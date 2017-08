Birine benzemek sizi daha güzel yapmaz

ATAGÜL

Moda dünyasının dev bir alanı olan, her yıl büyük kozmetik markalarının milyarlarca dolar kazandığı makyaj dünyasının çok iddialı isimleri var Türkiye'de. Tuvalleri insan yüzü, boyaları makyaj malzemeleri olan bu sanatçıların makyaj tarzları imzaları haline geliyor. Sanatçılarla çalışan, moda degilerinin çekimlerinde yer alan, şarkıcıların albüm kapaklarında ve konserlerinde yanlarında bulunan, dev firmaların reklam çekimlerinde marka yüzlerini güzelleştiren bu isimlerden Hamiyet Akpınar , Rıfaz Yüzüak ve Fezi Altun 'la buluştuk, sorularımızı sorduk...Hamiyet Akpınar, makyaj konusunda Türkiye'de en önde gelen isimlerden biri. İşe 1990 yılında dönemin en popüler makyaj kursu LLC'de aldığı eğitimle başladı. Kuaför salonlarında makyözlük yaparak kendini geliştirdikten sonra katalog çekimleri ve moda dergilerinde makyaj sanatçısı olarak görev aldı. Kendi YouTube kanalında ünlülerle makyaj videoları yayınlayan Akpınar, sektörün duayeni.- Hiçbir röportajımda söylemedim ama bu sefer söyleyeceğim makyaja gönül vermemin nedenini. Ergenlik çağında kendimi hiç beğenmiyordum. Kariyerimi kendimi beğenmeme halime borçluyum. Bir yandan resim-çizim bir yandan makyaj üzerine çalışarak bugünlere kadar geldim. Kendimi güzelleştirme arzum makyaja gönül vermemi sağladı. Kendimde başarılı oldum, yakın çevremde de başardım. Bu işi meslek olarak benimsemem söz konusu olduğunda da eğitim aldım. Yıllar geçti hâlâ hergün kendimi geliştiriyorum. Yaptığımız iş o kadar modayla ilişkili ki. Teknikler, malzemeler değişiyor. Ama tabii ki makyajın tek kuralı gölge tekniğidir. Onun dışındaki her şey değişkendir.- Kendi halinizin en güzeli olmaya çalışın. Önemli olan bu çünkü. Birine benzemek, başka biri gibi olmak sizi güzel yapmaz.- Estetik bile diyen oldu. Oysa uzun bir tatilden gelen, cildi dinlemiş, sağlıklı ve çok güzel bir kadına her zaman tercih ettiği makyaj tarzından biraz daha farklı bir makyaj yaptım. Tabii ki makyajı gösterebilmek için bambaşka bir açıdan poz vermesini istedim. Işık ve pozla bizim görmeye alışık olduğumuzdan daha farklı bir şekilde göründü. Olay aslında bundan ibaret. Aynı şey Sinem Kobal için de olmuştu. Onun fotoğrafından sonra da kıyamet kopmuştu.- Fondöten... Cilt teninize uygun fondöteni bulmak eş bulmak kadar zor ve önemli.- Beş-on parçadan fazla eşya taşımam. Günlük makyajda olabildiğince az makyaj malzemesi kullanmaya özen gösterilmeli.Çoğunlukla doğal makyaj dan yanadır. Bazı konsept çalışmalarında yoğun makyaj yapıyoruz tabii ki. Genelde göz makyajının daha önplanda olmasını sever. Ten makyajının da mümkün olduğu kadar doğal görünmesini ister, kaşlarını mümkün olduğu kadar kavis yapmadan şekillendirmek.Eyeliner ile kirpik diplerini belirginleştirmeyi sever. Olmazsa olmazımız highlight, ışıltılı şeffaf ten favorisi. Bir de kaşlarının çok doğal görünmesini ister, belirgin dudak kalemi de hiç sevmez.Ten makyajına çok önem verir, pürüzsüz porselen ten sever, elmacık kemiklerinde highlight her zaman kullanır, kirpikleri ön planda olan göz makyajı favorisi, ruj olarak şeftali tonları tercih eder.Doğal olmak kaydıyla kontür ve highlight uygulamalarına bayılır, kirpik diplerini hafif gölgelendirip bol rimel sürmek göz makyajı favorisidir. Göz altlarını aydınlık sever1983 doğumlu Rıfat Yüzüak'ın Sil Makyajını: Güzelliğin Ortaya Çıksın adlı bir kitabı bulunuyor. 15 yıldır kozmetik ve makyaj dünyasının içinde bulunan Yüzüak son dönemde en çok konuşulan reklam filmlerindeki makyajların arkasındaki isim. Büyük marka işbirliklerinde yer alan Yüzüak, seminerlerle ve workshop'larla makyaj konusunda daha çok kişiyi bilgilendirmeye çalışıyor.- Önce yabancı bir firma için çalışmaya başaldım. Ardından MAC'e geçtim. Altı yılın sonunda birçok ünlü isim benimle çalışmak istemeye başladı. Bu da benim kendi kanatlarımla uçmamın yolunu açtı. Ünlülerle çalışırken bir yandan da markalardan teklifler almaya başladım. Şimdi de kitabıma odaklanmış haldeyim.- Gerçekten de öyle. Son dönemde popüler olan kontür, ağır makyajlar aslında günlük hayatta karşılığı olmayan makyajlar. Markaların ürünlerini pazarlamak, daha çok ürün satışı sağlamak için yaptıkları bir şey.- Kendinizin en güzel halini ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Güzellik için akıl ve ruh sağlığınızın yerinde olması lazım. Kendinize saygı gösterip hareket etmeli, spor yapmalısınız.- Sadece kendilerine baksınlar. Başka birine, başka bir kişi üzerinden dayatılan güzellik anlayışına kapılmasınlar.Çok doğal ve sade makyajlar sever. Makyaj ile ilgili özel istekleri olmaz. Dudaklarının ve yanaklarının hafifçe renklendirildiği makyajları tercih eder.Kendi hatlarının doğal bir şekilde ortaya çıkartılmasını istiyor. Kendi, saç, ten, göz renklerinin türevleriyle göz kapaklarını gölgelendiriyorum. Dudaklarına ışıltılı bir ruj sürüyorum. Makyajını hafif malzemelerle tamamlıyorum. 10-15 malzeme arasında malzeme kullanıyorum.Kaşlarının ve kirpiklerinin doğalca belirginleştirilmesini sever.Çok genç. Makyajla çok derdi olan bir isim değil. Zaten kendi güzelliğinin farkında. Fotoğraf ve video çekimlerinde kendi güzelliğinin ortaya koyulmasını istiyor.1986 doğumlu Fezi Altun, makyaj meraklısı üç ablanın arasında yetişmiş. Ablalarından birinin makyaj sanatçısı olması onun da bu mesleğe olan ilgisini artırmış. Özel bir kozmetik markasında çalışmaya başlayan, arka arkaya markanın açtığı yarışmalarda birinci olan ve şöhretli isimleri de kendisine çekmeyi başaran Altun'un ismini özellikle Didem Soydan ve Bensu Soral ile duyduk.- Ne yazık ki tenimize göre ürün almayı bilmiyoruz. Sosyal medyanın ve bazı YouTuber'ların da etkisiyle yanlış ve abartılı makyajlar yapıyoruz. Kontür modası var mesela, inanılmaz renkler görüyorum. Aşırı mat ruj bence olabilecek en itici şey. Bir de kalın kalın profesyonel olmayan dövmeler yaptırıyorlar. Önemli olan az malzemeyle, az ve doğal makyaj yapabilmektir.- Önemli olan sizin cilt tipiniz ve yüz şeklinizdir. Ne yaparsanız yapın bunu dikkate alın. Siz kendi özelliklerinizi dikkate alarak makyaj yaparsanız zaten güzel görünürsünüz.- Çok kolay. Onlar kendilerini daha iyi tanıyor. Sizi biliyorlar. İşinizi biliyorlar. Ve size kendilerini teslim ediyorlar. Ama her işime biraz da olsa gerilerek gidiyorum doğrusu. Çünkü zaten ünlü kadınlarımızın hepsi çok güzel ve en ufak bir hata yapmamak gerekiyor. Tabii ki bizim işimizin ancak yüzde 35'ini oluşturuyor ünlülerle çalışmak.- Piyasada bağımsız çalışan en çok ismi bilinen yaklaşık 10 kişi var. Makyaj markalarıyla işbirlikleri yapıyoruz, markaların reklam çekimlerinde yer alıyoruz. Ünlülerle çalışıyoruz.Cildine kapatıcı bir ürün sürdürmeyi asla sevmez. Gözaltı kapatıcısını bile en ince haliyle kullanıyoruz. Doğal bir görüntü ister. Favori görüntüsü güneşten kızarmış bir cilt. Didem Soydan: Asla fondöten sürdürmez. Cildini kapatan hiçbir şeyden hoşlanmaz. Makyajının detaylı olmasını sever. Yarım saatin altında ona makyaj yapmam. İlgilenilmekten hoşlanır.Ona ilk makyaj yaptığım günü hatırlıyorum. Bir makyaj temizleme mendili verdim yüzündeki makyajı silsin diye. "Hiç makyaj yok ki yüzümde" dediğinde şoke olmuştum. Mükemmel bir teni var, sadece nemlendirici sürmek yeterli oluyor. Fazla makyajı yakıştırmıyorum. Kirpik bile kıvırmıyorum onda.Çok doğal ve çok güzel. Abartılı bir şey sevmez makyajda.