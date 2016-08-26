ARKADAŞINA GÖNDER Belçika'da patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 05:17 Güncelleme Tarihi: 26.8.2016 07:45
Belçika'da patlama
Belçika'da patlama

'nın güneyindeki Chimay kentinde bir spor salonunda yaşanan da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

basınına göre, Chimay kentinde bir spor salonunda oldu.

Patlama sırasında salonda bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4'ü ise yaralandı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Olayda spor salonunun bir kısmı çöktü. Ekiplerin yaptığı araştırmada, enkaz altında başka hiç kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kriz merkezi yetkilileri, patlamanın muhtemelen gaz kaçağından kaynaklandığını ve terör saldırısına ilişkin bir işaretin bulunmadığını kaydetti.

Chimay, başkent Brüksel'in 90 kilometre güneyinde yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.