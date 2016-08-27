Merkel’in konvoyuna saldırı son anda engellendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in resmi ziyarette bulunduğu Çek Cumhuriyeti'ndeki konvoyuna sızmaya çalışan silahlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çek Radyosu'nun haberine göre, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka ile görüşmek üzere gittiği başkent Prag'da havalimanından şehir merkezine giden Merkel ve heyetini taşıyan konvoya, şüpheli bir araç yanaştı. Merkel'i koruyan polislerin uyarısına rağmen aracın sürücüsü konvoya girmek istedi. Şüpheli sürücü, koruma polislerinin silahlarını doğrultması üzerine aracını durdurdu. Kimliği açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada cop, göz yaşartıcı gaz, beton blok ve kelepçe bulundu. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı yönünde açıklama yapılmazken, soruşturmanın sonuçlanmasını beklendiği duyuruldu.