Yine düğün yine DAEŞ

Terör örgütü DAEŞ, intihar saldırılarıyla ülkeleri kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Artık “düşmanın içine sızma” yöntemiyle hareket eden örgüt, Gaziantep’ten sonra aynı yöntemi Kerbela’da da düğünde uyguladı

Kerbela'da Gaziantep senaryosu toplam 109 ölü



Suriye ve Irak'ta hızla toprak kaybeden terör örgütü DAEŞ, intihar eylemleriyle ülkeleri kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Açıklanan istihbarat raporlarında toprak, para ve militan kayıplarını kanlı saldırılarıyla örtmeye çalıştıkları ve dünyaya 'güçlüyüz' mesajı vermeyi amaçladıkları belirlenen DAEŞ'in dünkü hedefleri arasında Yemen, Libya, Irak ve Endonezya vardı. İntihar eylemcilerinin hedef gözetmeden gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 109 kişi yaşamını yitirdi. Operasyonlar karşısında giderek sıkışan terör örgütü DAEŞ ayrıca eylem yöntemlerini değiştirmeye başladı. Güvenlik uzmanlarına göre DAEŞ, artık "içeriden saldırı" diye isimlendirdiği metotla terör estiriyor. Gaziantep'teki kanlı eylemde de bu yola başvuran örgüt, düşmanın içine sızarak eylemlerini gerçekleştiriyor. DAEŞ, son olarak aynı yöntemi Irak'ın Kerbela kentinde uyguladı.



AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ

DAEŞ militanlarının, Şiilerin yaşadığı Kerbela yakınlarında hedef aldığı düğün saldırısında 15 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerin 5'inin aynı aileden olduğu bildirildi. Polis, 5'i intihar bombacısı olmak üzere 9 kişinin gerçekleştirdiği saldırıda makineli tüfekler ve el bombalarının kullanıldığını açıkladı. Bütün saldırganlar güvenlik yetkilileri tarafından öldürüldü. Bu saldırı Iraklı güçlerinin, DAEŞ'i Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyindeki Felluce'den çıkarmasından bu yana Kerbela bölgesinde meydana gelen ilk eylem oldu.