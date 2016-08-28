Almanya'dan geç gelen itiraf

Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Gabriel: "Daha hızlı (Türkiye'ye) gitmek gerekiyordu. Aynı gün veya ertesi gün"

Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Türkiye'ye destek için daha hızlı gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı da olan Gabriel, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, kanlı ve sonuçta başarışız olan darbe girişiminden sonra sadece doğrudan tehdit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk yönetimin değil, muhalefetin ve Almanya'daki Türklerin de kendilerini "reddedilmiş" hissettiklerini belirterek, "Bunu Alman olarak anlamak zor" ifadesini kullandı.

AB'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI!

Türkiye'ye duygusal desteği daha önce ve güçlü şekilde göstermeleri gerektiğini ifade eden Gabriel, "Daha hızlı gitmek gerekiyordu. Aynı gün veya ertesi gün" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı üyelik müzakerelerine de değinen Gabriel, AB'nin üyelik perspektifi konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesini istedi.