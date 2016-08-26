FETÖ'nün darbe girişiminde demokrasiden yana tavır aldığı için örgüt üyelerinin iddiaları üzerine Belçika Flaman Sosyalist Partisinin Limburg Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Koç, partisinden ihraç edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Türkiye'de demokrasiden yana tavır aldığı için Belçika basınında aleyhinde haberler yer alan Türk kökenli siyasetçi Ahmet Koç, Belçika Flaman Sosyalist Partisinden (sp.a) ihraç edildi.

Belçika Flaman Sosyalist Partisinin Disiplin Komitesi, Brüksel'de toplandı. FETÖ'nün komplosuna maruz kalan Koç'un durumunun ele alındığı toplantıda, Türk siyasetçinin darbe girişimine ilişkin tepkisinin örgüt yanlısı ve karşıtı Türkler arasında sorunu çözmek yerine daha da artırdığı öne sürüldü. Darbe karşıtı gösterilere katıldığı, hatta liderlik ettiği öne sürülen Koç'un partiden ihraç edilmesine karar verildi.

"KOCA BİR YALAN"

Partinin Limburg Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı olan Koç, karar sonrası yaptığı açıklamada, ihracın kendisi için sürpriz olduğunu, disiplin komitesinin aldığı kararın aslı olmayan iddialara dayandığını söyledi.

Beringen kentindeki gösteriye liderlik etmekle suçlandığını aktaran Koç, bunun koca bir yalan olduğunu ifade etti. Koç, "Gerçeklere göre yapılacak değerlendirmelere göre tek bir karar alınması gerekirdi. O da beni partide tutmaktı. Ancak görünen o ki başka siyasi hesaplar işin içine girdi" dedi.

Karakter suikastının artık kalıcı hale geldiğini dile getiren Koç, gelecek günlerde daha çok karalama kampanyasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

"FETÖ İFTİRA ATTI"

Darbe girişiminin ardından Belçika basınında aleyhinde olumsuz haberler yer alan Koç, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Belçika'nın Beringen kentindeki Türklerin FETÖ ile bağlantılı bir derneğe ait binaya yürümesini organize etmekle suçlanmıştı. Bunun üzerine üyesi olduğu Flaman Sosyalistler, iddialarla ilgili bir komisyon kurmaya karar verirken, Koç, o gün gösteriye bile katılmadığını söylemişti. Koç, iddiaların FETÖ üyelerinin iftiralarına dayandığını, darbe karşıtı olmasından dolayı kendisinin hedef alındığını aktarmıştı.

Ayrıca Koç, "bombalı saldırı yapacağı" yönünde FETÖ'nün iftirası üzerine polise ifade vermek zorunda kalmıştı. Türk kökenli politikacı, FETÖ'nün bu iftiralarla kendisini siyaset sahnesinden silmeyi amaçladığını kaydetti.

Pazartesi günü ifadesi alınan Koç'la ilgili dava açılıp açılmayacağı savcının kararıyla netlik kazanacak.