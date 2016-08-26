Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'ten skandal sözler!

Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki PVV, program taslağında ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vaat etti.

Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), Facebook üzerinden kamuoyuyla paylaştığı tek sayfalık parti program taslağında, İslam karşıtlığını yeni bir düzeye taşıdı. Temel vaadi Hollanda'nın "İslam'dan arındırılması" olan programda, ülkedeki camilerin kapatılacağı, Kur'an-ı Kerim'in yasaklanacağı ve sığınmacıların oturma izinlerinin iptal edileceği sözü verildi. Partinin lideri Wilders program taslağını eş zamanlı olarak Twitter hesabından da paylaştı.

"Hollanda yeniden bizim!" başlığını taşıyan taslak program 11 maddeden oluşuyor. "Milyonlarca Hollandalı ülkemizin İslamlaşmasından bıktı. Bu kadar kitlesel göç, iltica, terör, şiddet ve güvenliksizlik yeter." ifadesiyle başlayan programın birinci maddesi "Hollanda'yı İslam'dan arındıracağız" oldu.

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vaat edildiği programda, "Belirli bir dönemde verilmiş bütün oturma izinlerini geri alacağız ve sığınmacı merkezlerini kapatacağız." ifadesi yer aldı.

Kamuda başörtüsünü yasağı vaadinde bulunulan parti programında, "Kamu düzenini bozan İslami dışavurumların yasaklanacağı" da kaydedildi.

Programdaki en dikkat çekici vaat ise "Bütün camileri ve İslami okulları kapatıp, Kuran'ı yasaklayacağız." oldu.

PVV program taslağında Hollanda'nın AB'den çıkartılması, gelir vergisinin düşürülmesi, araba vergilerinin yarıya indirilmesi gibi sözler de yer buldu.

'HOLLANDA İÇİN FELAKET PLANI'

Ülkedeki diğer siyasi partilerden PVV'nin programına tepki gecikmedi. Hristiyan Demokratların lideri Sybrand van Haersma Buma programı "Uçuk" ve "İnanılmaz" diye nitelendirdi. İşçi Partisinden yapılan açıklamada ise PVV'nin programı için "Hollanda için felaket planı" değerlendirilmesi yapıldı.

PVV'nin yayımladığı parti programının henüz taslak niteliğinde olduğu, seçim sürecinde bazı değişikliklere gidilebileceği belirtildi.

Hollanda genel seçimler Mart 2017'de yapılacak.