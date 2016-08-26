Belçika'da patlama

Belçika'nın güneyindeki Chimay kentinde bir spor salonunda yaşanan patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Belçika basınına göre, Chimay kentinde bir spor salonunda patlama oldu.

Patlama sırasında salonda bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4'ü ise yaralandı.

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Olayda spor salonunun bir kısmı çöktü. Ekiplerin yaptığı araştırmada, enkaz altında başka hiç kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kriz merkezi yetkilileri, patlamanın muhtemelen gaz kaçağından kaynaklandığını ve terör saldırısına ilişkin bir işaretin bulunmadığını kaydetti.

Chimay, başkent Brüksel'in 90 kilometre güneyinde yer alıyor.