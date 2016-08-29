Merkel’in 4’üncü dönemi tehlikede

Almanya'da 22 Kasım 2005'ten beri başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in arkasındaki halk desteği düşüşe geçti. Bild am Sonntag gazetesinin yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre Merkel'in 4'üncü kez başbakan seçimlesini isteyenlerin oranı yüzde 42'de kaldı. Halkın yüzde 50'si Merkel'i bir dönem daha başbakanlık koltuğunda görmek istemiyor. Der Spiegel dergisi ise Merkel'in 2017'deki seçimlerde aday olup olmayacağını henüz açıklamadığını hatırlatarak, Şansölye'nin popülaritesindeki düşüşün Almanya'nın göçmenlere yönelik açık kapı politikasıyla alakalı olduğu yorumunda bulundu. Deutsche Welle'de yer alan bir ankete göreyse Almanya'nın yüzde 56'sı Merkel'in göç politikalarının ülkeyi daha ayrımcı bir noktaya getirdiğini düşünüyor. Bu arada Merkel, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'deki FETÖ'cü darbe girişimi için "Darbeyi kınamamızın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye yönetimi de bunu haklı olarak bekliyor. Düşünün, biz burada Alman Federal Meclisi'nin alanındayız ve bizim kendi ordumuz meclisi bombalasa" ifadesini kullandı.