ABD ve Rusya anlaşmaya yakın

ABD ve Rusya, Suriye’de ateşkesin yenilenmesi, Halep’te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için yeniden masaya oturulması konusunda büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmenin detayları ortaya çıktı. Suriye'deki iç savaşı görüşen iki bakanın Beşar Esad rejiminin kuşatması altında olan Halep'te atılacak adımlar konusunda anlaştığı duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye'de ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda Rusya ile aralarında büyük ölçüde netlik oluştuğunu ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.



"TÜRKİYE'Yİ ANLIYORUZ"

ABD ve Rusya'dan uzmanların teknik detayların çözümü için gelecek hafta Cenevre'de bir araya geleceğini aktaran Kerry, "Anlaşmaya yakınız ama Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamayacak, uygulanmayacak bir anlaşma yapmak istemiyoruz" diye konuştu. Kerry, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin soruya "Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz" dedi. Lavrov ise birçok konuda ABD ile uzlaşmaya varıldığını ancak bazı hususların somutlaştırılması gerektiğini kaydetti. Suriyeli muhaliflerin terör örgütleri ile arasına mesafe koymaması durumunda ateşkesin mümkün olamayacağını savunan Lavrov, ABD ile Rusya'nın insani yardımların ulaştırılması konusunda mutabık olduğunu kaydetti.



"KÜRTLER, SURİYE'NİN PARÇASI"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Tüm tarafların yer alacağı siyasi bir sürecin derhal başlatılmasının gerektiği konusunda mutabık kaldık. Kürtlerin de temsil edilmesi gerekiyor. Kürtler Suriye'nin bir parçası olarak kalmalı ve sorunların çözümünün bir parçası olmalı, Suriye'nin bölünmesinde kullanılan bir faktör değil" dedi.



PENTAGON: HENÜZ ANLAŞMA YOK

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Rusya ve ABD arasında Suriye'de etkin bir işbirliğine yönelik henüz yeterli anlaşmanın olmadığını söyledi. Sputnik'e konuşan Cook, "Uzun süreli çözüme yönelik tartışmalardaki farklılıklar azaldı, ancak konuşulması gerekenler var. Şimdilik tam bir anlaşma yok" dedi.



REJİM TAZİYE ÇADIRINI VURDU: 20 ÖLÜ

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda ev de yıkıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.