavram aslına bakarsanız.Moda kelimesi çoğu zaman sosyolojik birçok araştırmaya konu olmuş giyinmeyi basite indirgiyor. Tercih ettiğiniz kıyafetler, ister kabul edin ister etmeyin sizin hayata bakışınızı, dünyanızı, çevrenizi, işinizi, maddi durumunuzu hatta entelektüel yapınızı bile ortaya koyuyor.Edebiyat dünyasına damga vuran yazarlar da giyim tercihleri, tasarımcılarla ilişkileri ve markalarla olan bağlarıyla kendilerini ortaya koyuyor aslına bakarsanız. Kimisi de entelektüel yapısıyla olduğu kadar karakterini de ortaya koyan kıyafet tercihleriyle resmen modaevlerine ilham kaynağı oluyor.Moda yazarı Terry Newman'ın kısa süre önce piyasaya çıkan kitabı Legendary Authors and the Clothes They Wore/Efsanevi Yazarlar ve Giydikleri Kıyafetler, son zamanlara damga vuran 50 önemli yazarın giyinme alışkanlıklarını inceliyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca aralarında Guardian, Sunday Times, i-D ve Attitude gibi iddialı yayınlarda moda üzerine yazılar yazan Newman'ın kaleme aldığı beş ünlü edebiyatçının dünyalarına bir bakalım.İrlandalı yazar Samuel Beckett'ın dünya edebiyatına olan katkısından bahsetmeye gerek var mıdır bilmiyorum. Ancak 20'nci yüzyıl deneysel edebiyatının önde gelen ismi Beckett'ın moda konusundaki duyarlılığından da muhakkak bahsetmek gerek. 20'nci yüzyılın en güçlü kalemlerinden, varoluşçuluk denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Beckett, tam bir Gucci meraklısıymış. 1989 yılında ölen yazar Gucci çantası olmadan pek dışarı çıkmıyormuş. Beckett'ın en sevdiği ayakkabı markasıysa Clarks'mış. Markanın Wallabee modeli dışındaki bir ayakkabıyı giymek istemezmiş.Pop-kültür efsanesi Amerikalı yazar Jacqueline Susann'ın Bebekler Vadisi ve Bir Defa Yetmez isimli kitapları edebiyat dünyasına damga vurdu. 1966 yılında kaleme aldığı Bebekler Vadisi, dünya çapında 31 milyon kopyadan fazla sattı. 1974 yılında hayata gözlerini yuman Susann, başarısız oyunculuk kariyerine, işsiz eşine, otistik çocuğuna ve agresif göğüs kanseri olmasına rağmen yaşadığı zorlayıcı hayatından ilham alarak her biri en çok satanlar listesine giren üç kitap kaleme aldı. Oyunculuk yapmadan önce Vogue'da bir süre çalışmış olan Susann'ın en büyük zaafı Pucci tasarımlarıydı. Her zaman saçları bakımlı, makyajlı olan Susann'ın orta boy topuklu ayakkabılardan oluşan bir koleksiyonu da vardı.Tüm zamanların en etkili kadınlarından biri olarak kabul edilen ABD'li yazar Joan Didion'ın, 80 yaşını geçtikten sonra Celine markasının yüzü olması modaya ne kadar yakın olduğunun bir ispatı olsa gerek. Kaleme aldığı romanlarda karakterlerinin içinde bulunduğu psikolojik durumu bile çoğu kez tercih ettikleri kıyafetler ve renkleri üzerinden anlatmayı tercih eden Didion tam bir moda meraklısı. "Ailem çok zengin değildi. Ancak annemin bana yine de çok istediğim için ipek ve mavi çiçekli bir elbise aldığı günü asla unutmuyorum. Kıyafetler bizim hayattaki duruşumuzun belki de en basit şekilde ortaya çıkışı" diyor.20'inci yüzyıl edebiyatını derinden etkileyen isimler arasında yer alan İrlandalı James Joyce, 1941 yılında hayatını kaybedene kadar sadece yazdıklarıyla değil giyim tarzıyla da büyük bir ilham kaynağı oldu. Newman, "Joyce'un papyonlu kombinleri, ölümünden yıllar sonra bile erkek modasına katkı sağladı. Onun ardından birçok erkek çizgili gömleklerini ve açık renk ceketlerini papyonla kombinledi" demişti.Modern edebiyatın öncülerinden ABD'li yazar Gertrude Stein, edebiyat dünyasına kazandırdığı roman, eleştiri, şiir, oyun türünden sayısız eserle ismini tarihe yazdıran isimler arasında. Kaleme aldığı kitaplar zor anlaşılır olduğu için her zaman yayıncı bulma konusunda zorluklar yaşayan Stein'ın en büyük zaaflarından biri Pierre Balmain tasarımı kıyafetlerdi. Giyeceği birçok şeyi Balmain'in koleksiyonlarından seçen Stein, Fransız tasarımcının defilelerini de düzenli olarak takip ederdi.