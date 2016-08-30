Venezuela, ABD'yi darbe planlamakla suçladı

Venezuela, ABD'yi ve ülkedeki muhalefet partilerini darbe planlamakla suçladı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kuzey Amerika ajansından yapılan açıklamada, San Cristobal kentinin eski Belediye Başkanı Daniel Ceballos'un cezaevine yerleştirilmesini eleştirerek, serbest bırakılması çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby protesto edildi.

ŞİDDET EYLEMLERİ PLANLAMAKLA SUÇLADI

Ülkedeki sosyalist hükümet, Ceballos'u, Caracas'ta perşembe günü düzenlenecek hükümet karşıtı yürüyüşten önce kaçarak şiddet eylemleri planlamakla suçladı.

ABD Devlet Başkanı Barack Obama yönetimini, "halkın gelişmesine ve barışa karşı imparatorlukla ilgili planlarını haklı çıkarmasına günler kala Venezuela'nın ve bölgenin istikrarını bozmak istemekle" suçladı.

Ev hapsinde tutulan Ceballos istihbarat servisi tarafından evinden alınarak Guarico eyaletinde bir hapishaneye yerleştirilmişti.

Venezuelalı yetkililer sık sık Washington yönetimini ve ülkedeki muhalefeti darbe planlaması yapmakla suçluyor. ABD'li yetkililer ise konuyla ilgili suçlamaları reddediyor.

SEÇİMDE 7.5 MİLYON OY ALARAK İKTİDARA GELMİŞTİ

Venezuela'da muhalefet partileri ülkedeki ekonomik ve siyasi krizden sorumlu tuttukları devlet başkanının bir an önce görevden ayrılmasını ve erken seçime gidilmesini istiyor. Görev süresi 2017'de bitecek Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yardımcılığını yaptığı sosyalist lider Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Nisan 2013'te yapılan seçimde 7,5 milyon oy alarak iktidara gelmişti.

2014'TE PATLAK VEREN GÖSTERİLERDE 43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Politikaları, yüksek enflasyon ve artan şiddet olayları nedeniyle eleştirilen Maduro yönetimine karşı 12 Şubat 2014'te patlak veren gösterilerde 43 kişi yaşamını yitirmişti.