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'a roketli saldırı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 06:58
Suudi Arabistan'a roketli saldırı
Suudi Arabistan'a roketli saldırı

'ın sınırındaki Necran şehrine roket atılması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Necran kenti Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Yarbay Ali eş-Şehrani, yaptığı açıklamada, 'den atılan roketin Necran kentine bir evin üzerine düştüğünü belirtti.

Şehrani, saldırıda evdeki 11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini, annesinin ise yaralandığını kaydetti.

Yemen sınırına 30 kilometre mesafedeki Necran kenti, son günlerde Yemen'den Husi militanlar tarafından atıldığı ifade edilen, sivillerin ölmesine ve yaralanmasına neden olan roket saldırılarının hedefi oluyor. Dün Yemen'den gerçekleştirilen ve kentteki bir eve isabet eden roket saldırısında aynı aileden 2 çocuk ölmüş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Kente yönelik saldırılarda şimdiye kadar 30'a yakın sivilin yaşamını yitirdiği, 300'den fazla kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.

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