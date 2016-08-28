‘145 yıl oldu, artık yaşamaktan bıktım’

Endonezya'da Mbah Gotho isimli bir adam, tam 145 yaşında olduğunu iddia ediyor. Üstelik elindeki bütün kayıtlar da bunu doğruluyor. Yaklaşık 20 yıl önce kendisine mezar yeri satın aldığını söyleyen Gotho, artık yaşamak istemediğini, yaşamaktan bıktığını anlatıyor. Kayırlardaki doğum tarihi 31 aralık 1870 olan adam, dokümanların doğru olması halinde dünyanın en yaşlı insanı olmaya hak kazanıyor. Gotho'nun, Nijeryalı 171 yaşında olduğunu iddia eden ama resmi kayıtlarla doğrulanmayan James Olofintuyi ve 163 yaşında olduğunu söyleyen Etiyopyalı Dhaqabo Ebba'nın kervanında yer alacağa benziyor.