ÖSO 6 günde 33 köy aldı

Türkiye, geçtiğimiz Çarşamba günü Suriye'nin Cerablus ilçesine yönelik askeri harekât başlattı. Türkiye'nin hava ve kara bombardımanıyla desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Cerablus ilçe merkezinin yanısıra 33 köyü IŞİD ve YPG'nin elinden aldı. İşte gün gün harekâtın ilerleyişi...

Türkiye, 24 Ağustos'ta ÖSO unsurlarıyla beraber Suriye'de askeri operasyon başlattı. Operasyonun 6. gününde OSÖ güçleri, Cerablus ilçesinin merkezinin yanı sıra 33 köyü ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun sınırlı, Türkiye'nin tam desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordu tarafından 24 Ağustos'tan bu yana ele geçirilen alanın 400 kilometrekare olduğu duyurdu.

Harekâtın gün gün ilerleyişi şöyle oldu:

24 Ağustos: Cerablus'u IŞİD'ten almayı hedefleyen askeri harekât başladı.

Önce Türk özel kuvvetleri, ardından Türk tankları eşliğinde Özgür Suriye Ordusu unsurları Türkiye topraklarından Suriye'ye girdi. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları operasyona havadan destek verdi.

Ele geçirilen ilk bölge Keklice köyü oldu. Aynı günün akşamında Cerablus kenti yaşanan kısa çatışmalardan sonra ÖSO'nun eline geçti.

Türkiye'nin havadan ve karadan destek verdiği ÖSO güçleri Cerablus'tan güneye doğru ilerlemeye devam etti.

Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Cerablus Tahtani, Mermal Hacar ve Câmil köyleri operasyonun ilk gününde IŞİD'den alındı. Bu noktada operasyonlar YPG'nin denetimindeki Amarna köyün sınırına geldi ve bir süre sonra Amarna'yı aldığını duyurdu.

İkinci gün, 25 Ağustos: Ele geçirilen yeni bölge olmadı. Türkiye, YPG'ye Fırat'ın doğusuna çekilme çağrısı yaptı. Bu arada, Suriye'ye giren ÖSO, mevzilerini güçlendirdi.

YPG bölgeden çekilerek yönetimi askeri konseylere teslim ettiğini açıkladı. ABD de, YPG'nin çekilmeye başladığını duyurdu.

Üçüncü gün, 26 Ağustos: ÖSO, Tel Şair köyünü IŞİD'den aldı. Türk ordusu Cerablus yönünde ilerlemeye çalışan YPG'yi vurdu. YPG güçleri buna rağmen, Cerablus'un güneyine doğru ilerleyerek Cub el-Kusa, Debisah ve Ayn Beyda köyleri üzerinden Fırat Nehri kıyısındaki Amarna köyüne ulaştı. PYD böylece, 25 ve 26 Ağustos'ta Amarna dahil, 7 köyü ele geçirmiş oldu.

Dördüncü gün, 27 Ağustos: ÖSO, Cerablus'un batı kırsalında toprağını genişletmeye başladı. Hamir Ajaj, Helvaniye (Daknak), Bir Tahtani (Kanköy), Bir Fevkani (Karaköy) ve Treyhim bölgeleri IŞİD'den alındı. YPG'nin elindeki Yusuf Bey ve Mezale köyleri de yoğun çatışmaların ardından ÖSO'nün eline geçti. Amarna'da YPG güçleriyle çatışmalar devam etti.

Aynı zamanda Çobanbey'de konuşlu ÖSO birlikleri doğu yönünde ilirlemeye başladı ve Telc Garbi ile Hadabat köylerini IŞİD'in elinden aldı.

Beşinci gün, 28 Ağustos: Cerablus'un güney kırsalındaki Ayn Bayda (Akpınar), Amarna, Dabes, Balaban, Bir Kusa, Hacac, Hirbe, Mağayer (Kırkmağar), Nezl Hüseyin köyleri de YPG'nin elinden alındı. YPG'ye ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Cerablus'un batısındaki Balveren, Zahiriye ve Mudellele köyleri de IŞİD'den alındı.

Rai (Çobanbey) bölgesinde ÖSO doğuya doğru ilerlemeye devam etti. Şeyh Yakup, Karsenli ve Ayyaşe köylerini IŞİD'in elinden aldı.

Altıncı gün, 29 Ağustos: ÖSO, Cerablus'un güney kırsalında YPG ile çatışarak 8 köyü ele geçirdi. Böylece, Hilvanci, Küçük Boldak (Boldak Sağir), Büyük Boldak (Boldak Kebir),Um Susa, Tohar Kebir, Yakubiye, Arap Hasan köyleri ile Temmura ve Dahr Mağara Mezraları da ÖSO'nün denetimine geçmiş oldu.

ÖSO Sacur Nehri'nin güneyindeki Oşariye köyünü de ele geçirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, harekat kapsamında son 24 saatte Cerablus ve civarındaki bölgede, "teröristlere ait olduğu" belirlenen 20 hedefin Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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