Mısır'da DAEŞ'e büyük darbe!

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlenen hava saldırısında terör örgütü DAEŞ yöneticilerinden Nacih Selame Burak'ın öldürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Sina iline bağlı Refah ilçesinde yer alan El-Masura köyünde Mısır'a ait İHA ile bir araç imha edildi.

Saldırının ardından yapılan incelemede, araçtaki cesedin, örgütün Sina Vilayeti yöneticilerinden Nacih Selame Burak'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Olayla ilgili yetkililerden veya örgütten henüz açıklama yapılmadı.