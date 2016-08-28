Sirte'deki çatışmalarda 21 asker öldü

Libya'nın Sirte kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile terör örgütü DAEŞ arasındaki çatışmalarda, 21 askerin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan UMH'ye bağlı birlikler tarafından yürütülen "El-Bunyan el-Mersus" operasyonunun sözcüsü Muhammed el-Gasri, Sirte'deki Birinci Mahalle'de şiddetli çatışmaların olduğunu ve Üçüncü Mahalle'nin çoğunda kontrolün sağlandığını ifade etti.

Üçüncü Mahalle'de DAEŞ'in kontrolündeki yerlerin alınması amacıyla kuşatma hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Gasri, "Birinci Mahalle'deki çatışmalar sonlanmadı. DAEŞ tarafından çok sayıda mayın döşenmiş olması operasyonları zorlaştırıyor." dedi.

DAEŞ'in intihar eylemcisi olduğundan şüphelenilen 2 kadının bir evde yakalandığını ve evde patlayıcı ile bomba yüklü kemer bulunduğunu kaydeden Gasri, "Söz konusu iki mahalleye güçlerimiz girmeyi başardığında, çatışma alanında onlarca ceset bulundu." diye konuştu.

Bunun yanı sıra Sirte'teki El-Bunyan el-Mersus operasyonlarına ait sahra hastanesi doktoru Ali ez-Zeddam, 21 askerin öldüğünü ve yaklaşık 120 kişinin yaralandığını belirtti.

Zeddam, yaralı akışının devam etmesi nedeniyle hastanedeki yaralıların çoğunun Misurata ve Trablus'taki hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

El-Bunyan el-Mersus operasyonu, Ecdabya, El-Cefra ve Misurata ekseninden DAEŞ'in Sirte'deki varlığını sonlandırmak amacıyla mayıs ayında başlamıştı. Bunyan el-Mersus operasyonunda yer alan güçler, DAEŞ'i küçük bir alana hapsetmeyi başarırken terör örgütüne çok büyük hasar vermişti.