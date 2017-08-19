Servet kuşağının 25 yıllık hikayesi

Fotoğrafçı Greenfield son 25 yılda yarım milyona yakın fotoğraf çekti. İlk anlaşmasını Meksika'daki Maya köylerinden Zinacantec'teki günlük hayatı fotoğraflamak için yapmıştı. Köydeki egzotik kültür hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Orada geçirdiği zaman diliminde geri dönüp aslında kendi kültürünü fotoğraflamak istediğini fark etti.
Yaşadığı şehre geri döndüğünde ise soluğu lise eğitimini tamamladığı okulda aldı. Hollywood yıldızlarının çocuklarının devam ettiği, öğrencilerin pahalı otomobiller ve lüks çantalarla geldiği okul, onun ilk çalışma sahası oldu. Tam da MTV çılgınlığının yaşandığı dönemdi. Hip hop kültüründen etkilenen gençlerin parayla olan sağlıksız ilişkisine tanık oldu. Gençleri soyunma odalarında, jakuzilerde, diyet kamplarında ve estetik ameliyat yapılan kliniklerde görüntüledi.
Greenfield sonraki yıllarda da zenginlerin ve zengin olma hayalleri kuranların hayatlarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmeye devam etti. Bu kültürü en doğru yansıtacak kareyi yakalamak için zenginlerin güvenini kazandı, hayatlarına dahil oldu, onlarla haftalar, aylar geçirdi. Malikanelere, lüks otellere, özel partilere konuk oldu.
Sadece Amerikalı değil, Rus, Çinli ve Avrupalı süper zenginleri de projesine dahil etti. Materyalizmin, kapitalizmin ve şöhret kültürünün etkilerini deneyimledi, fotoğrafladı.
Greenfield 500 sayfalık albümdeki fotoğraflarıyla şaşaalı hayatları yansıtsa da perde arkasında yaşananlar en az söz konusu kareler kadar çarpıcı. Sosyolog Juliet Schor, kitabın önsözünde bu durumu şöyle özetliyor:
"Greenfield'in öznelerinden biri bizi şöyle uyarıyor: Ne dilediğinize dikkat edin. Birçoğu acı çekiyor, pişmanlık ve özlem duyuyor. Los Angeles
'ta maddiyatçı anne ve babalarının ilgisine muhtaç ultra zengin gençler var. Diğer yanda da mezuniyet balosuna gidebilmek için ruhunu ve bedenini kurban etmeye hazır fakir gençler... Bir de hayatlarındaki boşluğun farkında olmasına rağmen yine de buna boyun eğen beyaz yakalılar..."
VERSACE EŞLİĞİNDE GOLF
Greenfield'ın objektifine poz verenler arasında Çin'in yeni zenginleri de bulunuyor. Shanghai Si Tong Cable Industry Yönetim Kurulu Başkanı ve Shanghai Huiyang Industry Company Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yvonne Xue, evinde golf oynarken fotoğraflanmış. Xue'nin yatak odasının tamamı Versace marka ürünlerle kaplı.
650
?Lauren Greenfield
'ın hazırlanması 25 yıl süren fotoğraf albümünde yer alan karelerin sayısı.
?MOSKOVA SOSYETESİ
Moskova
iş dünyasının önde gelen işadamlarından birinin kızı olan Elizabeth Aminov, sosyeteye takdim edilme balosunun tüm ön hazırlıklarını Ritz Otel'de gerçekleştirdi. Bu tür balolar, genç kızlar arasında ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan elbiselerin yarışına sahne oluyor.
30 METRELİK LİMUZİNİ VAR
Bu fotoğraf 2008 tarihli. Limuzin alıp satan ve kiralayan Limo Bob
, Chicago'daki ofisinde görülüyor. Bob'un 30 metrelik limuzini dünyanın en uzun limuzini olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.
Fotoğrafta Limo Bob'un elinde ve boynundaki altın takıların ağırlığı yaklaşık 15 kilo.
BU KAZAK ÇOK MODA
Sosyetik eski model Ilona Stolie ve dört yaşındaki kızı Michelle, 2012 yılında ABD'li mimar Frank Lloyd Wright'tan ilham alınarak tasarlanmış evlerinde görülüyor.
Ev, Moskova'nın hemen dışında, elitlerin rezidanslarının bulunduğu Rublyovka bölgesinde. Evin dışarıda küçük bir gölü de var. Stolie'nin moda stilisti arkadaşı Andrey Artyomov tarafından tasarlanan kazağın üzerinde "Ben lüksüm" yazıyor. Bu kazak, o dönem Moskova'nın popüler kadınlarının olmazsa olmazları arasında yer alıyordu.
Stolie, işadamı Vitaly Yuzhilin ile evli.
CAM ARABA
Unutamadığı çocukluk hatıralarının çoğu Disney parklarında geçen 21 yaşındaki Christina Alazin, düğününe de Sindirella'nın camdan arabasıyla gidiyor. Yanında eşi ve ailesi de var. Fotoğraf Orlando Walt Disney tema parkında çekilmiş.
EN BÜYÜK EV
Devremülk zengini David Siegel ve üçüncü eşi Jackie, kendileri içi ABD'nin en büyük evini inşa edip adını da Versay koydu. 13 yatak odalı evde 23 banyo, 3 havuz, 20 otomobil alabilen garaj, 10 mutfak ve 2 tiyatro salonu var. Evdeki evcil hayvanların özel bakıcıları bulunuyor.
Çift, soldaki fotoğrafta şimdilerde satılığa çıkardıkları Florida'daki evlerinde bir yılbaşı sabahı görülüyor. Güne havyar yiyerek başlayan Jackie bir röportajında evin içinde iletişim kurmanın güçlüğünden şöyle yakınıyordu:
"Çığlık bile atsam kimse beni duymuyor. Cep telefonumu kullanmak zorunda kalıyorum."
KREDİ KARTI GEÇMİYOR
Film yönetmeni ve yapımcı Brett Ratner ile hip hop plak şirketi Def Jam'in kurucularından Russell Simmons St. Barts'taki L'Iguane restoranda yemek yiyor. Adadaki çok az mekan kredi kartı kabul ediyor. Bu yüzden ziyaretçiler yanlarında büyük miktarlarda nakit para taşıyor.
ÇANTALARIN GÜCÜ
Greenfield, 2007'de Jackie Siegel ve arkadaşlarını ellerinde Versace çantalarla Beverly Hills
'teki yeni Versace mağazasının açılışında görünce fırsatı kaçırmıyor. Bu kare Time dergisi tarafından yılın fotoğrafları arasında gösterildi. Siegel, her yıl alışverişe yaklaşık 1 milyon dolar ayırıyor.
23
ABD'nin en büyük evinde bulunan banyoların sayısı.
ESTETİK PARTİSİ
18 yaşındaki Lindsey, burun estetiği operasyonu geçirdikten üç gün sonra Kaliforniya, Calabasas'taki Bağımsızlık Günü partisine katıldı. Lindsey'nin sekiz arkadaşından altısı burun estetiği, yağ aldırma ve meme büyütme ya da küçültme ameliyatı geçirmiş.