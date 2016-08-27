ABD'den flaş Suriye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de bir özerk kürt bölgesini desteklemediklerini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde özerk yönetim kurma planları yapan terör örgütü PYD'ye ABD'den kötü haber geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Özerk Kürt bölgesini desteklemiyoruz" dedi
Cenevre'de ABD ve Rusya'nın katılımıyla gerçekleşen Suriye zirvesi tamamlandı. Zirve sonrası konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Tükiye'nin bölgedeki hassasiyetlerini anlayışla karşılıyoruz. Özerk Kürt bölgesini desteklemiyoruz" diye konuştu.