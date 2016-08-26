Azerbaycan: FETÖ'ye karşı operasyonlarımız devam edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı dairesi başkanı Hasanov, "Azerbaycan Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı ciddi mücadele veriyor. Artık onlara çok ciddi darbeler vuruldu" dedi.

Başkent Bakü'de düzenlenen "Azerbaycan medyası dini radikalizme karşı" isimli toplantıda, medya alanında FETÖ'yle mücadelenin süreceği vurgulandı.



Cumhurbaşkanlığı dairesi başkanı Behruz Hesenov, Azerbaycan'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı ciddi mücadele verildiğini ve artık onlara ciddi darbeler vurulduğunu söyledi.

FETÖ'nün Azerbaycan medyasındaki yapılanmasına karşı daha önce yapılan operasyonların devam edeceğini belirtilen Hasanov, toplantıda Azerbaycan'da hiç bir dini radikal teşebbüse yer olmadığı vurgulandı.



Hasanov, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Azerbaycan'da FETÖ'nün medya yapılanmasına karşı yapılan operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen Zaman Gazetesi ve bir Televizyon kanalının yayınlarına son verildiğini, bazı internet sitelerinin de kapatıldığını vurguladı.