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'den flaş açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 00:04 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 01:09
ABD'den flaş Suriye açıklaması!
ABD'den flaş Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanı John Kerry, 'de bir özerk kürt bölgesini desteklemediklerini açıkladı.

'nin kuzeyinde özerk yönetim kurma planları yapan terör örgütü PYD'ye 'den kötü haber geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Özerk Kürt bölgesini desteklemiyoruz" dedi

Cenevre'de ABD ve Rusya'nın katılımıyla gerçekleşen zirvesi tamamlandı. Zirve sonrası konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Tükiye'nin bölgedeki hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz. Özerk Kürt bölgesini desteklemiyoruz" diye konuştu.

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