Türkiye'den destek sözü!

ÖSO bünyesindeki Hamza Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Celal, önceliklerinin Cerablus'u, sivillerin geri dönebileceği hale getirmek olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda destek sözü verdiğini belirtti.

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde DAEŞ'e yönelik harekatına ilişkin ÖSO komutanları, önceliklerinin kenti, sivillerin geri dönebileceği hale getirmek olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda destek sözü verdiğini belirtti.

ÖSO'ya bağlı Hamza Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Abdunnasır Celal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin desteğiyle Cerablus'a girdiklerinde karşılaştıkları en büyük zorluğun DAEŞ'in kentin sokaklarına ve evlere yerleştirdiği mayınlar ile patlayıcılar olduğunu söyledi.

ÖSO birliklerinin kente girer girmez vatandaşların evlerine geri dönebilmesi için patlayıcıları temizlediğini aktaran Celal, ÖSO'nun çatışmalar esnasında kent çevresine kaçan onlarca kişinin evlerine dönmesine izin verdiğini ve bu sürecin ilerideki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

Kentte hayatın yeniden normale dönmesinde Türkiye'nin rolü olacağını ifade eden Celal, Karkamış Sınır Kapısı'ndan Cerablus'a insani yardımların geçirilmesi, fırınlar ve kuyuların tekrar çalışır hale getirilmesi gibi diğer zorunlu ihtiyaçlar konusunda da Türkiye'nin yardım edeceği konusunda söz aldıklarını dile getirdi.

Kentteki emniyetin sağlanması konusuna da değinen Celal, ÖSO'nun, DAEŞ militanlarının ve uyuyan hücrelerin sızmasını engellemek için kent girişlerine güvenlik barikatları koyduğunu ve vatandaşları korumak amacıyla bir emniyet oluşumu kurmaya başladığını kaydetti.

ÖSO bünyesindeki Ceyş et-Tahrir Komutanı Muhammed el-Gabi de önceliklerinin bölge sakinlerinin yaşamlarına geri dönmesine yardım etmek olduğunu belirterek, Türkiye'nin, bu doğrultuda atılan adımları destekleyeceği ve gerekli yardımı yapacağı yönünde vaatte bulunduğunu söyledi.

"ÖSO DAEŞ'LE SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN YENİ BÖLGELERE GİDECEK"

Gabi, kentteki insanların yaşamlarını düzenleyebilmek için mahkemeler kurulacağını, burada güvenliği sağlamasının ardından ÖSO'nun DAEŞ'le savaşı sürdürmek için yeni bölgelere gideceğini aktardı.

Gelecek adımlarının Halep'in kuzeydoğu kırsalında ve Çobanbey'de DAEŞ'in peşine düşmek olduğunu kaydeden Gabi, oradan da doğu kırsalda yer alan El-Bab ilçesine ilerleyeceklerini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri, "Fırat Kalkanı" operasyonu çerçevesinde ÖSO'nun Cerablus bölgesinde dün başlayan harekatına destek veriyor.