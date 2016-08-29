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'da ne saldırı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 00:11
Mısır'da polis merkezine saldırı
Mısır'da polis merkezine saldırı

Sina'da ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 saldır öldü, 2 polis yaralandı

'ın Sina Yarımadası'nda bir ne düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle çıkan çatışmada 3 saldırganın öldüğü, 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler Eş-Şeyh Zuveyd Polis Merkezi'ne otomatik silahlarla saldırdı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 3 saldırgan öldü, 2 polis yaralandı.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DAEŞ'e biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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