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Rusya, 'ye charter uçuş yasağını kaldırdı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 15:31 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 19:38
Rusya, Türkiye'ye charter uçuş yasağını kaldırdı
Rusya, Türkiye'ye charter uçuş yasağını kaldırdı

Rus hükümeti, uçak krizinin ardından getirilen, ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırdı.

Rusya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dimitri Medvedev, 'ye yönelik charter uçuşları serbest bırakan kararnameyi imzaladı.

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Açıklamada, 'ye charter uçuş gerçekleştirecek havayolu şirketlerinin seferlerde güvenliği sağlamak amacıyla ilave tedbirler alması tavsiye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşmede, 'ye yönelik charter seferlerinin tekrar başlatılması konusu da gündeme gelmişti.

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