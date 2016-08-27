ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile telefonda görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanı ile telefonda görüştü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile telefonda görüştü

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinde 'nın kritik rol oynadığına değindi . Rutte, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye'de demokrasinin yanında yer aldıklarını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rutte, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye'de demokrasinin yanında yer aldıklarını belirtti.

Rutte, 'nın AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden eski temposuna kavuşturulması gerektiğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Türkiye'nin AB sürecinde 'nın kritik rol oynadığına işaret etti.

Erdoğan, ayrıca FETÖ'nün darbe girişimi ve faaliyetleri hakkında Rutte'ye bilgi verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.