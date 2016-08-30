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'da DAEŞ'e büyük darbe!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 19:51 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 20:16
Mısır'da DAEŞ'e büyük darbe!
Mısır'da DAEŞ'e büyük darbe!

’ın Sina Yarımadası’nda, İnsansız Aracı (İHA) ile düzenlenen hava saldırısında terör örgütü DAEŞ yöneticilerinden Nacih Selame 'ın öldürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Sina iline bağlı Refah ilçesinde yer alan El-Masura köyünde 'a ait İHA ile bir araç imha edildi.

Saldırının ardından yapılan incelemede, araçtaki cesedin, örgütün Sina Vilayeti yöneticilerinden Nacih Selame 'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Olayla ilgili yetkililerden veya örgütten henüz açıklama yapılmadı.

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