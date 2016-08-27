G 20 Zirvesi ‘sürdürülebilir kalkınmaya’ odaklanacak

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Hangzhou'da 4-5 Eylül günlerinde düzenlenecek zirvede, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi"nin hayata geçirilmesi için sistematik eylem planlarının saptanacağını belirtti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre "Kapsayıcı ve Bağlayıcı Kalkınma" gündeminde sürdürülebilir kalkınma sorununun da ele alınacağını ifade eden Çinli sözcü, zirvenin farklı ekonomiler arasındaki koordinasyonun ilerletilmesini hedeflediğini söyledi. Çin'in zirvede Afrika ülkelerinde ve az gelişmiş ülkelerdeki sanayileşme sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği önerilerinde bulunacaklarını anlatan sözcü, Çin tarafının ayrıca tarım, istihdam ve kapsayıcı ticaret gibi konulara da odaklanacağını söyledi. Sözcü Lu Kang, kalkınma sorununa yoğunlaşılacak 2016 G20 Zirvesi'nin, uluslararası kamuoyunda bu konuda fikir birliğine varılmasına ve küresel ekonominin büyümesine katkılarda bulunacağına inandıklarını belirtti.