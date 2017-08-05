Müzeler darphane gibi

Geçen hafta İtalyan ekonomistler ülkelerin simge yapılarının ekonomiye katkılarını ortaya koydu. Rapora göre Paris'in simgesi Eyfel Kulesi
'ni geçen sene 5.9 milyon turist gezdi ve bu sayede Fransa'nın kasasına 77.8 milyon euro girdi.
Kulenin yarattığı pazarlama olanakları da hesaba katılınca Eyfel'in değeri 434 milyar euro'yu buluyor. Rapora göre Eyfel Kulesi'ni 72 milyar euro ile Roma'daki Kolezyum, 71 milyar euro ile Barselona'daki La Sagrada Familya Kilisesi takip ediyor.
Hal böyle olunca biz de Türkiye'nin tarihi yapıları ve turistik bölgelerinin geçen yıl kaç kişi tarafından gezildiğini ve ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığını merak ettik. İşte en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre en çok ziyaret edilen müze Konya Mevlana Müzesi
. 2 milyon 429 bin 573 kişi tarafından ziyaret edilen ücretsiz müzede Mevlana Celaleddin- i Rumi'nin türbesi de bulunuyor. Tekkelerin kapatılması sonrasında Mevlevi dergâhı, Türk ve İslam kültüründeki önemli yeri nedeniyle korundu ve müze olarak yeniden düzenlendi.
Yapıda en ilgi çeken parçalar, Mevlana Celaleddin Rumi
'nin Kubbe-i Harda (Yeşil Kubbe) olarak anılan türbesi, dergâh eşyaları, değerli elyazmaları, bugünkü kemanların öncüsü olarak kabul edilen sekiz telli keman, sabır taşları ve Galileo'nun asıldığı dönemde astronomi dersleri vermek için kullanılmış olan küre.
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
92 YILLIK MÜZE
İkinci sırada Topkapı Sarayı
Müzesi var. Burayı 1 milyon 463 bin 562 yerli yabancı turist gezdi. İstanbul'un fethiyle bir cihan imparatorluğuna dönüşen Osmanlı İmparatorluğu
'nun padişahlarına ev sahipliği, devletine idare merkezliği eden Topkapı Sarayı sade mimarisinin ardında ışıltılı hazineler dünyayı değiştiren siyasi ve sosyal hikâyeler sunarken, kapalı kapılar ardındaki harem, kişisel sevinç ve üzüntülere ayna tutuyor.
İstanbul'un fethi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin İstanbul'a taşınmasının ardından Fatih Sultan Mehmed
tarafından inşa ettirilen ve 1478'den itibaren 380 yıl boyunca devletin idari merkezi, padişah ile ailesinin yaşam yeri olan Topkapı Sarayı, 9 Ekim 1924 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı ve o günden bu yana ziyaretçi sayısı en yüksek müzelerden biri olarak hizmet veriyor. Müzeye giriş 40 TL.
Listenin üçüncü sırasında ise Ayasofya Müzesi
bulunuyor. Geçen yıl 1 milyon 436 bin 577 ziyaretçi alan yapı, dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtlarından biri.
916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanıldı. 1935 yılında Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu
'nun kararı ile müze olarak kapılarını ziyarete açan yapının giriş ücreti 40 TL.
EN FAZLA ZİYARETÇİ İSTANBUL'DA
Türkiye genelinde müze ziyaretçi sayısı en yüksek olan il 13,2 milyon ziyaretçiyle İstanbul. İstanbul'u 3,2 milyon ziyaretçiyle İzmir, 2,9 milyon ziyaretçiyle Antalya
, 2,6 milyon ziyaretçiyle Konya ve Nevşehir, 1,9 milyon ziyaretçiyle Denizli
ve 1,7 milyon ziyaretçiyle Ankara takip ediyor.
MÜZE TOP 10
1. Konya Mevlana Müzesi
(2 milyon 429 bin 573 ziyaretçi)
2. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi
(1 milyon 463 bin 562 ziyaretçi)
3. İstanbul Ayasofya Müzesi
(1 milyon 436 bin 577 ziyaretçi)
4. Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri
(974 bin 508 ziyaretçi)
5. İzmir Efes Örenyeri
(899 bin 021 ziyaretçi)
6. Nevşehir Göreme Örenyeri
(509 bin 131 ziyaretçi)
7. Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri
(385 bin 904 ziyaretçi)
8. Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
(306 bin 292 ziyaretçi)
9. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü
(291 bin 870 ziyaretçi)
10. Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri
(285 bin 645 ziyaretçi)