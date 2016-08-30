Türkiye, Somali'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı: - "İlk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bakanlar, milletvekilleri ve gazetecilerin bulunduğu 20'nin üzerinde insanın yaralandığı bu terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir otele bomba yüklü araçla düzenlelen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında Bakanlar, milletvekilleri ve gazetecilerin bulunduğu 20'nin üzerinde insanın yaralandığı bu terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere taziye dileklerinin iletildiği açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Somali halkının barış ve istikrara kavuşması için her türlü desteği vermeye kararlılıkla devam edecektir.?" denildi.

Somali'nin güvenlik güçlerinden, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki SYL Oteli'ni hedef alan intihar saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybettiği ve 20'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.

- Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi

Örgüte yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yer alan açıklamada, Eş-Şebab militanlarının Mogadişu'da hükümet yetkililerinin kaldığı bir otele yönelik intihar saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Saldırıya hedef olan otel, kısa süre önce Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları konferansına ev sahipliği yapmıştı. Otelde 5 Eylül'de yine bir IGAD toplantısı düzenlenmesi planlanmıştı.