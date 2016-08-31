15 Temmuz’u hafife aldık

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brok darbe girişimiyle ilgili, “Devlet içindeki bir paralel devlet eylemiydi” dedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde, Komite Başkanı Elmar Brok ve AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin geçen hafta Türkiye'ye yaptıkları ziyaret ele alındı. Brok, açılış konuşmasında, Türkiye'nin 2013'ten beri büyük bir şoktan geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Kendi payıma söylemem gerekir ki (Türkiye'ye yapılan) ziyaretin ardından Gülen hareketiyle ilgili bazı konularda görüşlerim değişti. Ordudaki komuta kademesinde sayılar zannettiğimizden çok daha fazlaymış. Gülen hareketi, sistemli şekilde eğitimden başlayarak gençleri hedef alarak etkileşimli bir hareket kurdu. Devlet ve toplumda şeriatın uygulanmasını istiyorlar. Bence bu konuda gözlerimizin açık olması gerekiyor. Darbe girişimi gecesi TBMM bombalandı. Bu roketlerden bazıları toplantıların yapıldığı yerin sadece birkaç metre ötesine düştü. Fransız parlamentosunun veya İngiliz parlamentosunun kendi uçakları tarafından vurulması halinde ne hissederdiniz? Meseleyi bu açıdan ele almamız gerekiyor. Darbeci askerlerin elindeki F-16'lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını vurmaya çalıştı. Devlet içindeki bir paralel devlet eylemiydi."



Brok, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD unsurlarının Suriye'de ilerlemesine müsaade edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kürtler Fırat'ın doğusunda kalmalı. Kürtler boşluktan yararlanarak DAEŞ'e karşı harekette kendi alanlarını genişletmeye çalışıyor" dedi. Sığınmacı krizine de değinen Brok, "Ben kesinlikle Türkiye'nin, Avrupa'ya şantaj yapmak istediğine dair bir izlenim edinmedim. Bence söylemlerimizde geri adım atmalıyız. Eğer daha yumuşak bir söylem benimser ve çıkarlarımızı göz önünde bulundurursak daha makul bir durum oluşur" diye konuştu.



AP Türkiye Raportörü Kati Piri ise konuşmasında "Darbe girişiminin Türk toplumu üzerindeki travmatik etkisini hafife aldık. Darbe girişimi planlandığı gibi gece 03.00'te başlamış olsaydı tamamen bambaşka bir sonuç görecektik. Darbeci olduğu söylenen kişilerin Gülen sempatizanı olduğu görülüyor. Buradaki soru şu: Bu tepeden mi planlandı, yoksa bireysel bir girişim miydi?" dedi.